"Зловещая угроза Украине и НАТО": западные СМИ об ударе "Орешником"
Удар российской ракеты "Орешник" по Западной Украине стал "зловещим предупреждением" Киеву и его европейским покровителям, пишут 9 января западные СМИ
Ведущие европейские и американские медиа активно освещают ночной удар российских вооруженных сил по Украине 9 января 2026 года, в ходе которого, по заявлению Минобороны РФ, была применена гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник". Публикации западных изданий подчёркивают близость места удара к границам НАТО и ЕС, а также представляют его как сигнал Москвы в условиях текущих переговоров о возможном прекращении огня.
Американская газета The New York Times описывает применение "Орешника" как "зловещее предупреждение" Украине и ее западным союзникам, отмечая, что это второй случай использования ракеты после удара по Днепру в 2024 году. Взрывы зафиксированы недалеко от Львова, а целью названы объекты производства дронов и энергетики. В статье говорится: "Если это подтвердится, использование этой ракеты станет зловещей угрозой для Украины и ее западных союзников".
Телеканал CNN уделяет внимание техническим характеристикам ракеты, способной развивать скорость до 13 000 км/ч и нести несколько боеголовок. Удар по критической инфраструктуре во Львовской области прошел без жертв среди гражданского населения в этом регионе, хотя в Киеве от сопутствующих атак погибли четыре человека, утверждается в статье. Издание приводит слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги: "Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности на европейском континенте и проверку для трансатлантического сообщества".
Британская газета The Guardian подчеркивает символизм удара вблизи границы с Польшей — членом НАТО, называя обоснование Москвы произошедшего "абсурдным" (напомним, согласно МО РФ, нынешний удар "Орешником" был нанесён в ответ на попытку ВСУ атаковать беспилотниками резиденцию президента РФ в Новгородской области - ред.). Киев отвергает версию о покушении на резиденцию президента РФ, отмечается в публикации.
Агентство Reuters детализирует, что в составе массированного удара (242 дрона и 36 ракет) "Орешник" применили против объектов энергетики и производства дронов во Львовской области, всего в 60–80 км от польской границы. Агентство отмечает скептицизм западных экспертов по отношению к заявлениям о неперехватываемости ракеты.
Немецкая медиакомпания DW сообщает об ударе по неуточненному объекту недалеко от Львова, подчеркивая, что это второй случай применения "Орешника". Издание также цитирует главу МИД Украины Сибигу: "Это глобальная угроза, требующая глобального ответа".
В целом западные СМИ представляют применение "Орешника" как демонстрацию силы и политический жест Владимира Путина именно в момент, когда переговоры о мире при посредничестве США набирают обороты. Они требуют от союзников Украины усиления ПВО, поставок новых систем и ужесточения санкций, но при этом часто выражают сомнения в реальной "неперехватываемости" ракеты и её разрушительной мощи при конвенциональном оснащении. Многие эксперты, цитируемые в статьях, напоминают, что первый удар в 2024 году нанёс минимальный ущерб из-за использования инертных боеголовок.