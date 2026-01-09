https://ukraina.ru/20260109/psiop-prezidenta-ssha-chto-sluchilos-s-donaldom-trampom-1074085920.html

Псиоп президента США. Что случилось с Дональдом Трампом

Этот вопрос не даёт покоя всем, кто наблюдал за последними событиями в США и поведением главного актёра происходящего спектакля - шоумена Дональда Трампа.

Трамп и угрожал, и постил картинки "гангстер - стайл", и танцевал, и кривлялся, и корчил рожи (правда, пока не на дипломатическом приёме, а на съезде собственной партии на прошедшей неделе).Он легко управлял планетой Земля: "нам совершенно точно нужна Гренландия", "следующие - Куба, Панама и Колумбия" (вслед за Венесуэлой).А про саму Венесуэлу, откуда только что США похитили президента, чего только не говорил.И 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти им привезут.И всё абсолютно будут венесуэльцы теперь только в США покупать, вплоть до нижнего белья.И доминирование США в нефтяной промышленности Венесуэлы теперь будет наблюдаться.Требовал от Венесуэлы разорвать отношения с Китаем, Россией и Кубой.И если будут себя плохо вести, то им не сдобровать. Особенно вот этой, как её? Делси Родригес. Которую недавно Верховный суд Венесуэлы назначил исполняющей обязанности президента.Делси, что ли, теперь придётся похищать?Управлять всем в Венесуэле теперь будут США! - хвастливо заявлял Трамп.И так далее, и так далее.Угар куражаНе отставали от Трампа и его помощники, соратники и прочие сенаторы.А если что - "отключим свет!". Реально, так и заявляли.Сенатор Рик Скотт:"Наведём порядок везде: Куба, Никарагуа будет приведена в порядок, в Колумбии будет новый президент. Демократия возвращается в это полушарие!"Сенатор Коттон как раз угрожал Венесуэле отключением света и крахом соцобслуживания.То ли сенаторы поймали "угар куража", то ли пытались предстать перед своими избирателями в облике невероятных победителей.Глава аппарата Белого дома Стивен Миллер, рассказывал про "право силы" (вместо международного), а его жена опубликовала карту Гренландии, на которую наложен флаг США.А в аккаунте Белого дома появились фото, изображающие очень грозных Трампа и Рубио, в стиле "гангстерский шик" с надписями на русском и персидском языках: "Берегитесь!"Министр то ли войны, то ли обороны Хегсет расхвастался, как "200 замечательных американцев" "победили" ПВО Венесуэлы (российское, в основном).ПВО, как известно, было отключено на земле. Кем, зачем и почему? Это уже другой и очень интересный вопрос. Похоже, на него сейчас уже отвечают какие-то люди в Венесуэле.Но лучше бы Хегсет рассказал, как быстро уничтожаются хвалёные "Пэтриоты" на территории Украины.А Марко Рубио рассказал! Сказал, зачем их поставлять, если "Пэтриот" живёт на Украине пару месяцев?Вице король?Но дальше всех пошли "Вашингтон пост":"Марко Рубио предстоит занять самую сложную должность. Вице- король Венесуэлы."Десять лет, пишут, добивался этого Рубио.Известно, кто спонсор Рубио - Мириам Адельсон, самая богатая гражданка Израиля. Семейству Адельсон нужна Венесуэла?Или она нужна "венесуэльским эмигрантам", которые тоже, по слухам, "вложились" в Рубио?Если Венесуэла кому-то и нужна, то точно не для того, чтобы вкладывать туда деньги. А именно это и предстоит сделать всем, кто собирается оттуда что-то получить.Не вдаваясь в экономические подробности и очень мягко говоря, это совсем небогатая страна без необходимой промышленной инфраструктуры. Санкции, десятилетия санкций тех же самых США не давали развиваться Венесуэле.Да, нефть добывают (далеко не в тех, конечно, объёмах, про которые растрепался Трамп). Но кто? Китайские фирмы.Для того, чтобы добывать заявленные Трампом миллиарды баррелей, нужны миллиардные вложения: от 50 до 100 миллиардов долларов, чтобы начать получать нефть на уровне 1998 года.Но это невыгодно! Никакие "американские нефтяники" не придут добывать нефть в поясе Ориноко, которую надо вначале поднять с глубины (нефть Венесуэлы похожа на битум, даже скорее на камни, это не жидкая субстанция).Потом её нужно растопить, смешать с легкой нефтью. Эти технологии есть у Китая и России, есть и у США, но необходимые производства надо строить заново.Объёмы заявленного количества нефти, кстати, тоже никто не проверял. Чавес заявил, что вот столько, и всё. Первое место в мире. Якобы. Надо проверить, сколько там этого нефтяного битума, но кто это будет делать?Кто же будет изгонять, для начала, китайские фирмы из "пояса Ориноко" (попробуй туда еще доберись). Неужели "вице-король"?Да и на лисьей мордочке Рубио пока не заметно большой радости от того, что он теперь, оказывается, "вице" Венесуэлы."Только этого мне и не хватало!" Думал про себя Госсекретарь США, продолжая улыбаться.Ну так что же всё это значило?"Псиоп" ТрампаЭто типичная "псиоп" и эмоциональная манипуляция, в духе Трампа."Псиоп" - это не только "психологическая операция", но и термин, обозначающий психологического оператора, который управляет психотронным оружием.Считается, что пока что психотронное оружие в мире ещё не создано.Но если ты владеешь вниманием всего мира и нечто исполняешь, как Трамп, эпатажно и непрерывно, в прямом эфире, то это может быть уже приравнено к психотронике.А в случае Трампа - даже, наверное, к психотронной бомбёжке.