Так и не дождавшись Трампа: Макрон улетел из Давоса - 21.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260121/makron-uletel-iz-davosa-nesolono-khlebavshi-1074603826.html
Так и не дождавшись Трампа: Макрон улетел из Давоса
Так и не дождавшись Трампа: Макрон улетел из Давоса - 21.01.2026 Украина.ру
Так и не дождавшись Трампа: Макрон улетел из Давоса
За несколько часов до прибытия на ВЭФ в Давосе делегации США президент Франции Эмманюэль Макрон покинул мероприятие и улетел. Об этом пишет издание Politico
2026-01-21T11:43
2026-01-21T11:53
новости
давос
франция
эммануэль макрон
сша
дональд трамп
politico
совет мира
нато
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/16/1038983960_0:188:960:728_1920x0_80_0_0_85d090c4c7d73b846eb8d131e76d1795.jpg
Президент Франции покинул Давос, не сумев договориться о личной встрече с президентом США Дональдом Трампом.Президент США выступит на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в обед. Его речь с нетерпением ожидают многие главы государств и представители крупного бизнеса. Издание напомнило, что накануне Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social письмо Макрона. В нём французский президент пригашал Трампа провести неформальный ужин. На него Макрон вызвался собрать "украинцев, датчан, сирийцев и русских", чтобы неформально обсудить имеющиеся проблемы.Трамп также ответил на вопрос журналистов об отказе Макрона войти в созываемый президентом США "Совет мира", отметив, что французский президент скоро покинет свой пост никому не будет нужен. До этого Макрон направил французских военнослужащих на военные учения, спешно организованные Данией на гренландском острове, а также запросил у НАТО организацию новых учений. Трамп высмеял попытки Дании, Франции и других союзников таким образом воспрепятствовать планам Вашингтона аннексировать Гренландию. Не сумел добиться личной встречи с президентом США и Владимир Зеленский, оставшийся в Киеве под предлогом решения коммунальных проблем. При этом киевский градоначальник Виталий Кличко обвинил Зеленского в создании проблем вместо их решения и отказе встречаться для их обсуждения.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Скандал вокруг Гренландии похоронил украинский "план процветания". Хроника событий на утро 21 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
давос
франция
сша
дания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/16/1038983960_0:98:960:818_1920x0_80_0_0_835a6f4eacf710a78eb5b36c8c86d59a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, давос, франция, эммануэль макрон, сша, дональд трамп, politico, совет мира, нато, международные отношения, международная политика, скандал, владимир зеленский, дания, гренландия
Новости, Давос, Франция, Эммануэль Макрон, США, Дональд Трамп, Politico, Совет мира, НАТО, международные отношения, Международная политика, скандал, Владимир Зеленский, Дания, Гренландия

Так и не дождавшись Трампа: Макрон улетел из Давоса

11:43 21.01.2026 (обновлено: 11:53 21.01.2026)
 
Печальный Макрон
Печальный Макрон
Читать в
ДзенTelegram
За несколько часов до прибытия на ВЭФ в Давосе делегации США президент Франции Эмманюэль Макрон покинул мероприятие и улетел. Об этом пишет издание Politico
Президент Франции покинул Давос, не сумев договориться о личной встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Президент США выступит на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в обед. Его речь с нетерпением ожидают многие главы государств и представители крупного бизнеса.
Издание напомнило, что накануне Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social письмо Макрона. В нём французский президент пригашал Трампа провести неформальный ужин. На него Макрон вызвался собрать "украинцев, датчан, сирийцев и русских", чтобы неформально обсудить имеющиеся проблемы.
Трамп также ответил на вопрос журналистов об отказе Макрона войти в созываемый президентом США "Совет мира", отметив, что французский президент скоро покинет свой пост никому не будет нужен.
До этого Макрон направил французских военнослужащих на военные учения, спешно организованные Данией на гренландском острове, а также запросил у НАТО организацию новых учений. Трамп высмеял попытки Дании, Франции и других союзников таким образом воспрепятствовать планам Вашингтона аннексировать Гренландию.
Не сумел добиться личной встречи с президентом США и Владимир Зеленский, оставшийся в Киеве под предлогом решения коммунальных проблем. При этом киевский градоначальник Виталий Кличко обвинил Зеленского в создании проблем вместо их решения и отказе встречаться для их обсуждения.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Скандал вокруг Гренландии похоронил украинский "план процветания". Хроника событий на утро 21 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДавосФранцияЭммануэль МакронСШАДональд ТрампPoliticoСовет мираНАТОмеждународные отношенияМеждународная политикаскандалВладимир ЗеленскийДанияГренландия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:43Так и не дождавшись Трампа: Макрон улетел из Давоса
11:30Выросло число пострадавших из-за атаки дрона в Адыгее
11:16Минфин РФ не выплатит долги Российской империи
10:58Трамп похвастался "удивительным оружием" США
10:53ЧП в Дебальцево в ДНР: что известно к этому моменту
10:41ФСБ предотвратила теракт в Уфе, Франция запросила учения НАТО в Гренландии. Главные новости
10:31Железняк нашел виноватого в критической ситуации в Киеве
10:15Новые регионы России восстанавливают дороги и налаживают экспорт в Белоруссию
10:07Лидеры Европы "с тревогой ожидают приближения урагана Трамп" - пресса Франции
10:07Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 января
10:00Скандал вокруг Гренландии похоронил украинский "план процветания". Хроника событий на утро 21 января
09:59"Добропольский котёл": ВС РФ завершают зачистку Нового Шахово
09:22Какие силы рискует разбудить Трамп: Ясинский о неожиданных сценариях в Латинской Америке и не только
09:15СК РФ расследует атаку БПЛА ВСУ на жилой квартал Горловки
08:58Трамп вылетел в Давос после вынужденной смены борта - CNN
08:37Армия России продолжает наступление на Богуславском направлении
08:19Высочайшее мастерство инженеров ВС РФ, депопуляция Киева и атрофия ЕС. Главное к этому часу
08:09Режим ЧС, пожар: ПВО расправилась с 75 дронами над Россией
07:38Вылетевшему в Давос самолету Трампа пришлось вернуться в США
07:17Зеленский отказал Кличко во встрече для обсуждения энергокризиса - Times
Лента новостейМолния