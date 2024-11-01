"Самое больное место": Аксёнов назвал сумму, которую регион получил с продажи имущества врагов России
Крым. Вилла "София"
Национализированное имущество врагов России в Крыму уже работает на интересы страны и региона. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов, назвав конкретную сумму, полученную с продажи
"В 2022–2024 годах в перечень такого имущества вошло порядка 3,5 тыс. объектов, из которых 1 200 – в текущем году. За его аренду в бюджет региона поступило более 392 млн рублей. Из них 75 % – в этом году. В целом реализация национализированного имущества принесла в бюджет свыше 4,5 млрд рублей. Будем и дальше бить врагов по всем направлениям. В том числе по кошельку. Тем более что у них это самое больное место", - написал Аксёнов.
Осенью 2022 года парламент Крыма принял решение о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, совершающих в отношении к России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
В конце прошлого года глава крымского парламента Владимир Константинов рассказывал, что в регионе национализировали уже более 2600 активов, принадлежавших украинским олигархам и политикам. И эта работа продолжается, уточнил он тогда.
При этом Аксёнов неоднократно подчеркивал, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников СВО.
В числе национализированного имущества была ялтинская квартира семьи Владимира Зеленского, проданная 30 октября на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
Также в СМИ появлялась информация, что таким же образом поступят с ялтинским отелем певицы Софии Ротару, недвижимое имущество олигарха Игоря Коломойского* и активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка.
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