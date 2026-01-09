https://ukraina.ru/20260109/vs-rf-udarili-geranyami-i-raketami-po-kievu-i-lvovu-1074079152.html

ВС РФ ударили "Геранями" и ракетами по Киеву и Львову

ВС РФ ударили "Геранями" и ракетами по Киеву и Львову - 09.01.2026

ВС РФ ударили "Геранями" и ракетами по Киеву и Львову

В ночь на пятницу российские военные атаковали украинскую столицу дронами "Герань", а также крылатыми и баллистическими ракетами, передает 9 января телеграм-канал Украина.ру

В городе раздавались мощные взрывы.Пишут, что теперь в части города нет электричества, а также отопления и водоснабжения.Украинские паблики публикуют видеозаписи последствий прилётов по ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6.Мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале пишет о повреждении в городе критической инфраструктуры. Власти Киева также ограничили работу метро из-за отсутствия электроснабжения на фоне повреждений объектов критической инфраструктуры.Кроме того, россияне ночью били по Львовской области. Там наблюдаются перебои с газом. Взрывы также раздавались в Черкасской области. Помимо этого, Воздушно-космические силы Российской Федерации совершали пуски управляемых авиабомб по целям в Запорожской области.О других успехах россиян — в материале На Запорожском фронте идут ожесточенные бои: ВС РФ сражаются в Приморском, зачищают Степногорск на сайте Украина.ру.

Новости

