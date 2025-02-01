Девушка из Львова была агентом России и готовила теракт в Киеве – СБУ - 01.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250201/1060744120.html
Девушка из Львова была агентом России и готовила теракт в Киеве – СБУ
Девушка из Львова была агентом России и готовила теракт в Киеве – СБУ - 01.02.2025 Украина.ру
Девушка из Львова была агентом России и готовила теракт в Киеве – СБУ
СБУ задержала 22-летнюю наркозависимую из Львова, которую представила российским агентом и обвинила в подготовке теракта в Киеве. Об этом 1 февраля сообщила украинская спецслужба.
2025-02-01T19:22
2025-02-01T19:22
новости
киев
львов
украина
аркадий бабченко
владимир зеленский
сбу
telegram
наркотики
наркомания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/01/1060744000_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0ea1dadeb065949b25cae468b9aaf1d8.jpg
"Контрразведка и следователи Службы безопасности предотвратили масштабный теракт на одной из центральных многолюдных улиц Киева", - сказано в публикации СБУ.По версии украинской спецслужбы, теракт должна была осуществить жительница Западной Украины, страдающая наркотической зависимостью. Её якобы завербовали через сервис Telegram, арендовали квартиру в центре Киева и сообщили о взрывчатке в тайнике.Подрыв планировался "у здания одного из структурных подразделений СБУ", сказано в сообщении украинской спецслужбы."Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу "на горячем", когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру. В ходе обыска у задержанной дополнительно изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой", - сообщили в СБУ.Никаких других доказательств правдивости своей версии СБУ не приводит. Задержанную "злоумышленницу" взяли под стражу.Ранее СБУ неоднократно сообщала о подготовке и осуществлении терактов якобы российскими спецслужбами. Среди самых известных – казус Аркадия Бабченко*, которого летом 2018 года "застрелили" с обвинением российских спецслужб в теракте. Украинские официальные лица выступали с заявлениями на эту тему в СМИ. Постановка вскоре была разоблачена, однако извинений ни со стороны СБУ, ни со стороны других госорганов Украины не последовало. Осенью 2019 года Бабченко сбежал с Украины, обвинив СБУ в фабрикации уголовного дела за критику Владимира Зеленского. Подробности в публикации "Поеду дальше по миру искать новый дом": СБУ завела дело на Бабченко* *-Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов.
https://ukraina.ru/20240701/1055971179.html
киев
львов
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/01/1060744000_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e5911c71746b6b7d1c14565447593127.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, львов, украина, аркадий бабченко, владимир зеленский, сбу, telegram, наркотики, наркомания, наркозависимость, провокация, спецслужба, информационная война, сво, лжетерроризм, террорист
Новости, Киев, Львов, Украина, Аркадий Бабченко, Владимир Зеленский, СБУ, Telegram, наркотики, наркомания, наркозависимость, провокация, спецслужба, информационная война, СВО, лжетерроризм, террорист

Девушка из Львова была агентом России и готовила теракт в Киеве – СБУ

19:22 01.02.2025
 
СБУ задержала 22-летнюю наркозависимую из Львова
СБУ задержала 22-летнюю наркозависимую из Львова
Читать в
ДзенTelegram
СБУ задержала 22-летнюю наркозависимую из Львова, которую представила российским агентом и обвинила в подготовке теракта в Киеве. Об этом 1 февраля сообщила украинская спецслужба.
"Контрразведка и следователи Службы безопасности предотвратили масштабный теракт на одной из центральных многолюдных улиц Киева", - сказано в публикации СБУ.
По версии украинской спецслужбы, теракт должна была осуществить жительница Западной Украины, страдающая наркотической зависимостью. Её якобы завербовали через сервис Telegram, арендовали квартиру в центре Киева и сообщили о взрывчатке в тайнике.
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
1 июля 2024, 10:51
Неназванные активисты готовили захват Верховной Рады - СБУСлужба безопасности Украины (СБУ) 1 июля заявила о задержании группы, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание парламента
Подрыв планировался "у здания одного из структурных подразделений СБУ", сказано в сообщении украинской спецслужбы.
"Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу "на горячем", когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру. В ходе обыска у задержанной дополнительно изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой", - сообщили в СБУ.
Никаких других доказательств правдивости своей версии СБУ не приводит. Задержанную "злоумышленницу" взяли под стражу.
"Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Продолжаются безотлагательные комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к планированию и подготовке теракта", - поведали в СБУ.
Ранее СБУ неоднократно сообщала о подготовке и осуществлении терактов якобы российскими спецслужбами. Среди самых известных – казус Аркадия Бабченко*, которого летом 2018 года "застрелили" с обвинением российских спецслужб в теракте. Украинские официальные лица выступали с заявлениями на эту тему в СМИ.
Постановка вскоре была разоблачена, однако извинений ни со стороны СБУ, ни со стороны других госорганов Украины не последовало. Осенью 2019 года Бабченко сбежал с Украины, обвинив СБУ в фабрикации уголовного дела за критику Владимира Зеленского. Подробности в публикации "Поеду дальше по миру искать новый дом": СБУ завела дело на Бабченко*
*-Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов.
 
НовостиКиевЛьвовУкраинаАркадий БабченкоВладимир ЗеленскийСБУTelegramнаркотикинаркоманиянаркозависимостьпровокацияспецслужбаинформационная войнаСВОлжетерроризмтеррорист
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:40Вашингтон желает выборов на Украине до конца года - спецпосланник президента США Келлог
19:22Девушка из Львова была агентом России и готовила теракт в Киеве – СБУ
18:35Смятение в Минобороны, нападения на ТЦК. Итоги 1 февраля на Украине
18:18Параноидная шизофрения – не препятствие для службы в ВСУ
17:35"Мышление лакея": глава парламента Крыма оценил заявление президента Польши о "Северном потоке"
16:19"Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято" - глава ПМР
15:58"Золотое перо" советской журналистики. 85 лет со дня смерти Михаила Кольцова
15:52Курское направление: Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ
15:16Как Западная Украина стала колыбелью перепрошивки всей страны и как продолжают дело Фарион — Хавич
15:09Белоусов поблагодарил 101-й полк ВС РФ за освобождение Крымского в ДНР
14:57"Сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны": Медведев подобрал слова для сенатора Чехии
14:36Салливан указал Трампу, как надо вести переговоры с Путиным
14:06В Полтавской области неизвестный убил сотрудника военкомата, забрал оружие и скрылся с мобилизованным
13:28ООН отреагировала на убийства населения села Русское Поречное в Курской области
13:04Издевались, мародерили: жители Харьковской области рассказали о наёмниках и ВСУ
13:00Разыгрывая национальную карту, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 февраля
12:19Пять наций в одной школе? О предложениях Патриарха Кирилла по обучению детей в России - Ищенко
12:13Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник ВСУ с оружием из США
11:47Украинский солдат рассказал, как при сдаче в плен его пытались убить дронами ВСУ
11:38Конрад Рэнкас: И британо-американская, и франко-германская Европа пока останутся антироссийскими
Лента новостейМолния