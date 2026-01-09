https://ukraina.ru/20260109/parizhskaya-petlya-dlya-trampa-kak-evropeytsy-soblaznyayut-vashington-grenlandiey-1074095449.html

Парижская петля для Трампа. Как европейцы соблазняют Вашингтон Гренландией

Как известно, человек – раб своих желаний, что всегда чревато непредсказуемыми последствиями, если дать себе слишком большую свободу в исполнении своих хотелок. В геополитике это вообще может закончиться войной.

Эту нехитрую истину вполне может на себе прочувствовать президент США Дональд Трамп, страдающий не только банальным человеческим и политическим тщеславием, но и географическим зудом расширения территории своей страны за чужой счет. Вкупе эти два чувства могут запросто довести его до цугундера после импичмента, вызванного внешнеполитическими неудачами и провалами.Поймать же Трампа в эту нехитрую петлю, кажется, вознамерились хитрые но перепуганные европейцы, недавно собравшиеся в Париже на заседании так называемой "коалиции желающих". Как бы желающих помочь Украине в войне с Россией.И одно в этой схеме плохо для Украины – она оказывается приманкой и заманухой в этой игре. А сама игра – это война, которая уже идет на украинской территории и рискует совсем покончить с украинской же государственностью, если Россия пойдет до конца в выполнении своих требований, а Украина будет артачиться в этом вопросе.Диспозиция в этой геополитической замутке сегодня такова. Украина и Россия воюют между собой, и последняя системно и целенаправленно побеждает. Некогда единый Запад (Европа и США, Евросоюз и НАТО) во всем поддерживают Украину, но сейчас они разделились. США при Трампе хотят выйти из непосредственного участия в войне, перебросив ее на Европу и только получая евроденьги за свое оружие для боевых действий. А вот Европа хочет воевать дальше и использовать войну для разгона собственных ВПК, что должно стать общим драйвером экономического возрождения стагнирующего континента. За счет ресурсов России, которая должна стратегически проиграть. Ну, по замыслу Европы. Несбыточному, конечно.Кроме того, Европа хочет, чтобы США никуда не уходили, продолжали оказывать помощь и деньгами (НАТО на две трети бюджета содержится на средства США), и оружием, (включая ядерный зонтик), и разведданными, получаемыми из космоса, и политико-дипломатической поддержкой на всех уровнях.И чтобы удержать расползающийся евроатлантизм, европейцы пустились во все тяжкие в своем желании придумать крючок для США. И, как кажется, нашли его, изучая желания Трампа и играя на них. Трамп, как известно, в своем желании реанимировать доктрину Монро и превратить западное полушарие в вотчину и зону ответственности США очень хочет "прирасти" Канадой и Гренландией.И если отношения США с Канадой Европу интересуют мало, то Гренландия – это часть Дании. И чтобы отобрать (аннексировать или попросту тупо отжать) этот самый большой остров планеты, США должны обидеть своего же союзника по единому Западу и такого же члена НАТО, как они сами. Таких прецедентов в современной истории еще не было, чтобы два члена НАТО воевали между собой, а не совместно противостояли третьей стороне.И европейцы придумали способ, как поймать США на кукан. С одной стороны, они максимально играют на повышение ставок – угрожают распадом НАТО. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что возможный насильственный или даже принудительно-добровольный переход Гренландии к США приведет к распаду НАТО. "Если Соединенные Штаты решат военным путем атаковать другую страну НАТО, тогда все прекратится, в том числе и наше участие в НАТО, а значит, и система безопасности, которая существовала со времен окончания Второй мировой войны", — сказала она в интервью датскому телеканалу TV2.А распад НАТО – это и автоматический распад всей мировой системы сдержек и противовесов, и слом всей архитектуры безопасности, выстроенной на основе ялтинских договоренностей еще 1945 года. И по замыслу датской премьерши, такие тектонические сдвиги должны бы напугать и США.С другой стороны, коалиция желающих предлагает Трампу другой вариант сохранения западного единства в изменившихся условиях – обменять свое согласие на отжим Гренландии на всестороннюю американскую поддержку Украины в ее войне с Россией.Американское издание Politico называет этот процесс "пакетом безопасности", в рамках которого Европа может согласиться на расширенную роль США в Гренландии, а взамен Вашингтон должен предоставить Украине долгосрочные и жесткие гарантии безопасности. И помогать всеми доступными средствами и способами. То есть ЕС получит от администрации Трампа более четкие гарантии американской помощи по украинскому урегулированию и отказ от поддержки России, а сам взамен предоставит США право отжать Гренландию.