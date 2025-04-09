https://ukraina.ru/20250409/syrskiy-pozhalovalsya-na-sokraschenie-voennoy-pomoschi-so-storony-ssha-1062404545.html

Сырский пожаловался на сокращение военной помощи со стороны США

Сырский пожаловался на сокращение военной помощи со стороны США - 09.04.2025 Украина.ру

Сырский пожаловался на сокращение военной помощи со стороны США

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию LB.ua заявил о сокращении военной помощи со стороны США

2025-04-09T13:03

2025-04-09T13:03

2025-04-09T12:57

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европа

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

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"Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль, особенно когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. Теперь помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе", - сказал Сырский.О затягивании конфликта Европой - в материале "Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" на сайте Украина.ру.

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новости, сша, александр сырский, европа, ростислав ищенко, вооруженные силы украины