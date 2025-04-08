https://ukraina.ru/20250408/1062390582.html

Деньги на войну заканчиваются, но Зеленский готовится расплатиться с Трампом. Итоги 8 апреля

Деньги на войну заканчиваются, но Зеленский готовится расплатиться с Трампом. Итоги 8 апреля - 08.04.2025 Украина.ру

Деньги на войну заканчиваются, но Зеленский готовится расплатиться с Трампом. Итоги 8 апреля

США выводят войска из польского логистического хаба, снабжающего ВСУ. Минфин Украины заверяет в достаточности денег для военных. Киевская делегация едет в Вашингтон обсуждать сделку по оплате "бесплатной" военной помощи США.

2025-04-08T18:29

2025-04-08T18:29

2025-04-08T18:29

эксклюзив

украина

сша

россия

владимир зеленский

денис шмыгаль

дональд трамп

вооруженные силы украины

минобороны

минфин

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США выводят войска из польского логистического хаба, снабжающего ВСУ.Командование армии США в Европе и Африке заявило о выводе американской военной техники и личного состава из логистического хаба в аэропорту Ясёнки в польском Жешуве. Командование объяснило это "стратегией оптимизации военных операций США".Жешув известен как крупный логистический хаб, обеспечивающий большие объёмы поставок военной помощи США и других стран НАТО на Украину. Глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш подтвердил вывод военнослужащих США из Жешува, но не из Польши."Войска США остаются в Польше!", - написал он 8 апреля в своём аккаунте.Косиняк-Камыш также заявил о желании Польши внести свой вклад в "процесс логистического обеспечения" перемирия на Украине, если дело дойдёт до этого. По его словам, Польша обеспечила поставки на Украину 95% военной и иной помощи Запада, что свидетельствует о возможности поработать и на мирный процесс.Он также в очередной раз подтвердил позицию официальной Варшавы по вопросу ввода польских военнослужащих на Украину."Если бы дошло до заключения перемирия, то Польша ясно заявляла: мы не направляем войска на Украину, но мы будем участвовать в процессе логистического обеспечения", - сказал глава Минобороны Польши.Перспектива перемирия осложнена невыполнением Киевом моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры, констатировали в очередной раз в Москве 8 апреля."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики", - заявили в Минобороны РФ.На этом фоне французский президент Эммануэль Макрон продолжает обвинять Россию в отказе от "безоговорочного перемирия" и вместе с британским премьер-министром Киром Стармером пытается вовлечь около 30 государств в экспедиционный корпус. Их план ещё не выработан и лишён конкретики. Однако идея заключается в том, чтобы собрать "коалицию желающих" отравить свои войска на Украину под миротворческим или иным предлогом без согласия Москвы. Высвобожденные силы ВСУ смогут активнее противостоять российской армии и это, по мнению западноевропейских "ястребов", сможет принудить Владимира Путина подписать перемирие, а затем и мирный договор с Украиной на условиях Запада.Евросоюз и Британия пытаются вовлечь в реализацию своих планов наибольшее количество стран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с премьером Госсовета КНР Ли Цяном призвала официальный Пекин "активизировать свои усилия по внесению значимого вклада в мирный процесс".Пекин занят проблемой новых торговых пошлин, введённых США в отношении также ЕС и почти двухсот государств мира. Позиция КНР по украинской проблеме не изменилась и нет оснований считать, что в ближайшее время изменится, хотя ЕС предлагает обсудить возможности взаимных уступок с учётом фактора СВО.Минфин Украины заверяет в достаточности денег для военныхПравительство Украины испытывает дефицит средств для выплат военнослужащим, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правительстве. По мнению издания, Кабмин столкнулся с проблемой нехватки в бюджете почти $5 млрд."В январе-марте 2025 года Минобороны начало использовать средства, которые были запланированы для использования в последние месяцы года. То есть за деньги, которые должны пойти на выплату денежного обеспечения военным в октябре-декабре, сейчас закупаются боеприпасы и другое вооружение", - сказано в публикации.Минфин Украины выступил с опровержением, заявив, что бюджетных средств на выплаты военнослужащим достаточно и "все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме"."Финансирование Вооруженных сил Украины является безоговорочным приоритетом для министерства финансов", - подчеркнули в Минфине.Также 8 апреля украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины подписало обновленное соглашение о свободной торговле с четырьмя странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) - Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном."