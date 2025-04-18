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"Нишский инцидент": первый советско-американский воздушный бой

"Нишский инцидент": первый советско-американский воздушный бой - 18.04.2025 Украина.ру

"Нишский инцидент": первый советско-американский воздушный бой

7 ноября 1944 года над югославским городом Ниш произошёл бой между истребителями СССР и США. В Вашингтоне настаивали, что это была ошибка, и принесли извинения, но инцидент стал прологом Холодной войны

2025-04-18T08:00

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Югославия стала самой западной частью Европы, которую пришлось освобождать Красной Армии. 28 сентября 1944 года началась стратегическая операция по освобождению от германских нацистов и их приспешников большей части этой балканской страны. В ходе операции, которая длилась восемь дней, город Ниш 14 октября 1944 года на юго-востоке Сербии был окончательно освобождён югославскими партизанами (Народно-освободительная армия Югославии) и подразделениями Красной Армии.Красная армия готовилась к дальнейшему продвижению в направлении Белграда. В городе было много советских подразделений, в частности, в аэропорту города базировались самолёты 707-го штурмового авиационного полка и 866-го истребительного авиационного полка (иап).По мере приближения годовщины Октябрьской революции улицы Ниша были наводнены красными, югославскими и советскими флагами, портретами Сталина, Ленина, Маркса и Тито. На 7 ноября был запланирован торжественный парад на центральной городской площади. Его предваряло торжественное заседание, которое проходило в Национальном театре, там местные и советские военные выступали с речами. Советские лётчики ждали в аэропорту, чтобы присоединиться к параду в самом конце.Естественно, не все советские войска в районе Ниша готовились к параду по случаю годовщины Октябрьской революции. По дороге Ниш – Алексинац двигалась колонна 6-го гвардейского стрелкового корпуса. 7 ноября 1944 года в 10.50 над пехотой и обгонявшими ее грузовиками появились 12 самолетов Локхид P-38 "Лайтнинг" из американской 15-й воздушной армии. Эти двухмоторные самолёты, хотя и считались истребителями, использовались также как штурмовики и бомбардировщики. На вооружении они имели одну 20-мм пушку, два пулемета, десять ракет и две бомбы по 908 кг. Командовал группой полковник Кларенс Эдвинсон, налетавший более 4 тысяч часов и имевший десятки боевых вылетов.Красноармейцы, увидев на небольшой высоте самолеты с белыми звёздами на крыльях, начали приветствовать их, размахивая красными флагами. Неожиданно американские самолеты атаковали советскую колонну. По официальным данным, погибли 34 человека, ранения получили 39, 20 машин с грузами было сожжено.Среди погибших оказался и командир 6-го гвардейского стрелкового корпуса, генерал-лейтенант Григорий Петрович Котов – талантливый военачальник, чьи войска тремя месяцами ранее захватили и уничтожили около 30 тысяч солдат и офицеров противника в ходе Ясско-Кишиневской операции. Болгарию Котов и его подчиненные прошли без боёв, радостно приветствуемые местным населением, и генерал явно не рассчитывал на подобную встречу с союзниками.Один из американских лётчиков Л.К. Карр позже писал в своих мемуарах:"Заметили следующую на большой скорости колонну. Опознавательных знаков не видно, но, уверены, – немцы! … Какой мы пожар устроили! За последние 50 боевых вылетов ни разу не нанесли противнику такого ущерба… Поразил пять грузовиков и санитарную машину! Поздно увидел красный крест".Советские войска не сразу поняли, что по ним ведут огонь американцы. Внешне "Лайтнинги" напоминали немецкие разведчики Fw-189, из-за своей характерной формы известные как "рамы". Но массовое появление Fw-189 было неожиданным, поскольку немцы в этом районе физически не могли отправить столько машин в бой.Первыми огонь по американским самолётам открыли зенитки ПВО, обеспечивавшие охрану аэродрома Ниша. Один из "Лайтнингов" был сбит и рухнул в километре к северу от него, остальные начали заходить в атаку на аэродром. Заместитель командира 866-го иап Дмитрий Сырцов отдал приказ не атаковать американцев, а убедить их покинуть воздушное пространство. В полдень, через 70 минут после атаки на советскую колонну, с аэродрома Ниш взлетела дежурная пара Як-9, которая сразу же завязала бой с превосходящими силами американцев. Советские лётчики сбили по одному "Лайтнингу", но потом сами били сбиты: один – американцами, другой – ошибочным огнём зениток. Эти потери были признаны обеими сторонами.После дежурной пары взлетела шестерка Як-3 и Як-9, позже – ещё пара Як-3, одним из которых командовал опытный ас, Герой Советского Союза Александр Колдунов. Силы американцев тем временем увеличились в разы: появилось две группы "лайтнингов" по 25-30 самолетов в каждой. Второй этап боя стороны описывают по-разному: американцы сообщили о ещё двух сбитых советских самолётах и отрицают свои дополнительные потери, а согласно донесению штаба 866 иап, был потерян ещё один советский истребитель, сбит ещё один "Лайтнинг", а два "задымились и ушли со снижением".