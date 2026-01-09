https://ukraina.ru/20260109/ssha-soglasovali-mirnuyu-sdelku-s-ukrainoy---axios-1074094575.html

США согласовали мирную сделку с Украиной - Axios

США согласовали мирную сделку с Украиной - Axios - 09.01.2026 Украина.ру

США согласовали мирную сделку с Украиной - Axios

Администрация США и представители Украины согласовали план возможного урегулирования российско-украинского конфликта, сообщает 9 января Axios со ссылкой на источники

2026-01-09T14:46

2026-01-09T14:46

2026-01-09T14:46

новости

украина

сша

россия

владимир путин

стив уиткофф

джаред кушнер

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_f8e8f99b541b81e1cc1ad823fa2e71b4.jpg

Издание заверяет, что США достигли "соглашения с Украиной почти по всем аспектам" мирного плана. На встрече представители двух стран уделили особое внимание двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам со стороны Киева. Теперь Белый дом хочет получить ответ от президента России Владимира Путина на измененный план по мирному урегулированию.Новую версию плана, по данным издания, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер передали спецпредставителю президента России Кириллу Дмитриеву. Они встретились в Париже после двухдневных переговоров США с представителями Украины и европейских стран. Владимир Зеленский в интервью Fox News заявлял, что подготовленный Киевом мирный план из 20 пунктов согласован с западными партнерами практически на 100 процентов. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, украина.ру