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В Херсонскую область зовут врачей

В Херсонскую область зовут врачей - 09.04.2025 Украина.ру

В Херсонскую область зовут врачей

Главная потребность новых регионов — люди. В Херсонской области не хватает узкопрофильных медицинских специалистов, помощь которых так нужна местным жителям... Украина.ру, 09.04.2025

2025-04-09T13:17

2025-04-09T13:17

2025-04-09T13:17

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Главная потребность новых регионов — люди. В Херсонской области не хватает узкопрофильных медицинских специалистов, помощь которых так нужна местным жителям. Медиков очень ждут и обещают обеспечить их достойными условиями.

херсонская область

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новости, херсонская область, новые регионы, новороссия, социальная политика, социальное государство, социальная инфраструктура, медицина, медики, врач, мирные жители, видео