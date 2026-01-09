https://ukraina.ru/20260109/ochen-krupnye-tramp-vyskazalsya-o-novykh-antirossiyskikh-sanktsiyakh-1074095095.html
"Очень крупные". Трамп высказался о новых антироссийских санкциях
"Очень крупные". Трамп высказался о новых антироссийских санкциях - 09.01.2026 Украина.ру
"Очень крупные". Трамп высказался о новых антироссийских санкциях
Президент США Дональд Трамп поддерживает новые санкции против России, однако надеется, что применять их не потребуется. Об этом он заявил в интервью Fox News.
2026-01-09T14:56
2026-01-09T14:56
2026-01-09T15:00
новости
сша
россия
вашингтон
дональд трамп
линдси грэм
fox news
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072603343_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_3b5698b1a3db0a87980ace73b598d3dd.jpg
По словам американского лидера, Вашингтон уже использует "очень крупные санкции в отношении России". При этом Трамп уверяет, что российская экономика находится в "очень плохом состоянии".Сенатор-республиканец Линдси Грэм* накануне заявил в соцсети X, что президент США Дональд Трамп дал добро законопроекту об усилении санкций против России, если мирный план по Украине не будет принят Москвой.Законопроект об антироссийских санкциях включает и пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российские нефть, уран и газ. Инициатива должна стать рычагом давления на Китай, Индию и Бразилию.*признан террористом в РФТакже на эту тему - Псиоп президента США. Что случилось с Дональдом Трампом
сша
россия
вашингтон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072603343_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_5e301dd57d657c23026ceaadf71b686e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, вашингтон, дональд трамп, линдси грэм, fox news
Новости, США, Россия, Вашингтон, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Fox News
"Очень крупные". Трамп высказался о новых антироссийских санкциях
14:56 09.01.2026 (обновлено: 15:00 09.01.2026)
Президент США Дональд Трамп поддерживает новые санкции против России, однако надеется, что применять их не потребуется. Об этом он заявил в интервью Fox News.
По словам американского лидера, Вашингтон уже использует "очень крупные санкции в отношении России". При этом Трамп уверяет, что российская экономика находится в "очень плохом состоянии".
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* накануне заявил в соцсети X, что президент США Дональд Трамп дал добро законопроекту об усилении санкций против России, если мирный план по Украине не будет принят Москвой.
Законопроект об антироссийских санкциях включает и пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российские нефть, уран и газ. Инициатива должна стать рычагом давления на Китай, Индию и Бразилию.
*признан террористом в РФ