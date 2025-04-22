https://ukraina.ru/20250422/kreml-otvetil-na-predlozhenie-kieva-o-prekraschenii-udarov-po-grazhdanskoy-infrastrukture-1062675174.html
Кремль ответил на предложение Киева о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре
Кремль ответил на предложение Киева о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре - 22.04.2025 Украина.ру
Кремль ответил на предложение Киева о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре
Предложение Киева по прекращению ударов по гражданской инфраструктуре надо проанализировать с учетом опыта пасхального перемирия. Об этом заявил 22 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-04-22T12:56
2025-04-22T12:56
2025-04-22T12:56
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вооруженные силы украины
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"Она (украинская сторона - ред.) сделала предложение не наносить удары, но эту тему нужно обсудить с учетом опыта пасхального перемирия", - сказал официальный представитель Кремля.Он напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин разъяснил сложность этой темы, однако высказал готовность это обсудить.Он добавил, что нужно сначала понять, готова ли сама украинская сторона к этому.Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Он заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. В понедельник Минобороны сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.Подробнее - в материале Нарушение перемирия, провалы ВСУ, махинации с возможными выборами. Главное на Украине на утро 22 апреля на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дмитрий песков, киев, украина, минобороны, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Киев, Украина, Минобороны, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Кремль ответил на предложение Киева о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре
Предложение Киева по прекращению ударов по гражданской инфраструктуре надо проанализировать с учетом опыта пасхального перемирия. Об этом заявил 22 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков