Паника из-за "Орешника", провалы ВСУ. Хроника событий на 13:00 9 января

Россия ударила "Орешником" по Украине, Киев в панике. ВС РФ уничтожают противника и технику

В ночь на пятницу российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования по критически важным объектам на Украине.Минобороны России назвало его ответом на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.В ходе удара были применены в том числе ракетные комплексы средней дальности "Орешник".Россияне поразили объекты производства дронов, которыми Киев атаковал резиденцию Путина.Там заверили, что "цели удара достигнуты", а такие "террористические действия" Киева и впредь "не останутся без ответа".Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил ночной удар по западу Украины, в ходе которого в том числе использовался комплекс "Орешник", со спасительным уколом галоперидола, который требуется опасным психам."Нынешние международные отношения превратились с начала года в форменный Бедлам. И вести себя нам нужно соответственно: слишком много буйных вокруг. При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичным лицом. Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале назвал удар "Орешником" предупреждением Европе, которая хочет ввести войска на запад Украины."Хотите вводить контингент на запад Украины? Будет вот так. Во-вторых, если "Орешник" за 10–15 минут долетает до Львова, то за сколько — до Варшавы или Берлина? Пара минут уже не принципиальны", - написал депутат.А министр иностранных дел страны Андрей Сибига отметил, что из-за удара Украина созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН."Такой удар вблизи границы ЕС (Евросоюза) и НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности на европейском континенте и испытание для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России", — указал дипломат.Он добавил, что удар "Орешником" стал глобальной угрозой, требующей глобального ответа.По его мнению, необходимы более решительные шаги против российского танкерного флота, а также нефтяных доходов Москвы, ее схем и активов, причем не только в странах Евросоюза, но и по всему миру.В связи с этим Киев инициирует заседание не только Совбеза ООН, но и Совета НАТО-Украина, добавил он.О том, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать дронами резиденцию Путина, заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 беспилотник, все они были сбиты."Орешник" — это российская баллистическая ракета средней дальности. Впервые о ней стало известно осенью 2024 года, когда об ударе "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил Путин.На следующий день он заявил, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано. О старте выпуска президент объявил в начале ноября 2025-го.Провалы ВСУВ ночь на пятницу воздушную тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Позже сигнал зазвучал на всей территории страны.Российские военные атаковали украинскую столицу дронами "Герань", а также крылатыми и баллистическими ракетами. В городе раздавались мощные взрывы.Теперь в части города нет электричества, а также отопления и водоснабжения.Украинские паблики публикуют видеозаписи последствий прилётов по ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6.Мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале посетовал на повреждение в городе критической инфраструктуры. Позже Киевская городская государственная администрация указала, что левый берег Киева частично остался без напряжения, есть ограничения в работе метро.Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений электроэнергии на левом берегу Киева, на правом берегу отключения продолжаются по графикам.Чуть позднее компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия напряжения на объектах водопроводной инфраструктуры.Украинский депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале рассказал что здание Верховной рады Украины после прогремевших в Киеве в пятницу взрывов осталось без отопления и водоснабжения."В Раде, ну как минимум в комитете, нет ни отопления, ни воды тоже. Свет вроде пока есть", - написал Железняк.Кроме того, россияне ночью били по Львовской области. Там наблюдаются перебои с газом.Объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области, посетовал мэр Львова Андрей Садовый.Взрывы также раздавались в Черкасской области.Помимо этого, Воздушно-космические силы Российской Федерации совершали пуски управляемых авиабомб по целям в Запорожской области.В Харьковской области в районе Барвенково этой ночью ударом "Гераней" была серьёзно повреждена железнодорожная инфраструктура.Российские военные отличились и другими успехами. Так, они освободили Зелёное в Запорожской области.Кроме того, по оперативным сведениям, они взяли под контроль круговую развязку трассы на Бересток в направлении Константиновки."Таким образом, начинают вырисовываться клещи по охвату Константиновки с двух сторон. <...> Также поступают оперативные сообщения о начале штурма Новодмитровки на северо-востоке Константиновки", - указал телеграм-канал Украина.ру. В российских силовых структурах рассказали, что ВС РФ уничтожили две боевые группы ВСУ на пикапах в районе села Лиман Харьковской области.В то же время положение украинских военных остается незавидным. В первую очередь киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава и не бережет вооружение. Командир орудия Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чан" рассказал РИА Новости, что артиллерия ВСУ под Купянском не работает прицельно, а ведет хаотичный огонь по выбранному квадрату.По словам военнослужащего, работу российской артиллерии можно сравнить со стрельбой из снайперской винтовки, в то время как противник точностью не отличается.По данным российских силовых структур, ВСУ пытаются компенсировать нехватку людей на передовых позициях в Краснопольском районе Сумской области применением беспилотников.В свою очередь украинский военнопленный Павел Вовченко пожаловался, что из одного из учебных центров ВСУ в Днепропетровской области еженедельно сбегали до 10 мобилизованных украинцев.Подробнее - в материале "Бегут из частей при любой возможности": политолог о масштабах катастрофы в рядах ВСУ на сайте Украина.ру. * Внесен в России в список террористов и экстремистов.