Трамп - главный кандидат на место первого, единственного и несравненного оператора всемирного психотронного оружия.Цель любой психологической операции - через влияние на эмоции изменить поведение отдельной личности или целого иностранного правительства.Вот и Трамп пытался убедить и поведение изменить. Но чьё? Латинской Америки?Паники и страха, которого совершенно явно хотели добиться члены команды Трампа, там нет и в помине.ВенесуэлаТрамп утверждает, что Венесуэла, дескать, сломлена. Но это не так. Что будет дальше - это очень интересно будет посмотреть.Но пока что: на улицах проходят демонстрации в поддержку Мадуро. Государство продолжает функционировать так же, как и раньше.Министры - на своих местах, активно дают комментарии международным и местным СМИ. Общая тема: "но пасаран!" ТО есть, "они не пройдут". Кто такие "они" в Венесуэле никому объяснять не надо.Делси Родригес, которая и управляла Венесуэлой последние лет 10, на своём месте, продолжает управлять и утверждает "мы никогда не будем ничьей колонией".Посмотрим, конечно, что будет. Но пока не похоже на подобострастные поклоны в сторону США.Какие-то уступки наверняка будут. И какой-то договор есть. Это будет видно со временем.Но пока что у Трампа - только имиджевая победа.США не получили контроля над нефтью, территорией, правительством Венесуэлы, по крайней мере, пока. Всё, что говорится - это прожекты и угрозы.Очень далеко также и до установления контроля над Латинской и Центральной Америкой.Внутри страныА рост популярности внутри США? Возможно.Впереди выборы в Конгресс, Трампу нужны победы.Латиноамериканцев в США - 68 миллионов, и они живут как раз в колеблющихся штатах.Они голосовали за Трампа, и на трех последних выборах цифры их поддержки Трампа всё время росли: 28 - 32 - 46 процентов!Но почему они так голосовали? Это в основном, консервативные католики, и они голосовали не столько за Трампа, сколько против демократов с их трансгендерами.Поэтому и Рубио теперь, госсекретарь, католик, поэтому и Вэнс, вице-президент, католик.Испаноязычные граждане США - потомки эмигрантов, которые были против социализма и коммунизма. Но счастливы ли они на самом деле от похищения Мадуро? Это тоже ещё предстоит выяснить. Ничего же больше не поменялось.Цель эпатажаКакова же цель трамповского эпатажа сейчас?Показать всему миру и самое главное, электорату внутри, что "Америка стронг".Но Америка же давно не "стронг"?А это как раз никого не интересует. Результат не важен, важен имидж.Нет, конечно же, Трамп хотел бы добиться результата. Он бы с радостью его получил. Но получается результат пока только имиджевый. Его Трамп и эксплуатирует, как может.Гегемон и "золотой век"Можно ли вернуть Америке былую мощь? Место промышленного лидера всего мира, финансового и военного гегемона?Это огромная тема, которая требует большого разбора.Есть мнение, что это уже невозможно.Есть мнение, что это возможно после разрушения Бреттон Вудской мировой финансовой системы, то есть после мирового финансового кризиса.В любом случае, это потребует огромного напряжения и энергии. А Трамп же обещал "золотой век" уже сейчас! При его каденции.Так что ничего другого Трампу не остается, как делать хорошую мину при любой игре. А пока она, игра, совершенно неопределенная. И скорее плохая."Переходим е Гренландии"Это была постановка. Но зачем она Трампу? Чтобы показать: Венесуэла подавлена. Можно переходить к Гренландии!Чтобы продемонстрировать: бойтесь нас, мы будем поступать незаконно ("я буду руководствоваться только своей моралью", говорит Трамп).Чтобы увеличивать бюджет ВПК США. Трамп уже обещает 1,5 триллиона на 2027 год (сейчас меньше 1 триллиона).Но основное, о чём Трамп хочет "просигнализировать": мы капиталистические акулы и мы будем захватывать всё, что сможем.Вопрос, конечно, большой, что именно смогут?У США теперь нет союзников, даже в "их" полушарии. Ну, может быть, Аргентина с эпатажным Милеем.Но Милей - не только трампист, но и глобалист. Не зря он вывез золото Аргентины в Лондон (под какой-то загадочный "залог" в счет будущих контрактов).У США нет союзников, у них есть вассалы. Какой-то феодальный капитализм, получается.А американцы-то думали, сейчас начнётся "золотой век". Ну он вот так теперь выглядит. С похищением президентов, с "отжиманием" чужих ресурсов, с пиратскими выходками на морях.Не зря Трамп с Рубио постят картинки в гангстерском стиле. Это не намек, это прямое указание.Бандитская гегемония.Это ритуальные танцы Трампа: я хозяин полушария.И это, конечно же, псиоп. В гангстерско-колониальном стиле.Гангстеры и их колонииПобеда - только имиджевая, и то под вопросом. Но Трамп продолжает, пытается демонстрировать победу и экономическую, и политическую.Обещает удары на суше против картелей Мексики (??) Картели, вооруженные до зубов, с дронами, танками и собственным ПВО, уже ждут.Нефть от Венесуэлы на общую сумму в 4 миллиарда (!)Миллиарды, а то и триллионы (!!) заработают теперь США на продаже нефти Венесуэлы, обещает Трамп.14 нефтяных компаний инвестируют не менее 100 миллиардов (!!) в нефтяную промышленность Венесуэлы.Продолжается просто наглый трёп, и больше ничего. Примерно как с "редкоземельными" на Украине (что-то про них давно не слышно, что, ещё не начали разрабатывать?)О том, как и какие войны вели США в ХХI веке - в статье Никиты Волковича "Гегемония гопника. Войны США в XXI веке"

