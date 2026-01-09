"Очень крупные". Трамп высказался о новых антироссийских санкциях - 09.01.2026 Украина.ру
"Очень крупные". Трамп высказался о новых антироссийских санкциях
"Очень крупные". Трамп высказался о новых антироссийских санкциях
Президент США Дональд Трамп поддерживает новые санкции против России, однако надеется, что применять их не потребуется. Об этом он заявил в интервью Fox News.
2026-01-09T14:56
2026-01-09T15:00
По словам американского лидера, Вашингтон уже использует "очень крупные санкции в отношении России". При этом Трамп уверяет, что российская экономика находится в "очень плохом состоянии".Сенатор-республиканец Линдси Грэм* накануне заявил в соцсети X, что президент США Дональд Трамп дал добро законопроекту об усилении санкций против России, если мирный план по Украине не будет принят Москвой.Законопроект об антироссийских санкциях включает и пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российские нефть, уран и газ. Инициатива должна стать рычагом давления на Китай, Индию и Бразилию.*признан террористом в РФТакже на эту тему - Псиоп президента США. Что случилось с Дональдом Трампом
"Очень крупные". Трамп высказался о новых антироссийских санкциях

14:56 09.01.2026 (обновлено: 15:00 09.01.2026)
 
Президент США Дональд Трамп поддерживает новые санкции против России, однако надеется, что применять их не потребуется. Об этом он заявил в интервью Fox News.
По словам американского лидера, Вашингтон уже использует "очень крупные санкции в отношении России". При этом Трамп уверяет, что российская экономика находится в "очень плохом состоянии".
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* накануне заявил в соцсети X, что президент США Дональд Трамп дал добро законопроекту об усилении санкций против России, если мирный план по Украине не будет принят Москвой.
Законопроект об антироссийских санкциях включает и пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российские нефть, уран и газ. Инициатива должна стать рычагом давления на Китай, Индию и Бразилию.
*признан террористом в РФ
Также на эту тему - Псиоп президента США. Что случилось с Дональдом Трампом
