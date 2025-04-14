Минобороны заявило об успехах ВС РФ в Запорожской области
Российские войска продолжают методично продвигаться к Запорожью, отбивая у противника дороги и опорные пункты. Об этом 14 апреля сообщило Минобороны РФ
По данным военного ведомства, российские десантники методично отбивают у ВСУ опорные пункты и берут под контроль основные дороги, ведущие к Запорожью.
Стоит отметить, что ранее группировка "Днепр" ВС РФ серьезно продвинулась в районе Новоданиловки и Павловки в Запорожской области. Подробности в публикации Деньги на войну заканчиваются, но Зеленский готовится расплатиться с Трампом.
8 апреля, 20:30Фронт сдвинулся: военкор рассказал о прорыве ВС РФ в районе Орехова и освобождении села ЛобковоеПрорыв фронта от Щербаков до Лобкового составляет 10 километров в ширину и 5 километров в глубину. Это много, учитывая, что до этого под Ореховом долгое время продолжались позиционные бои. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Еще в середине марта российские военкоры сообщали, что ВС РФ удалось прорвать оборону украинской армии в Запорожской области.
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