Это перезапуск соглашения 2010 года, адаптированный к новой реальности. Он открывает новые возможности для украинского бизнеса", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.Новое соглашение включает обновленные разделы по упрощению процедур торговли, санитарных и фитосанитарных мер, госзакупок, технического сотрудничества и защиты интеллектуальной собственности. Отдельные обновления к соглашениям с Норвегией, Исландией и Швейцарией касаются сельского хозяйства, что позволит уменьшить барьеры и расширить доступ украинских товаров на эти рынки, добавил Шмыгаль.Киевская делегация едет в Вашингтон обсуждать сделку по оплате "бесплатной" военной помощи СШАТакже 8 апреля информагентству Bloomberg стало известно, что украинская делегация 11-12 апреля прибудет в Вашингтон и обсудит договорённости по оплате украинскими ресурсами военной и иной помощи США во время СВО."Украинские чиновники посетят США в конце этой недели для переговоров по соглашению, регулирующему послевоенные планы по разработке месторождений полезных ископаемых и восстановлению инфраструктуры, сообщают люди, знакомые с этим вопросом", - сказано в публикации.Киев не желает предания публичности переговорам и ожидает лучших условий в "сделке по редкоземам". По информации агентства, сделка может обязать Украину передать США половину будущих доходов от значительной части украинской экономики."Трамп и официальные лица США рассматривают сделку как компенсацию за десятки миллиардов долларов помощи, предоставленной Украине предыдущим президентом Джо Байденом после полномасштабного вторжения России. Но Украина отказывается признавать эту помощь как долг", - отметило информагентство.До этого стало известно, что Киев привлёк английские фирмы для представительства украинских интересов на переговорах с США. Ещё ранее Киев и Лондон заключили договор о стратегическом партнёрстве на 100 лет, в котором прописаны интересы Британии в тех сферах, которые интересуют США и ЕС – в том числе и касающихся чрезвычайно опасной для экологии добычи редкоземельных металлов.На брифингах в марте и апреле Владимир Зеленский заявлял журналистам, что якобы не знает подробностей "сделки по редкоземам" с Вашингтоном. Украинские парламентарии подвергли резкой критике те условия "сделки" с США, которые стали им известны. По их информации, Киеву предстоит передать в распоряжение американских компаний также другие месторождения полезных ископаемых, порты и АЭС.Тем временем Зеленский теряет знаковый актив для торга с Россией. Армия России добивает подразделения украинской армии и приданные им формирования иностранных наёмников в Курской области.Минобороны РФ сообщило 8 апреля об освобождении населённого пункта Гуево в Курской области. При этом военнослужащие подразделений группировки войск "Север" захватили несколько важных укреплённых позиций украинских боевиков."В ходе боевой работы, преодолевая сопротивление противника, штурмовые группы 22 мотострелкового полка группировки прорвали линию обороны ВСУ. Зайдя в населенный пункт, российские подразделения приступили к зачистке позиций от остатков живой силы ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций", - рассказали в Минобороны.Таким образом, под контролем ВСУ в Курской области остаются лишь два населённых пункта — Олешня и Горналь. Владимир Зеленский неоднократно заявлял о важности оккупации районов Курской области, намекая также на "другие" российские регионы. Однако ни в Белгородской, ни в других областях России заметных успехов ВСУ не демонстрируют. Попытки вторжения стоят украинской армии и наёмникам больших потерь в живой силе и технике.Не лучше для Киева складывается ситуация и в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Дробышево, Новое и Кировск Донецкой Народной Республики. При этом ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий и склад боеприпасов.Подразделения российской "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение в ДНР и нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных бригад и штурмовой бригады ВСУ. Потери ВСУ при этом составили до 270 военнослужащих, не считая техники и артиллерии.Потери ВСУ в боях с российской войсковой группировкой "Центр" в ДНР составили до 410 военнослужащих, не считая техники. До 165 военнослужащих потеряли ВСУ в боях с подразделениями российской группировки войск "Восток", продолжившей продвижение в глубину обороны противника на территории ДНР.Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Кром того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.Актуальное интервью на эту тему: Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки Псел

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https://ukraina.ru/20250408/1062366350.html

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