Маленькая модель Советской власти: 120 лет Екатеринославскому восстанию и "Чечеловской республике"

К 10 января 1906 года правительственными войсками был подавлен последний очаг восстания в Екатеринославской губернии – примыкающем к региональной столице рабочем посёлке Чечеловке (сейчас это центральная часть города). Это народно-революционное самоуправление в историографии ещё именуется "Чечеловской республикой"*

Владимир Ленин в "Докладе о революции 1905 года" восторгался созданием подобных "местных маленьких "республик", в которых правительственная власть была смещена и Совет рабочих депутатов действительно функционировал в качестве новой государственной власти". В те же январские дни 1906 года на западной окраине исторической Новороссии ненадолго возникла аналогичная Комратская республика. Ранее такие организации возникали в других регионах России21 декабря 1905 года, на следующий день после объявления политической стачки в Москве Екатеринославский Совет рабочих депутатов объявил забастовку всех рабочих и служащих. Южане поддерживали требования рабочих Первопрестольной столицы: "Долой самодержавие!", "Земля и воля!", а также увеличения зарплаты, сокращения рабочего дня.Явно обозначая перспективу начинающейся протестной акции был образован Боевой стачечный комитет (БСК) Екатеринослава. В него вошли представители левых партий. Ставший впоследствии известным революционным деятелем Григорий Петровский возглавил большевистскую группу в БСК."Только распоряжения Боевого стачечного комитета являются обязательными для всех граждан, общественных учреждений и других промышленных и торговых заведений", – говорилось в объявлении в БСК. Комитет же постановил приостановить работу всех предприятий, магазинов и учреждений города, кроме банков и сберегательных касс. Заводы и фабрики были обязаны вносить в фонд стачки специальный сбор, выплату же государственных налогов, платежей и квартирной платы было предложено населению, напротив, прекратить. Нуждающиеся рабочие стали получать от БСК материальную помощь.Силовым ресурсом забастовщиков являлись боевые дружины рабочих. С ноября 1905 года они создавались Советом рабочих депутатов по районам Екатеринослава, а также на промышленных предприятиях.Отношения советов и стачечного комитета с бизнес-сообществом Екатеринослава пока только ждут беспристрастного исследования. Ещё в статье историка КПСС Николая Дония (деда известного деятеля "Евромайдана", журналиста Олеся Дония) от 1955 года говорилось, что предприниматели, купцы, общественные организации в первое время обращались к БСК "как к единственной реальной силе в городе".На частных предприятиях фактически в открытую шло производство и закупка вооружения для парамилитарных формирований забастовщиков. К примеру, рабочие Петровских заводов и рудников в Енакиево изготовляли пики. Как писала в своей кандидатской диссертации в 1985 году днепропетровский историк Ольга Балагура, на одном Веревском pyднике в этих целях было взято со склада более 150 пудов стали.Первый председатель Петербургского совета рабочих депутатов Георгий Хрусталёв-Носарь заявлял, что на расходы по издательской деятельности Совета одно лицо предложило ему принять пожертвование в 30 тысяч рублей. Жертвователем оказался Василий Белов – директор правления Донецко-Юрьевского металлургического общества (ДЮМО).Последнее было основано известным промышленником и владельцем богатейших залежей антрацита в Славяносербском уезде Екатеринославской губернии Алексеем Алчевским. В 1901 году в условиях начинавшегося экономического кризиса Алчевский болезненно переживал отказ министерства финансов в помощи и таинственно погиб (по официальной версии покончил жизнь самоубийством) под поездом на Царскосельском вокзале Петербурга.Основными активами ДЮМО в Донбассе являлись основанные Алчевским металлургические заводы возле станции Юрьевка (ныне Алчевск), продолжателем которых является современный Алчевский металлургический комбинат.Если же ДЮМО спонсировало деятельность Петербургского совета, то что могло помешать аналогичной активности коммерческого общества в Екатеринославской губернии?23 декабря губернские власти после некоторого замешательства восстановили полный контроль над Екатеринославом, но его рабочие окраины продолжали находиться во власти БСК. Место расположения последнего, как и Совета рабочих депутатов, наиболее многочисленных боевых дружин было именно в Чечеловке.