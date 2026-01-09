https://ukraina.ru/20260109/ochen-krupnye-tramp-vyskazalsya-o-novykh-antirossiyskikh-sanktsiyakh-1074095095.html

Президент США Дональд Трамп поддерживает новые санкции против России, однако надеется, что применять их не потребуется. Об этом он заявил в интервью Fox News.

По словам американского лидера, Вашингтон уже использует "очень крупные санкции в отношении России". При этом Трамп уверяет, что российская экономика находится в "очень плохом состоянии".Сенатор-республиканец Линдси Грэм* накануне заявил в соцсети X, что президент США Дональд Трамп дал добро законопроекту об усилении санкций против России, если мирный план по Украине не будет принят Москвой.Законопроект об антироссийских санкциях включает и пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российские нефть, уран и газ. Инициатива должна стать рычагом давления на Китай, Индию и Бразилию.*признан террористом в РФТакже на эту тему - Псиоп президента США. Что случилось с Дональдом Трампом