И такое изменение позиции европейцев – это, кажется новый тренд, который охватывает европейские умы. Если еще 6–7 января нового 2026 года лидеры ЕС единогласно подтверждали суверенитет Дании над Гренландией, а Франция устами раздухарившегося от собственной смелости ее президента Эммануэля Макрона даже заявляла о разработке ответных мер на случай американской операции, то совсем по-другому европейцы заговорили после провала "коалиции желающих" в Париже и явной неготовности ЕС направить на Украину необходимое количество войск для обеспечения ее безопасности. В частности, Гренландия, не дожидаясь итогов евротерок в Париже, через генсека НАТО Марка Рютте уже выразила готовность разместить дополнительные американские военные подразделения на своей территории. А потом и лидеры ЕС заговорили о том, что безопасность Украины может быть обменена на стратегические уступки США в Арктике.По данным Politico, европейцы считают такой вариант развития событий "меньшим злом" и соглашаются с тем, что он – "наименее проблемный" на фоне вполне реальной угрозы резкого обострения отношений с Трампом, который, как опасаются в Европе, может в случае недовольства даже ввести санкции против европейцев и все равно захапать часть Дании.На языке европейских хитрованов это называется "пакетная сделка" по принципу "безопасность в обмен на безопасность". Безопасность США, которой, по словам Трампа, прямо-таки необходима Гренландия, против безопасности Украины и Европы, которым нужно время, чтобы перевооружиться и лучше подготовиться к новой войне с Россией под американским зонтиком.Politico 8 января написало, что европейские страны в ЕС и НАТО начали поэтапную проработку сценариев реагирования на возможные действия США в отношении Гренландии. Потому как больше не считают заявления Трампа насчет острова риторическим давлением и рассматривают ситуацию как реальную угрозу европейской безопасности.Сегодня, конечно, не совсем ясно, на какой стадии находится проработка этой сделки и сколько в этих планах реальных расчетов или обманного прожектерства, но по-любому налицо реальный торг геополитическими интересами. И нормальный такой подлый и циничный подход, прикрытый благостными рассуждениями о мире и судьбах демократии и необходимости защитить общечеловеческие ценности.За чужой счет. Не спросясь, разумеется, мнения ни датчан в Дании, ни гренландцев в Гренландии. Какая тактическая мелочь – эти людишки, когда речь идет о стратегическом ублажении хозяина, который страшно осерчал и в любой момент может оставить европейскую обслугу один на один с "русским медведем".Или другой вариант: какие могут быть ценности, когда страшно и нужно любой ценой обмануть США, затянуть на их шее петлю обмана и тупых посулов и заручиться их поддержкой, чтобы "Путин не напал".И что самое удивительное и невероятно циничное в этой ситуации, так это исторические параллели с новым, невиданным доселе душком. В человеческой истории европейские лидеры уже ублажали агрессора за чужой счет – Адольфа Гитлера в конце 30-ых годов прошлого века, когда накануне Второй мировой войны в результате Мюнхенского сговора схарчевали нацистам Чехословакию, территориально раздерибанив ее по самое никуда. Чтобы только Гитлер лучше подготовился и напал на СССР, а не на Западную Европу.И Гитлер все подачки схавал и напал. Но на СССР только в 1941 году, а до этого за два года подчинил своей волю всю Европу и подтерся суверенитетом всех еврограндов за исключением Великобритании, спрятавшейся от танков Хайнца Гудериана и Эриха фон Манштейна на острове за Ла-Маншем.Но тогда европейские "миротворцы", тайно готовясь к войне, хоть открыто говорили миру о мире. Теперь же, готовясь ублажить Трампа Гренландией, европейцы уже о мире и не говорят – они жаждут воевать Украиной против России. И очень хотят, чтобы США помогли им в этом грязном деле.А это по-любому и есть война. Вне зависимости от того, кто кого обманет или надует в этом кровавом торге. Потому что и сам Трамп крайний раз 4 января 2026 года поведал, что США "абсолютно необходима Гренландия". И нужна она Вашингтону "для обороны". Потому что в том регионе наблюдается присутствие "российских и китайских кораблей". Их Трамп и хочет победить. Подробнее о том, что задумал и как действует в нынешней ситуации Трамп и его окружение - в статье Елены Мурзиной "Псиоп президента США. Что случилось с Дональдом Трампом"

