Минфин РФ не выплатит долги Российской империи

Министерство финансов России не признаёт обязательств по выплате долгов Российской империи. Об этом 21 января пишет издание gazeta.ru

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101618/50/1016185051_0:74:2880:1694_1920x0_80_0_0_b4852d907bd96516af694cc1ae3dcd8d.jpg

Замглавы Минфина РФ Владимир Колычев заявил в кулуарах Государственной думы о непризнании долгов Российской империи. Он напомнил, что в СССР также не считали, что нужно выплачивать "царский долг" и современная Россия тем более не должна этого делать.Колычев отметил, что в России ответчика по всем внешним искам представляет Генеральная прокуратура. В январе стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал в Окружной суд по округу Колумбия иск с просьбой взыскать с России долг по облигациям Российской империи на сумму $225,8 млрд. Фонд полагает, что погашение суммы возможно за счет заблокированных на Западе активов РФ. Москва потребовала отозвать иск до 30 января, отметило издание.Оно напомнило также, что ранее депутат Госдумы Денис Кравченко заявил, что у иска Noble Capital RSD к России за царские долги мало шансов.Автор издания Украина.ру Никита Волкович рассмотрел проблему в публикации Не украли, а отсудили: новая попытка США "отжать" активы РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

