США согласовали мирную сделку с Украиной - Axios - 09.01.2026
США согласовали мирную сделку с Украиной - Axios
Администрация США и представители Украины согласовали план возможного урегулирования российско-украинского конфликта, сообщает 9 января Axios со ссылкой на источники
Издание заверяет, что США достигли "соглашения с Украиной почти по всем аспектам" мирного плана. На встрече представители двух стран уделили особое внимание двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам со стороны Киева. Теперь Белый дом хочет получить ответ от президента России Владимира Путина на измененный план по мирному урегулированию.Новую версию плана, по данным издания, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер передали спецпредставителю президента России Кириллу Дмитриеву. Они встретились в Париже после двухдневных переговоров США с представителями Украины и европейских стран. Владимир Зеленский в интервью Fox News заявлял, что подготовленный Киевом мирный план из 20 пунктов согласован с западными партнерами практически на 100 процентов. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, украина, сша, россия, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер

США согласовали мирную сделку с Украиной - Axios

14:46 09.01.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Администрация США и представители Украины согласовали план возможного урегулирования российско-украинского конфликта, сообщает 9 января Axios со ссылкой на источники
Издание заверяет, что США достигли "соглашения с Украиной почти по всем аспектам" мирного плана.
На встрече представители двух стран уделили особое внимание двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам со стороны Киева.
Теперь Белый дом хочет получить ответ от президента России Владимира Путина на измененный план по мирному урегулированию.
Новую версию плана, по данным издания, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер передали спецпредставителю президента России Кириллу Дмитриеву. Они встретились в Париже после двухдневных переговоров США с представителями Украины и европейских стран.
Владимир Зеленский в интервью Fox News заявлял, что подготовленный Киевом мирный план из 20 пунктов согласован с западными партнерами практически на 100 процентов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Новости Украина США Россия Владимир Путин Стив Уиткофф Джаред Кушнер
 
