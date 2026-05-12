Ермак планировал назначения в СБУ и советовался с гадалкой - прокурор
В автомобиле водителя экс-лавы Офиса президента Украины Андрея Ермака во время обысков были найдены документы с планами кадровых назначений в СБУ, заявил прокурор САП. Об этом сообщает 12 мая телеграм-канал Украина.ру
В автомобиле были изъяты три листа бумаги с текстом, начинающимся словами: "СБ Украины: программа-максимум". Документы якобы содержали планы назначения ряда лиц на руководящие должности в СБУ, некоторые из которых до сих пор занимают должности в СБУ. Имена в суде не назывались.
Кроме того, были найдены "доказательства влияния" на ГБР, Офис генерального прокурора и Министерство финансов Украины.
Также у Ермака нашли четыре дипломатических паспорта — прокурор считает, что подозреваемый попытается скрыться от следствия.
Ермак советовался с "гадалкой" перед важными кадровыми назначениями, сообщил прокурор.
