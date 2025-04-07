Дубинский рассказал, что станет с руководством Украины после заключения сделки о металлах - 07.04.2025 Украина.ру
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Дубинский рассказал, что станет с руководством Украины после заключения сделки о металлах
Дубинский рассказал, что станет с руководством Украины после заключения сделки о металлах - 07.04.2025 Украина.ру
Дубинский рассказал, что станет с руководством Украины после заключения сделки о металлах
Сделка Киева и США о недрах превратит украинское руководство в колониальную администрацию. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
2025-04-07T11:16
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"После подписания сделки о минералах Украине будет нужен не президент, а бухгалтер, целью которого будет минимизация бюджетных расходов и максимизация платежей в “фонд”. Классическая колониальная администрация", - написал он.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.При этом глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров.Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.
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новости, украина, александр дубинский, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада, ес, мид
Новости, Украина, Александр Дубинский, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада, ЕС, МИД

Дубинский рассказал, что станет с руководством Украины после заключения сделки о металлах

11:16 07.04.2025 (обновлено: 11:43 07.04.2025)
 
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
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Сделка Киева и США о недрах превратит украинское руководство в колониальную администрацию. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
"После подписания сделки о минералах Украине будет нужен не президент, а бухгалтер, целью которого будет минимизация бюджетных расходов и максимизация платежей в “фонд”. Классическая колониальная администрация", - написал он.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.
При этом глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров.
Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаАлександр ДубинскийКиевСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВерховная РадаЕСМИД
 
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