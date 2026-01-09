"Русские уже у Запорожья, и сделать с этим ничего нельзя". Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 09.01.2026 Украина.ру
"Русские уже у Запорожья, и сделать с этим ничего нельзя". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
"Русские уже у Запорожья, и сделать с этим ничего нельзя". Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 09.01.2026
"Русские уже у Запорожья, и сделать с этим ничего нельзя". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Украинские военные и эксперты на этой неделе часто обсуждали ситуацию в Константиновке, где вновь продвинулась российская армия. Украинские источники сообщают о боях в центре города, где ВС РФ наращивают давление
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072938816_0:281:3121:2037_1920x0_80_0_0_3167016c063869037fb0c9e5d229faf7.jpg
"На севере Клебан-Быкского водохранилища противник имеет продвижение, по кадрам визуального контроля видно, что они смогли дойти до траншеи в балке и там закрепиться", — сообщает украинский военкор с позывным "Мучной". Паблик Military analytics констатирует, что бои идут севернее улицы Соборности, одной из главных улиц этого города. "Оборона ВСУ в северо-восточной части Константиновки не выдержала, и противник вошёл в город южнее села Новодмитровка", — пишет паблик.Оппозиционный телеграм-канал "Резидент" сообщает, что на этом направлении продолжается продвижение российской армии к Славянску и Краматорску, идут бои в центральной части Константиновки. По данным "Резидента", до Славянска русским осталось всего 16 км. В связи с этим, дескать, в Генштабе начали готовиться к обороне, вывозят часть документации и эвакуируют чиновников.Однако украинский политолог Андрей Золотарев советовал на этой неделе готовиться к боям за город Запорожье, к которому тоже неумолимо продвигается линия фронта. Он прогнозирует, что в скором времени город окажется в зоне досягаемости и артиллерии, и ФПВ-дронов. По его словам, от города Орехов, который охватывают ВС РФ, до Запорожья около 50 километров, но проблема ещё и в том, что русские приближаются к областному центру ещё и с юга — со стороны Степногорска. Однако нардеп Марьяна Безуглая пишет 8 декабря, что русские уже в 20 км от Запорожья.Согласно данным паблика Deep State, минимальное расстояние от передовой до южной окраины Запорожья — 20,78 км, ближайшая подконтрольная РФ зона — район Малоекатериновки.Полковник СБУ Роман Червинский (из числа сторонников Порошенко*) паникует, что переговорные позиции Киева с каждым днём ухудшаются из-за фактически ежедневных продвижений ВС РФ, которые указывают, что у них есть успех.Одесский журналист и правозащитник Александр Тодоров, которого незаконно мобилизовали в ВСУ, на этой неделе рассказывал изданию "Страна" о порядках в 41-й бригаде, где он служил и получил ранение. По его словам, в "учебке" их научили лишь худо-бедно стрелять из автомата, после чего практически необученных солдат сразу же бросали в бой. В результате за какой-то месяц из 63 новичков более половины оказались недееспособны — кто-то пропал без вести, кто-то погиб, а большинство получили тяжёлые ранения.Отдельно он отмечает отношение со стороны командования. "Командиров рот, которые в боях больше года, необходимо менять. Поскольку буквально у каждого едет крыша и они превращаются в кровожадных вождей местного значения, для которых положить бойцов пачками не является проблемой", — рассказывает Тодоров.Украинский военкор Богдан Мирошников утверждает, что в зимние месяцы русские всегда быстрее продвигались именно из-за плохих погодных условий. "Враг пехотой в туман, дождь, снег и грязь всегда приоритетно шёл, а в эти месяцы этих явлений ещё больше. Раньше было трудно противодействовать этим проникновениям с помощью брони, сейчас — с помощью дронов", — пишет Мирошников. Он ожидает снижения темпов российского наступления только к марту-апрелю.Впрочем, если вспомнить причитания украинских экспертов за все годы СВО, можно прийти к выводу, что погодные условия почему-то играют на руку именно ВС РФ, а в их продвижении виновны снег и дождь, жара и зелёная листва, а вот ВСУ, вероятно, подошли бы какие-нибудь марсианские условия.Украинский аналитический телеграм-канал "Рубикон" прогнозирует, что весь 2026 год будет идти инерционное развитие ситуации на фронте. Этот сценарий предполагает продолжение нынешнего тренда на постепенное продвижение ВС РФ на фронте и столь же постепенное истощение основных ресурсов (в первую очередь, человеческих и технических) ВСУ.В конечном итоге, резюмирует "Рубикон", этот тренд ведёт к частичному либо полному обвалу украинского фронта. Но случится он в 2026 году или позже — пока неизвестно, так как украинская сторона, очевидным образом, будет сопротивляться такому развитию событий. Тем не менее, аналитики "Рубикона" не видят никаких объективных факторов для перелома негативных для украинской стороны тенденций в идущей войне.* лицо, входящее в состав экстремистской организацииЧитайте также: "Мир ждёт целая серия СВО": эксперты и политики о происходящемСергей Зуев
"Русские уже у Запорожья, и сделать с этим ничего нельзя". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

14:48 09.01.2026
 
Украинские военные и эксперты на этой неделе часто обсуждали ситуацию в Константиновке, где вновь продвинулась российская армия. Украинские источники сообщают о боях в центре города, где ВС РФ наращивают давление
"На севере Клебан-Быкского водохранилища противник имеет продвижение, по кадрам визуального контроля видно, что они смогли дойти до траншеи в балке и там закрепиться", — сообщает украинский военкор с позывным "Мучной".
