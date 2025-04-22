Кремль ответил на предложение Киева о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре - 22.04.2025 Украина.ру
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Кремль ответил на предложение Киева о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре
Кремль ответил на предложение Киева о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре - 22.04.2025 Украина.ру
Кремль ответил на предложение Киева о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре
Предложение Киева по прекращению ударов по гражданской инфраструктуре надо проанализировать с учетом опыта пасхального перемирия. Об этом заявил 22 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-04-22T12:56
2025-04-22T12:56
новости
россия
дмитрий песков
киев
украина
минобороны
владимир путин
вооруженные силы украины
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"Она (украинская сторона - ред.) сделала предложение не наносить удары, но эту тему нужно обсудить с учетом опыта пасхального перемирия", - сказал официальный представитель Кремля.Он напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин разъяснил сложность этой темы, однако высказал готовность это обсудить.Он добавил, что нужно сначала понять, готова ли сама украинская сторона к этому.Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Он заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. В понедельник Минобороны сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.Подробнее - в материале Нарушение перемирия, провалы ВСУ, махинации с возможными выборами. Главное на Украине на утро 22 апреля на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дмитрий песков, киев, украина, минобороны, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Киев, Украина, Минобороны, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Кремль ответил на предложение Киева о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре

12:56 22.04.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Предложение Киева по прекращению ударов по гражданской инфраструктуре надо проанализировать с учетом опыта пасхального перемирия. Об этом заявил 22 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Она (украинская сторона - ред.) сделала предложение не наносить удары, но эту тему нужно обсудить с учетом опыта пасхального перемирия", - сказал официальный представитель Кремля.
Он напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин разъяснил сложность этой темы, однако высказал готовность это обсудить.
Он добавил, что нужно сначала понять, готова ли сама украинская сторона к этому.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Он заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. В понедельник Минобороны сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
Подробнее - в материале Нарушение перемирия, провалы ВСУ, махинации с возможными выборами. Главное на Украине на утро 22 апреля на сайте Украина.ру.
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