Сырский пожаловался на сокращение военной помощи со стороны США - 09.04.2025 Украина.ру
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Сырский пожаловался на сокращение военной помощи со стороны США
Сырский пожаловался на сокращение военной помощи со стороны США - 09.04.2025 Украина.ру
Сырский пожаловался на сокращение военной помощи со стороны США
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию LB.ua заявил о сокращении военной помощи со стороны США
2025-04-09T13:03
2025-04-09T12:57
новости
сша
александр сырский
европа
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
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"Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль, особенно когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. Теперь помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе", - сказал Сырский.О затягивании конфликта Европой - в материале "Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, александр сырский, европа, ростислав ищенко, вооруженные силы украины
Новости, США, Александр Сырский, Европа, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины

Сырский пожаловался на сокращение военной помощи со стороны США

13:03 09.04.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию LB.ua заявил о сокращении военной помощи со стороны США
"Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль, особенно когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. Теперь помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе", - сказал Сырский.
О затягивании конфликта Европой - в материале "Россия выполнила работу на поле боя": Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШААлександр СырскийЕвропаРостислав ИщенкоВооруженные силы Украины
 
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