Паблик Military analytics констатирует, что бои идут севернее улицы Соборности, одной из главных улиц этого города. "Оборона ВСУ в северо-восточной части Константиновки не выдержала, и противник вошёл в город южнее села Новодмитровка", — пишет паблик.
Оппозиционный телеграм-канал "Резидент" сообщает, что на этом направлении продолжается продвижение российской армии к Славянску и Краматорску, идут бои в центральной части Константиновки. По данным "Резидента", до Славянска русским осталось всего 16 км. В связи с этим, дескать, в Генштабе начали готовиться к обороне, вывозят часть документации и эвакуируют чиновников.
Однако украинский политолог Андрей Золотарев советовал на этой неделе готовиться к боям за город Запорожье, к которому тоже неумолимо продвигается линия фронта. Он прогнозирует, что в скором времени город окажется в зоне досягаемости и артиллерии, и ФПВ-дронов. По его словам, от города Орехов, который охватывают ВС РФ, до Запорожья около 50 километров, но проблема ещё и в том, что русские приближаются к областному центру ещё и с юга — со стороны Степногорска. Однако нардеп Марьяна Безуглая пишет 8 декабря, что русские уже в 20 км от Запорожья.
Согласно данным паблика Deep State, минимальное расстояние от передовой до южной окраины Запорожья — 20,78 км, ближайшая подконтрольная РФ зона — район Малоекатериновки.
Полковник СБУ Роман Червинский (из числа сторонников Порошенко*) паникует, что переговорные позиции Киева с каждым днём ухудшаются из-за фактически ежедневных продвижений ВС РФ, которые указывают, что у них есть успех.
Одесский журналист и правозащитник Александр Тодоров, которого незаконно мобилизовали в ВСУ, на этой неделе рассказывал изданию "Страна" о порядках в 41-й бригаде, где он служил и получил ранение. По его словам, в "учебке" их научили лишь худо-бедно стрелять из автомата, после чего практически необученных солдат сразу же бросали в бой. В результате за какой-то месяц из 63 новичков более половины оказались недееспособны — кто-то пропал без вести, кто-то погиб, а большинство получили тяжёлые ранения.
Отдельно он отмечает отношение со стороны командования. "Командиров рот, которые в боях больше года, необходимо менять. Поскольку буквально у каждого едет крыша и они превращаются в кровожадных вождей местного значения, для которых положить бойцов пачками не является проблемой", — рассказывает Тодоров.
Украинский военкор Богдан Мирошников утверждает, что в зимние месяцы русские всегда быстрее продвигались именно из-за плохих погодных условий. "Враг пехотой в туман, дождь, снег и грязь всегда приоритетно шёл, а в эти месяцы этих явлений ещё больше. Раньше было трудно противодействовать этим проникновениям с помощью брони, сейчас — с помощью дронов", — пишет Мирошников. Он ожидает снижения темпов российского наступления только к марту-апрелю.
Впрочем, если вспомнить причитания украинских экспертов за все годы СВО, можно прийти к выводу, что погодные условия почему-то играют на руку именно ВС РФ, а в их продвижении виновны снег и дождь, жара и зелёная листва, а вот ВСУ, вероятно, подошли бы какие-нибудь марсианские условия.
Украинский аналитический телеграм-канал "Рубикон" прогнозирует, что весь 2026 год будет идти инерционное развитие ситуации на фронте. Этот сценарий предполагает продолжение нынешнего тренда на постепенное продвижение ВС РФ на фронте и столь же постепенное истощение основных ресурсов (в первую очередь, человеческих и технических) ВСУ.
В конечном итоге, резюмирует "Рубикон", этот тренд ведёт к частичному либо полному обвалу украинского фронта. Но случится он в 2026 году или позже — пока неизвестно, так как украинская сторона, очевидным образом, будет сопротивляться такому развитию событий. Тем не менее, аналитики "Рубикона" не видят никаких объективных факторов для перелома негативных для украинской стороны тенденций в идущей войне.
* лицо, входящее в состав экстремистской организации
Читайте также: "Мир ждёт целая серия СВО": эксперты и политики о происходящем
