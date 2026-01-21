https://ukraina.ru/20260121/makron-uletel-iz-davosa-nesolono-khlebavshi-1074603826.html

Так и не дождавшись Трампа: Макрон улетел из Давоса

Так и не дождавшись Трампа: Макрон улетел из Давоса

За несколько часов до прибытия на ВЭФ в Давосе делегации США президент Франции Эмманюэль Макрон покинул мероприятие и улетел. Об этом пишет издание Politico

Президент Франции покинул Давос, не сумев договориться о личной встрече с президентом США Дональдом Трампом.Президент США выступит на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в обед. Его речь с нетерпением ожидают многие главы государств и представители крупного бизнеса. Издание напомнило, что накануне Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social письмо Макрона. В нём французский президент пригашал Трампа провести неформальный ужин. На него Макрон вызвался собрать "украинцев, датчан, сирийцев и русских", чтобы неформально обсудить имеющиеся проблемы.Трамп также ответил на вопрос журналистов об отказе Макрона войти в созываемый президентом США "Совет мира", отметив, что французский президент скоро покинет свой пост никому не будет нужен. До этого Макрон направил французских военнослужащих на военные учения, спешно организованные Данией на гренландском острове, а также запросил у НАТО организацию новых учений. Трамп высмеял попытки Дании, Франции и других союзников таким образом воспрепятствовать планам Вашингтона аннексировать Гренландию. Не сумел добиться личной встречи с президентом США и Владимир Зеленский, оставшийся в Киеве под предлогом решения коммунальных проблем. При этом киевский градоначальник Виталий Кличко обвинил Зеленского в создании проблем вместо их решения и отказе встречаться для их обсуждения.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Скандал вокруг Гренландии похоронил украинский "план процветания". Хроника событий на утро 21 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

