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"Самое больное место": Аксёнов назвал сумму, которую регион получил с продажи имущества врагов России

"Самое больное место": Аксёнов назвал сумму, которую регион получил с продажи имущества врагов России - 01.11.2024 Украина.ру

"Самое больное место": Аксёнов назвал сумму, которую регион получил с продажи имущества врагов России

Национализированное имущество врагов России в Крыму уже работает на интересы страны и региона. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов, назвав конкретную сумму, полученную с продажи

2024-11-01T11:27

2024-11-01T11:27

2024-11-01T11:27

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имущество

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Осенью 2022 года парламент Крыма принял решение о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, совершающих в отношении к России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.В конце прошлого года глава крымского парламента Владимир Константинов рассказывал, что в регионе национализировали уже более 2600 активов, принадлежавших украинским олигархам и политикам. И эта работа продолжается, уточнил он тогда.При этом Аксёнов неоднократно подчеркивал, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников СВО.В числе национализированного имущества была ялтинская квартира семьи Владимира Зеленского, проданная 30 октября на аукционе за 44,3 миллиона рублей.Также в СМИ появлялась информация, что таким же образом поступят с ялтинским отелем певицы Софии Ротару, недвижимое имущество олигарха Игоря Коломойского* и активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка.Подробности читайте в этих материалах:По примеру квартиры Зеленских. Ялтинский отель Ротару могут национализировать и продать - СМИКак квартиру Зеленских. В Крыму выставят на аукцион имущество Коломойского*В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка* Включен в перечень спонсоров экстремизма и терроризма.

https://ukraina.ru/20231030/1050618752.html

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новости, крым, россия, украина, сергей аксенов, игорь коломойский, владимир зеленский, продажа, квартира, имущество