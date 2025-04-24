https://ukraina.ru/20250424/vsu-ne-ostavlyayut-popytok-uderzhatsya-v-gornale---ozhestochennye-boi-1062724744.html

ВСУ не оставляют попыток удержаться: в Горнале - ожесточенные бои

ВСУ не оставляют попыток удержаться: в Горнале - ожесточенные бои - 24.04.2025 Украина.ру

ВСУ не оставляют попыток удержаться: в Горнале - ожесточенные бои

ВСУ пытаются удержаться за последний населенный пункт в Курской области, который пока остается за ними. Украинское командование перебрасывает в Горналь новые резервы, идут ожесточенные бои. Об этом российским СМИ рассказали в силовых структурах

2025-04-24T10:16

2025-04-24T10:16

2025-04-24T10:16

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Известно, что украинские военные пытаются удержаться на позициях в ожидании подкрепления, штурмовики ВСУ пытались ворваться на территорию населенного пункта на бронетехнике, но были уничтожены.Кроме того, в распоряжение агентства РИА Новости российской группировкой "Север" была передана запись переговоров испаноязычных наемников, перехваченая в районе Горналя."Почти прямое попадание, попало по окопу, половину засыпало. Следующая будет в нас", - говорит один наемник другому, потом они перестают слышать друг друга.Накануне командир одного из батальонов "Севера" с позывным "Антей" рассказал, что при взломе обороны противника российским военнослужащим удалось зайти в тыл ВСУ, одновременно с этим атакуя их и с других направлений. "Бойцы преодолели около пяти километров на двух лодках. В это время с севера на врага пошла в атаку другая группа российских военнослужащих – это помогло раздергать внимание противника", - уточнил он, отметив, что боевики зажаты на кусочке земли не более 20-ти квадратных километров.Уточняется, что группировка ВСУ, удерживавшая Горнальский мужской монастырь уничтожена, общие потери противника на Курском направлении превысили 72 тысячи военных.Также в Минобороны РФ обнародовали информацию о том, что за ночь российские силы ПВО сбили 87 украинских дронов, два из них - над Московской областью.Военный эксперт Андрей Марочко добавил, что российские бойцы прорвали оборонительный рубеж ВСУ и на километр приблизились к Григоровке Донейкой Народной Республики (ДНР).Еще по теме: Хинштейн рассказал о новых преступлениях ВСУ в Курской области.

https://ukraina.ru/20250423/kurskiy-gornal--posledniy-vsu-pustilis-v-begstvo--1062711188.html

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новости, курская область, россия, андрей марочко, хинштейн, вооруженные силы украины, всу, вс рф