В свою очередь, наблюдавший за боем комиссар югославской комендатуры аэродрома Ниш Йоко Дрецун рассказывал о семи сбитых американских самолетах, помимо пяти "Лайтнингов", называя так же два сбитых бомбардировщика В-25 "Митчелл". Участие "митчеллов" в атаке на советскую колонну под Нишем подтверждал и ряд других свидетелей.Воздушный бой над Нишем длился всего пятнадцать минут, причём происходил он на высоте 500 метров прямо над головами собравшихся для празднования жителей. Официально считается, что американцы удалились после того, как один из "Яков", появившись перед самым носом самолета Эдвинсона, несколько раз продемонстрировал ему свои борта с красными звездами на минимальном расстоянииКомандование ВВС США вынуждено было принести извинения перед советским командованием за случившееся. Представители ВВС США назвали это "досадным инцидентом" и сказали, что американские лётчики допустили грубую ошибку: они якобы собирались атаковать немцев, которые шли из Греции в Триест. Однако греческая территория начиналась примерно в 400 км к югу от Ниша, что выглядело неправдоподобно. Кроме того, вторая группа американских самолётов должна была, по крайней мере, не повторить ошибку первой, поскольку между ними поддерживалась радиосвязь.По этой причине советские войска продолжили расследование. Комиссия 17-й воздушной армии по его итогам обнаружила следующее: американским пилотам выдали задание обстрелять немцев на дороге Скопье-Приштина, однако схема дорог района города Ниш якобы оказалась похожей на схему дорог около Скопье, чем и была обусловлена ошибка. Расстояние между Нишем и Скопье было гораздо меньше, чем до границы с Грецией (150 км), но было довольно большим, что всё равно делало объяснение неправдоподобным. Тем не менее, руководству армии было дано указание не афишировать инцидент.14 декабря 1944 года посол США в СССР Аверелл Гарриман принёс извинения "по поводу несчастного случая, происшедшего на Балканах" от имени президента США Франклина Рузвельта и генерала армии США Джорджа Маршалла. Он также предложил направить в штаб 3-го Украинского фронта, воевавшего в Югославии, группу офицеров связи для координирования действий советских войск и союзных военно-воздушных сил. Но Иосиф Сталин отклонил это предложение, заявив, что уже установлена линия разграничения действий авиации союзников.Сам факт боестолкновения у Ниша сразу же засекретили, ведь подобная информация стала бы бесценной находкой для германской разведки, старавшейся использовать любую возможность вбить клин между союзниками по антигитлеровской коалиции. После войны данный эпизод также не подлежал огласке. Очень скупо о нём упоминали в своих мемуарах лишь Маршал Советского Союза С.С. Бирюзов (в то время начальник штаба 3-го Украинского фронта) и бывший начальник штаба 37-й армии генерал-лейтенант А.К. Блажей.Более подробно о трагедии, разыгравшейся в районе Ниша, рассказали Герой Советского Союза генерал-майор авиации Б.А. Смирнов, который в период описываемых событий командовал 288-й истребительной авиадивизией, и бывший заместитель командира эскадрильи 707-го штурмового авиаполка 186-й штурмовой авиадивизии, Герой Советского Союза полковник Н.А. Шмелёв.До сих пор нет единого мнения, был ли "Нишский инцидент" ошибкой, допущенной союзниками вследствие рокового стечения обстоятельств, или же с их стороны имела место хорошо подготовленная провокация. Маршал Бирюзов и генерал-лейтенант А.К. Блажей не верили в искренность американских извинений и считали случившееся 7 ноября 1944 года умышленной враждебной акцией со стороны американских союзниковПодтверждает это мнение и дальнейшая судьба Кларенса Эдвинсона, имя которого американская сторона в 1944-м так и не сообщила, назвав руководителя своей авиагруппы над Нишем "командиром эскадрильи". На самом деле полковник Эдвинсон был командиром 82-й истребительной авиагруппы ВВС США, и на его карьере нишский эпизод никак не отразился.В конце ноября 1944 года он был отозван в США, где уже в уже в январе 1945-го получил должность сначала заместителя, а вскоре и командира авиабазы Блютентал-Филд в Северной Каролине. А в мае 1946 года Эдвинсон вновь оказался в Европе, на этот раз в Германии, где возглавил 366-ю истребительную авиагруппу на авиабазе Фритцлар. А в 1948-м во время советской воздушной блокады Западного Берлина его 86-я истребительная авиагруппа в Бад-Кисингене была единственным боеспособным соединением истребителей ВВС США в Европе, причём именно на Эдвинсона возлагались серьёзные надежды в случае углубления кризиса. В декабре 1953 года ему было присвоено звание бригадного генерала, в этом звании он и вышел в отставку в 1961-м.Противник Эдвинсона в небе над Нишем, Александр Колдунов, в 1948 году стал дважды Героем Советского Союза и сделал успешную военную карьеру. В 1978-м он стал Главкомом войск ПВО, заместителем Министра обороны СССР, в 1984-м ему было присвоено звание Главного маршала авиации. Но в 1987 году, после скандальной посадки на Красной площади "Сессны" под управлением гражданина ФРГ Матиаса Руста, Александр Колдунов был снят со своего поста.

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