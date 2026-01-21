https://ukraina.ru/20260121/tramp-khochet-stat-kak-putin--medvedev-1074604522.html
Трамп хочет стать как Путин — Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 21 января в своем телеграм-канале выразил мнение, что президент США Дональд Трамп хочет навечно остаться в истории и одновременно стать как президент России Владимир Путин
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Все всё понимают: ему (Трампу) нужно закрасить на картах мира остров в звёздно-полосатый колер (уже и карта им опубликована, включая Канаду с Венесуэлой) и встать в один ряд с отцами-основателями. Хочется навечно остаться в истории. И одновременно стать как президент России", - написал Медведев.
По его словам, в случае присоединения Гренландии США превратятся во вторую по площади державу в мире. Трамп торопится решить вопрос с Гренландией и "вписать своё имя золотыми буквами в скрижали истории".
Однако он подчеркнул, что Россия вернула себе именно свои земли в результате референдумов и в ходе спецоперации, тогда как у США ситуация с Гренландией совсем другая.
"Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить", - напомнил Медведев.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.