ВСУ не оставляют попыток удержаться: в Горнале - ожесточенные бои - 24.04.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250424/vsu-ne-ostavlyayut-popytok-uderzhatsya-v-gornale---ozhestochennye-boi-1062724744.html
ВСУ не оставляют попыток удержаться: в Горнале - ожесточенные бои
ВСУ не оставляют попыток удержаться: в Горнале - ожесточенные бои - 24.04.2025 Украина.ру
ВСУ не оставляют попыток удержаться: в Горнале - ожесточенные бои
ВСУ пытаются удержаться за последний населенный пункт в Курской области, который пока остается за ними. Украинское командование перебрасывает в Горналь новые резервы, идут ожесточенные бои. Об этом российским СМИ рассказали в силовых структурах
2025-04-24T10:16
2025-04-24T10:16
новости
курская область
россия
андрей марочко
хинштейн
вооруженные силы украины
всу
вс рф
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Известно, что украинские военные пытаются удержаться на позициях в ожидании подкрепления, штурмовики ВСУ пытались ворваться на территорию населенного пункта на бронетехнике, но были уничтожены.Кроме того, в распоряжение агентства РИА Новости российской группировкой "Север" была передана запись переговоров испаноязычных наемников, перехваченая в районе Горналя."Почти прямое попадание, попало по окопу, половину засыпало. Следующая будет в нас", - говорит один наемник другому, потом они перестают слышать друг друга.Накануне командир одного из батальонов "Севера" с позывным "Антей" рассказал, что при взломе обороны противника российским военнослужащим удалось зайти в тыл ВСУ, одновременно с этим атакуя их и с других направлений. "Бойцы преодолели около пяти километров на двух лодках. В это время с севера на врага пошла в атаку другая группа российских военнослужащих – это помогло раздергать внимание противника", - уточнил он, отметив, что боевики зажаты на кусочке земли не более 20-ти квадратных километров.Уточняется, что группировка ВСУ, удерживавшая Горнальский мужской монастырь уничтожена, общие потери противника на Курском направлении превысили 72 тысячи военных.Также в Минобороны РФ обнародовали информацию о том, что за ночь российские силы ПВО сбили 87 украинских дронов, два из них - над Московской областью.Военный эксперт Андрей Марочко добавил, что российские бойцы прорвали оборонительный рубеж ВСУ и на километр приблизились к Григоровке Донейкой Народной Республики (ДНР).Еще по теме: Хинштейн рассказал о новых преступлениях ВСУ в Курской области.
https://ukraina.ru/20250423/kurskiy-gornal--posledniy-vsu-pustilis-v-begstvo--1062711188.html
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новости, курская область, россия, андрей марочко, хинштейн, вооруженные силы украины, всу, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Андрей Марочко, Хинштейн, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ

ВСУ не оставляют попыток удержаться: в Горнале - ожесточенные бои

10:16 24.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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ВСУ пытаются удержаться за последний населенный пункт в Курской области, который пока остается за ними. Украинское командование перебрасывает в Горналь новые резервы, идут ожесточенные бои. Об этом российским СМИ рассказали в силовых структурах
Известно, что украинские военные пытаются удержаться на позициях в ожидании подкрепления, штурмовики ВСУ пытались ворваться на территорию населенного пункта на бронетехнике, но были уничтожены.
Кроме того, в распоряжение агентства РИА Новости российской группировкой "Север" была передана запись переговоров испаноязычных наемников, перехваченая в районе Горналя.
"Почти прямое попадание, попало по окопу, половину засыпало. Следующая будет в нас", - говорит один наемник другому, потом они перестают слышать друг друга.
Накануне командир одного из батальонов "Севера" с позывным "Антей" рассказал, что при взломе обороны противника российским военнослужащим удалось зайти в тыл ВСУ, одновременно с этим атакуя их и с других направлений.
"Бойцы преодолели около пяти километров на двух лодках. В это время с севера на врага пошла в атаку другая группа российских военнослужащих – это помогло раздергать внимание противника", - уточнил он, отметив, что боевики зажаты на кусочке земли не более 20-ти квадратных километров.
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Вчера, 16:19
Курский Горналь — последний: ВСУ пустились в бегство Российские бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Север" выбивают формирования ВСУ с позиций в селе Горналь Курской области. Об этом 23 апреля сообщило Минобороны РФ
Уточняется, что группировка ВСУ, удерживавшая Горнальский мужской монастырь уничтожена, общие потери противника на Курском направлении превысили 72 тысячи военных.
Также в Минобороны РФ обнародовали информацию о том, что за ночь российские силы ПВО сбили 87 украинских дронов, два из них - над Московской областью.
Военный эксперт Андрей Марочко добавил, что российские бойцы прорвали оборонительный рубеж ВСУ и на километр приблизились к Григоровке Донейкой Народной Республики (ДНР).
Еще по теме: Хинштейн рассказал о новых преступлениях ВСУ в Курской области.
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