https://ukraina.ru/20260109/medvedchuk-obvinil-zelenskogo-v-podgotovke-k-falsifikatsii-vyborov-1074090931.html

Медведчук обвинил Зеленского в подготовке к фальсификации выборов

Медведчук обвинил Зеленского в подготовке к фальсификации выборов - 09.01.2026 Украина.ру

Медведчук обвинил Зеленского в подготовке к фальсификации выборов

Владимир Зеленский не намерен проводить легитимные выборы и готовится к их фальсификации. Об этом написал в своей статье бывший украинский политик Виктор Медведчук, возглавляющий общественный совет движения "Другая Украина"

2026-01-09T14:58

2026-01-09T14:58

2026-01-09T14:58

новости

выборы

украина

россия

москва

виктор медведчук

владимир зеленский

кирилл буданов

оон

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071806690_0:29:1043:616_1920x0_80_0_0_e2c1ced12f843a7ba8a3465936fe8139.jpg

Медведчук утверждает, что он осознает неизбежность поражения на честных выборах и последующей уголовной ответственности, поэтому планирует сохранить власть нелегитимным путем.По его мнению, недавние кадровые перестановки, включая назначение Кирилла Буданова* главой Офиса президента и возможный перевод вице-премьера Михаила Федорова в Министерство обороны, преследуют цель снизить популярность потенциальных кандидатов и устранить их с политического поля. Аналогичная цель, как считает Медведчук, ставится в отношении экс-главнокомандующего Валерия Залужного.В статье также высказывается предположение, что для создания видимости конкурентной борьбы власти могут способствовать выходу во второй тур кандидатуры Андрея Билецкого*. В качестве решения политического кризиса Медведчук предлагает введение на Украине Временной администрации под эгидой ООН для организации справедливых выборов.Подробнее - в материале Стало известно, кого Украина не пустит на выборы на сайте Украина.ру.* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

украина

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, выборы, украина, россия, москва, виктор медведчук, владимир зеленский, кирилл буданов, оон, офис президента