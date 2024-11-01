"Самое больное место": Аксёнов назвал сумму, которую регион получил с продажи имущества врагов России - 01.11.2024 Украина.ру
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"Самое больное место": Аксёнов назвал сумму, которую регион получил с продажи имущества врагов России
"Самое больное место": Аксёнов назвал сумму, которую регион получил с продажи имущества врагов России - 01.11.2024 Украина.ру
"Самое больное место": Аксёнов назвал сумму, которую регион получил с продажи имущества врагов России
Национализированное имущество врагов России в Крыму уже работает на интересы страны и региона. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов, назвав конкретную сумму, полученную с продажи
2024-11-01T11:27
2024-11-01T11:27
новости
крым
россия
украина
сергей аксенов
игорь коломойский
владимир зеленский
продажа
квартира
имущество
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Осенью 2022 года парламент Крыма принял решение о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, совершающих в отношении к России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.В конце прошлого года глава крымского парламента Владимир Константинов рассказывал, что в регионе национализировали уже более 2600 активов, принадлежавших украинским олигархам и политикам. И эта работа продолжается, уточнил он тогда.При этом Аксёнов неоднократно подчеркивал, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников СВО.В числе национализированного имущества была ялтинская квартира семьи Владимира Зеленского, проданная 30 октября на аукционе за 44,3 миллиона рублей.Также в СМИ появлялась информация, что таким же образом поступят с ялтинским отелем певицы Софии Ротару, недвижимое имущество олигарха Игоря Коломойского* и активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка.Подробности читайте в этих материалах:По примеру квартиры Зеленских. Ялтинский отель Ротару могут национализировать и продать - СМИКак квартиру Зеленских. В Крыму выставят на аукцион имущество Коломойского*В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка* Включен в перечень спонсоров экстремизма и терроризма.
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новости, крым, россия, украина, сергей аксенов, игорь коломойский, владимир зеленский, продажа, квартира, имущество
Новости, Крым, Россия, Украина, Сергей Аксенов, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, продажа, квартира, имущество

"Самое больное место": Аксёнов назвал сумму, которую регион получил с продажи имущества врагов России

11:27 01.11.2024
 
Крым. Вилла "София"
Крым. Вилла София
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Национализированное имущество врагов России в Крыму уже работает на интересы страны и региона. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов, назвав конкретную сумму, полученную с продажи

"В 2022–2024 годах в перечень такого имущества вошло порядка 3,5 тыс. объектов, из которых 1 200 – в текущем году. За его аренду в бюджет региона поступило более 392 млн рублей. Из них 75 % – в этом году. В целом реализация национализированного имущества принесла в бюджет свыше 4,5 млрд рублей. Будем и дальше бить врагов по всем направлениям. В том числе по кошельку. Тем более что у них это самое больное место", - написал Аксёнов.

Осенью 2022 года парламент Крыма принял решение о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, совершающих в отношении к России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
В конце прошлого года глава крымского парламента Владимир Константинов рассказывал, что в регионе национализировали уже более 2600 активов, принадлежавших украинским олигархам и политикам. И эта работа продолжается, уточнил он тогда.
При этом Аксёнов неоднократно подчеркивал, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников СВО.
В числе национализированного имущества была ялтинская квартира семьи Владимира Зеленского, проданная 30 октября на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
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Новые хозяева квартиры Зеленских рассказали о покупкеКвартира семьи президента Украины Владимира Зеленского была продана на аукционе 30 октября за 44,3 миллиона рублей. Её приобрела Ольга Липовецкая
Также в СМИ появлялась информация, что таким же образом поступят с ялтинским отелем певицы Софии Ротару, недвижимое имущество олигарха Игоря Коломойского* и активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка.
Подробности читайте в этих материалах:
По примеру квартиры Зеленских. Ялтинский отель Ротару могут национализировать и продать - СМИ
Как квартиру Зеленских. В Крыму выставят на аукцион имущество Коломойского*
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка
* Включен в перечень спонсоров экстремизма и терроризма.
 
НовостиКрымРоссияУкраинаСергей АксеновИгорь КоломойскийВладимир Зеленскийпродажаквартираимущество
 
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