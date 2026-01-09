Медведчук обвинил Зеленского в подготовке к фальсификации выборов - 09.01.2026 Украина.ру
Медведчук обвинил Зеленского в подготовке к фальсификации выборов
Медведчук обвинил Зеленского в подготовке к фальсификации выборов - 09.01.2026 Украина.ру
Медведчук обвинил Зеленского в подготовке к фальсификации выборов
Владимир Зеленский не намерен проводить легитимные выборы и готовится к их фальсификации. Об этом написал в своей статье бывший украинский политик Виктор Медведчук, возглавляющий общественный совет движения "Другая Украина"
2026-01-09T14:58
2026-01-09T14:58
Медведчук утверждает, что он осознает неизбежность поражения на честных выборах и последующей уголовной ответственности, поэтому планирует сохранить власть нелегитимным путем.По его мнению, недавние кадровые перестановки, включая назначение Кирилла Буданова* главой Офиса президента и возможный перевод вице-премьера Михаила Федорова в Министерство обороны, преследуют цель снизить популярность потенциальных кандидатов и устранить их с политического поля. Аналогичная цель, как считает Медведчук, ставится в отношении экс-главнокомандующего Валерия Залужного.В статье также высказывается предположение, что для создания видимости конкурентной борьбы власти могут способствовать выходу во второй тур кандидатуры Андрея Билецкого*. В качестве решения политического кризиса Медведчук предлагает введение на Украине Временной администрации под эгидой ООН для организации справедливых выборов.Подробнее - в материале Стало известно, кого Украина не пустит на выборы на сайте Украина.ру.* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
Медведчук обвинил Зеленского в подготовке к фальсификации выборов

14:58 09.01.2026
 
Владимир Зеленский не намерен проводить легитимные выборы и готовится к их фальсификации. Об этом написал в своей статье бывший украинский политик Виктор Медведчук, возглавляющий общественный совет движения "Другая Украина"
Медведчук утверждает, что он осознает неизбежность поражения на честных выборах и последующей уголовной ответственности, поэтому планирует сохранить власть нелегитимным путем.
По его мнению, недавние кадровые перестановки, включая назначение Кирилла Буданова* главой Офиса президента и возможный перевод вице-премьера Михаила Федорова в Министерство обороны, преследуют цель снизить популярность потенциальных кандидатов и устранить их с политического поля.
Аналогичная цель, как считает Медведчук, ставится в отношении экс-главнокомандующего Валерия Залужного.
В статье также высказывается предположение, что для создания видимости конкурентной борьбы власти могут способствовать выходу во второй тур кандидатуры Андрея Билецкого*.
В качестве решения политического кризиса Медведчук предлагает введение на Украине Временной администрации под эгидой ООН для организации справедливых выборов.
Подробнее - в материале Стало известно, кого Украина не пустит на выборы на сайте Украина.ру.
* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
