Шестьсот пятьдесят лет спустя. На месте воинской славы России, которая никогда не сдается - 09.01.2026
Шестьсот пятьдесят лет спустя. На месте воинской славы России, которая никогда не сдается
Куликово поле – одно из самых сокровенных мест России. Почти 650 лет назад , в 1380 году, войска под руководством Дмитрия Донского одержали здесь первую великую Украина.ру, 09.01.2026
Куликово поле – одно из самых сокровенных мест России. Почти 650 лет назад , в 1380 году, войска под руководством Дмитрия Донского одержали здесь первую великую победу русского оружия над монголо-татарской ордой и положили начало долгой истории русских побед над иноземцами, которые и до сегодняшнего дня покушаются на свободу и независимость России, пытаясь ее подчинить себе и разграбить. Но русские, сегодня, как и в 1380-ом году – не сдаются.В холодные от зимней стужи, но теплые по силе морального духа дни января 2026-го года российские наследники войск Дмитрия Донского отметили на Куликовом поле наступление Нового года. Фестиваль "Рождественские колядки", организованный сотрудниками музея "Куликово поле" 7 января в селе Монастырщино Тульской области, показал как здесь сохраняют русские традиции, в том числе рождественские. Для гостей фестиваля сотрудники музея организовали широкий выбор развлечений: конные прогулки, соревнования на необычных лыжах, чай из самовара с испеченными на пеньках блинами, стрельбу в тире и другие. О том, как прошли народные гуляния рассказывают корреспонденты Украина.ру Алексей Туманов и Федор Громов. Репортаж с места событий.
Шестьсот пятьдесят лет спустя. На месте воинской славы России, которая никогда не сдается

15:59 09.01.2026 (обновлено: 16:07 09.01.2026)
 
Куликово поле – одно из самых сокровенных мест России. Почти 650 лет назад , в 1380 году, войска под руководством Дмитрия Донского одержали здесь первую великую победу русского оружия над монголо-татарской ордой и положили начало долгой истории русских побед над иноземцами, которые и до сегодняшнего дня покушаются на свободу и независимость России, пытаясь ее подчинить себе и разграбить. Но русские, сегодня, как и в 1380-ом году – не сдаются.
В холодные от зимней стужи, но теплые по силе морального духа дни января 2026-го года российские наследники войск Дмитрия Донского отметили на Куликовом поле наступление Нового года. Фестиваль "Рождественские колядки", организованный сотрудниками музея "Куликово поле" 7 января в селе Монастырщино Тульской области, показал как здесь сохраняют русские традиции, в том числе рождественские. Для гостей фестиваля сотрудники музея организовали широкий выбор развлечений: конные прогулки, соревнования на необычных лыжах, чай из самовара с испеченными на пеньках блинами, стрельбу в тире и другие. О том, как прошли народные гуляния рассказывают корреспонденты Украина.ру Алексей Туманов и Федор Громов. Репортаж с места событий.
