Трамп похвастался "удивительным оружием" США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал телеканалу News Nation гипотезу о якобы применении американскими силами звукового оружия при похищении главы Венесуэлы Николаса Мадуро

2026-01-21T10:58

новости

сша

венесуэла

украина

дональд трамп

николас мадуро

украина.ру

"У нас есть оружие, о котором никто не знает", - заверил американский лидер.Он добавил, что "не хотел бы, чтобы у кого-то еще оно было".В начале января американский спецназ провел военную операцию, во время которой был захвачен президент Венесуэлы и его супруга. Власти США обвинили их в наркотерроризме. Супруги вину не признают. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

