Искупил кровью: подозреваемый во взятке чиновник получил медаль на СВО
Военнослужащие 6-й мотострелковой бригады Южной группировки войск
В отношении экс-главы Василеостровского района Санкт-Петербурга Эдуарда Ильина прекратили уголовное преследование. Об этом 12 мая сообщила Объединенная пресс-служба судов Северной столицы
"В соответствии со ст.78.1 УК РФ уголовное преследование в отношении Ильина прекращено в связи с награждением государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в декабре 2024-го фигурант заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения спецоперации.
Задержали Ильина в феврале того же года в Москве — он скрывался от правоохранителей около года. Как сообщали тогда СМИ, мужчина прятался в квартире одного из знакомых в столице.
Ильина назначили главой Василеостровского района в 2019 году. В 2022 году в администрации прошли обыски, после чего чиновника сняли с должности. За день до этих событий в отношении Ильина возбудили уголовное дело о взятке. Задержать экс-главу района сразу не получилось, так как он скрылся от следствия.
