Швейцарское издание: Вызванные Трампом потрясения привели к падению доллара

Падение доллара стало одним из самых значимых событий на валютных рынках по итогам финансового 2025 года, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung

Как отмечается в публикации, американская валюта подешевела ко всем 15 крупнейшим валютам мира, и главным источником этих потрясений стали сами Соединённые Штаты.NZZ пишет, что доллар утратил статус "валюты-убежища" в периоды нестабильности, в то время как швейцарский франк, напротив, вновь подтвердил эту роль. Основной причиной ослабления доллара стала резкая смена торговой политики США. На протяжении десятилетий Америка выступала за снятие торговых барьеров, однако 2 апреля 2025 года президент Дональд Трамп объявил о введении нового режима высоких пошлин в отношении многих стран и регионов. Хотя первоначально заявленные тарифы позже в основном снизили, средняя ставка пошлин всё равно подскочила с 2,3% до 14% — такого уровня они последний раз достигали в 1939 году.Эта апрельская смена курса, по мнению издания, определила весь 2025 год: "гринбек" (как называют доллар из-за зелёного цвета банкнот) так и не смог заметно восстановиться. Сильнее всего он ослаб к шведской кроне (–20%), мексиканскому песо (–16%) и швейцарскому франку (–14%). Почти без изменений остался лишь курс к японской иене. В торгово-взвешенном выражении доллар потерял около 7%.Главный инвестиционный директор Санкт-Галленского кантонального банка Томас Штукки называет это падение одним из ключевых событий года. В то же время, как говорит главный экономист банка J. Safra Sarasin Карстен Юниус, с точки зрения швейцарского франка 2025 год был относительно спокойным. Во втором квартале Швейцарский национальный банк (SNB) проводил ограниченные интервенции на рынке доллара, что, по словам Юниуса, носило "разумный и ограниченный" характер.Евро к франку подешевел лишь примерно на 1%, что Юниус связывает в том числе с рекордной разницей процентных ставок между зоной франка и еврозоной — около 2,6 процентного пункта (максимум со времён воссоединения Германии). Заметнее просели британский фунт (–5%), китайский юань (–9%) и японская иена (–12%).Как подчёркивается в статье, денежно-кредитная политика в 2025 году играла второстепенную роль по сравнению с торговыми и геополитическими факторами. SNB дважды снизил ключевую ставку по 0,25 п.п. — до 0%. Европейский центральный банк (ЕЦБ) провёл четыре снижения — до 2%. Федеральная резервная система США (Fed) уменьшила диапазон три раза — до 3,5–3,75%.На 2026 год рынок ожидает, что SNB сохранит ставку на нуле, а регулятор сам заявляет о "довольно высокой планке" для возврата к отрицательным ставкам. В еврозоне, судя по деривативам, снижения в 2026 году не закладывают; член правления ЕЦБ Изабель Шнабель недавно намекнула, что следующий шаг может быть уже повышением.В США же прогнозируют два снижения ставки по 0,25 п.п. в апреле и июле. Неопределённость усиливает смена руководителя ФРС: срок Джерома Пауэлла истекает в мае, а Трамп в последние месяцы резко критиковал его за слишком жёсткую политику. Дальнейшая судьба доллара, по словам Штукки, во многом зависит от того, насколько президенту США удастся усилить контроль над процентной политикой Fed через назначение нового председателя. На рынках обсуждают сценарий, при котором преемник Пауэлла уже в июне начнёт снижать ставку как сигнал "новой эпохи".Карстен Юниус отмечает растущий разброс мнений внутри ФРС и прогнозирует на 2026 год небольшое укрепление франка по отношению к евро и доллару. В целом, как заключает Neue Zürcher Zeitung, 2025 год стал годом серьёзного ослабления "гринбека" из-за внутренних решений США, а швейцарский франк вновь доказал свою устойчивость в условиях глобальной турбулентности.Читайте также: "Мир ждёт целая серия СВО": эксперты и политики о происходящем

