https://ukraina.ru/20250409/v-khersonskuyu-oblast-zovut-vrachey-1062405335.html
В Херсонскую область зовут врачей
В Херсонскую область зовут врачей - 09.04.2025 Украина.ру
В Херсонскую область зовут врачей
Главная потребность новых регионов — люди. В Херсонской области не хватает узкопрофильных медицинских специалистов, помощь которых так нужна местным жителям... Украина.ру, 09.04.2025
2025-04-09T13:17
2025-04-09T13:17
2025-04-09T13:17
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Главная потребность новых регионов — люди. В Херсонской области не хватает узкопрофильных медицинских специалистов, помощь которых так нужна местным жителям. Медиков очень ждут и обещают обеспечить их достойными условиями.
херсонская область
новороссия
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новости, херсонская область, новые регионы, новороссия, социальная политика, социальное государство, социальная инфраструктура, медицина, медики, врач, мирные жители, видео
Новости, Херсонская область, Новые регионы, Новороссия, социальная политика, социальное государство, социальная инфраструктура, медицина, медики, врач, мирные жители
В Херсонскую область зовут врачей
Главная потребность новых регионов — люди. В Херсонской области не хватает узкопрофильных медицинских специалистов, помощь которых так нужна местным жителям. Медиков очень ждут и обещают обеспечить их достойными условиями.