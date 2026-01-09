https://ukraina.ru/20260109/shestsot-pyatdesyat-let-spustya-na-meste-voinskoy-slavy-rossii-kotoraya-nikogda-ne-sdaetsya-1074098897.html

Шестьсот пятьдесят лет спустя. На месте воинской славы России, которая никогда не сдается

Шестьсот пятьдесят лет спустя. На месте воинской славы России, которая никогда не сдается - 09.01.2026 Украина.ру

Шестьсот пятьдесят лет спустя. На месте воинской славы России, которая никогда не сдается

Куликово поле – одно из самых сокровенных мест России. Почти 650 лет назад , в 1380 году, войска под руководством Дмитрия Донского одержали здесь первую великую Украина.ру, 09.01.2026

2026-01-09T15:59

2026-01-09T15:59

2026-01-09T16:07

видео

россия

федор громов

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/09/1074098754_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_6155222c63e2478f6fd14c6e22746be0.png

Куликово поле – одно из самых сокровенных мест России. Почти 650 лет назад , в 1380 году, войска под руководством Дмитрия Донского одержали здесь первую великую победу русского оружия над монголо-татарской ордой и положили начало долгой истории русских побед над иноземцами, которые и до сегодняшнего дня покушаются на свободу и независимость России, пытаясь ее подчинить себе и разграбить. Но русские, сегодня, как и в 1380-ом году – не сдаются.В холодные от зимней стужи, но теплые по силе морального духа дни января 2026-го года российские наследники войск Дмитрия Донского отметили на Куликовом поле наступление Нового года. Фестиваль "Рождественские колядки", организованный сотрудниками музея "Куликово поле" 7 января в селе Монастырщино Тульской области, показал как здесь сохраняют русские традиции, в том числе рождественские. Для гостей фестиваля сотрудники музея организовали широкий выбор развлечений: конные прогулки, соревнования на необычных лыжах, чай из самовара с испеченными на пеньках блинами, стрельбу в тире и другие. О том, как прошли народные гуляния рассказывают корреспонденты Украина.ру Алексей Туманов и Федор Громов. Репортаж с места событий.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, федор громов, украина.ру, видео