БСК координировал восстание и в других промышленных центрах губернии.Большой массовостью антиправительственные выступления отличались в Енакиево, где на заводах и рудниках было сосредоточено более 13 тысяч рабочих. Одна из наиболее боеспособных рабочих дружин возникла в Дебальцево, сформированная на базе механического завода и депо.Массовый характер приняло вооружение рабочих уже упоминавшегося Донецко-Юрьевского завода. Советские исследователи акцентировали внимание на радикальном настрое здешнего пролетариата, выступавшего под антимонархическими лозунгами. Он внёс существенный вклад в освобождение находившегося под стражей в Луганске с июня 1905 года Климента Ворошилова. Власти отпустили его после многолюдной манифестации под стенами местной тюрьмы 27 декабря.При всей внешней схожести событий Октябрьской политической стачки и Декабрьского вооружённого восстания 1905 года они имели разную механику. Если осенняя стачка распространялась через административные и производственные структуры железных дорог и уже потом затрагивала промышленные предприятия, то зимой антиправительственная активность происходила в обратном направлении. Возможным объяснением тому является то, что за этими событиями Первой русской революции стояли разные вдохновители. Если "железнодорожные короли" старались возвести своего протеже Сергея Витте на вершину власти, то многие представители промышленного капитала, напротив, были недовольны назначением экс-главы минфина и партнёра иностранных финансистов председателем Совета министров."Пользуясь малочисленностью войск в районе железной дороги, рабочие обезоруживали полицию, отстраняли железнодорожную администрацию и захватывали управление дорогой в свои руки" – писал в своём исследовании Доний.Апогеем восстания считается противостояние сводного отряда правительственных сил в несколько сотен человек и четырёх тысяч рабочих дружинников в Горловке 30 декабря. Повстанцы прибыли туда из разных городов Донбасса, когда армейская команда попыталась ликвидировать местные центры пролетарской диктатуры.Огнестрельным оружием располагали свыше тысячи рабочих. Пользуясь численным превосходством дружинники попытались блокировать военных в казармах. Однако те смогли вырваться в степь и объединившись с шедшими на подмогу казаками под прикрытием метели окружили штаб рабочих отрядов на железнодорожной станции. Антиправительственные силы оказались обезглавлены в результате чего их бойцы вынуждены были спасаться бегством. Как сообщал Прокурор Екатеринославского окружного суда погибло 300 "мятежников", сдалось 500, солдат убито 3, ранено 12.Однако ещё накануне боёв в Горловке исход восстания на Екатеринославщине был предрешён событиями в Александровске (нынешнем Запорожье). Жители последнего проявили проправительственные настроения и местным забастовщикам не удалось добиться здесь всеобщей стачки. Большие надежды в связи с этим сторонники БСК возлагали на прибытие в Запорожье рабочих отрядов из других городов, а также на поддержку крестьян. Но местный гарнизон смог выбить повстанцев с вокзалов (Екатерининского и Симферопольского).Это одновременно разблокировало дорогу на Екатеринослав для подразделений Симферопольского пехотного полка, возвращавшегося в губернский центр поле участия в подавлении Севастопольского восстания.31 декабря симферопольцы вернулись в свои казармы и в тот же день было объявлено военное положение, а населению предписано сдать имеющееся оружие. Через 4 дня в связи с поражением Московского восстания Совет рабочих депутатов постановил прекратить всеобщую забастовку. Правда, большинство предприятий возобновили свою работу уже 2-3 января.Донецко-Юрьевское общество не смогло удержать контроль над металлургическим производством в современном Алчевске. В 1910 году оно перешло в руки группы французских капиталистов во главе с банкирским домом Тальмана. Таким образом события декабря 1905 года хоть и привели к падению Витте, но не смогли отменить усиления влияния иностранных предпринимателей в российской экономике.* В некоторых российских источниках "республика" почему-то именуется "Чечелёвской". Это совершенно необъяснимо, потому что в них же район называется без "ё". Само название происходит от прозвища отставного солдата Чечеля, первым поселившегося в этом районе.

