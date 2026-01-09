ВС РФ ударили "Геранями" и ракетами по Киеву и Львову - 09.01.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили "Геранями" и ракетами по Киеву и Львову
ВС РФ ударили "Геранями" и ракетами по Киеву и Львову - 09.01.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили "Геранями" и ракетами по Киеву и Львову
В ночь на пятницу российские военные атаковали украинскую столицу дронами "Герань", а также крылатыми и баллистическими ракетами, передает 9 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-09T07:21
2026-01-09T07:22
В городе раздавались мощные взрывы.Пишут, что теперь в части города нет электричества, а также отопления и водоснабжения.Украинские паблики публикуют видеозаписи последствий прилётов по ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6.Мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале пишет о повреждении в городе критической инфраструктуры. Власти Киева также ограничили работу метро из-за отсутствия электроснабжения на фоне повреждений объектов критической инфраструктуры.Кроме того, россияне ночью били по Львовской области. Там наблюдаются перебои с газом. Взрывы также раздавались в Черкасской области. Помимо этого, Воздушно-космические силы Российской Федерации совершали пуски управляемых авиабомб по целям в Запорожской области.О других успехах россиян — в материале На Запорожском фронте идут ожесточенные бои: ВС РФ сражаются в Приморском, зачищают Степногорск на сайте Украина.ру.
ВС РФ ударили "Геранями" и ракетами по Киеву и Львову

07:21 09.01.2026 (обновлено: 07:22 09.01.2026)
 
В ночь на пятницу российские военные атаковали украинскую столицу дронами "Герань", а также крылатыми и баллистическими ракетами, передает 9 января телеграм-канал Украина.ру
В городе раздавались мощные взрывы.
Пишут, что теперь в части города нет электричества, а также отопления и водоснабжения.
Украинские паблики публикуют видеозаписи последствий прилётов по ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале пишет о повреждении в городе критической инфраструктуры. Власти Киева также ограничили работу метро из-за отсутствия электроснабжения на фоне повреждений объектов критической инфраструктуры.

"Предварительно, в результате сегодняшней ночной атаки по Киеву было выпущено до 12 баллистических ракет, порядка 25 "Калибров" и более 200 ударных дронов", - говорится в посте нашего канала.

Кроме того, россияне ночью били по Львовской области. Там наблюдаются перебои с газом.
Взрывы также раздавались в Черкасской области.
Помимо этого, Воздушно-космические силы Российской Федерации совершали пуски управляемых авиабомб по целям в Запорожской области.
О других успехах россиян — в материале На Запорожском фронте идут ожесточенные бои: ВС РФ сражаются в Приморском, зачищают Степногорск на сайте Украина.ру.
