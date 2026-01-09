https://ukraina.ru/20260109/russkie-uzhe-u-zaporozhya-i-sdelat-s-etim-nichego-nelzya-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1074094748.html

"Русские уже у Запорожья, и сделать с этим ничего нельзя". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Украинские военные и эксперты на этой неделе часто обсуждали ситуацию в Константиновке, где вновь продвинулась российская армия. Украинские источники сообщают о боях в центре города, где ВС РФ наращивают давление

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072938816_0:281:3121:2037_1920x0_80_0_0_3167016c063869037fb0c9e5d229faf7.jpg

