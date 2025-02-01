https://ukraina.ru/20250201/1060744120.html

Девушка из Львова была агентом России и готовила теракт в Киеве – СБУ

Девушка из Львова была агентом России и готовила теракт в Киеве – СБУ - 01.02.2025 Украина.ру

Девушка из Львова была агентом России и готовила теракт в Киеве – СБУ

СБУ задержала 22-летнюю наркозависимую из Львова, которую представила российским агентом и обвинила в подготовке теракта в Киеве. Об этом 1 февраля сообщила украинская спецслужба.

2025-02-01T19:22

2025-02-01T19:22

2025-02-01T19:22

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"Контрразведка и следователи Службы безопасности предотвратили масштабный теракт на одной из центральных многолюдных улиц Киева", - сказано в публикации СБУ.По версии украинской спецслужбы, теракт должна была осуществить жительница Западной Украины, страдающая наркотической зависимостью. Её якобы завербовали через сервис Telegram, арендовали квартиру в центре Киева и сообщили о взрывчатке в тайнике.Подрыв планировался "у здания одного из структурных подразделений СБУ", сказано в сообщении украинской спецслужбы."Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу "на горячем", когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру. В ходе обыска у задержанной дополнительно изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой", - сообщили в СБУ.Никаких других доказательств правдивости своей версии СБУ не приводит. Задержанную "злоумышленницу" взяли под стражу.Ранее СБУ неоднократно сообщала о подготовке и осуществлении терактов якобы российскими спецслужбами. Среди самых известных – казус Аркадия Бабченко*, которого летом 2018 года "застрелили" с обвинением российских спецслужб в теракте. Украинские официальные лица выступали с заявлениями на эту тему в СМИ. Постановка вскоре была разоблачена, однако извинений ни со стороны СБУ, ни со стороны других госорганов Украины не последовало. Осенью 2019 года Бабченко сбежал с Украины, обвинив СБУ в фабрикации уголовного дела за критику Владимира Зеленского. Подробности в публикации "Поеду дальше по миру искать новый дом": СБУ завела дело на Бабченко* *-Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов.

https://ukraina.ru/20240701/1055971179.html

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