Трамп похвастался "удивительным оружием" США
Президент США Дональд Трамп прокомментировал телеканалу News Nation гипотезу о якобы применении американскими силами звукового оружия при похищении главы Венесуэлы Николаса Мадуро
"У нас есть оружие, о котором никто не знает", - заверил американский лидер.
Он добавил, что "не хотел бы, чтобы у кого-то еще оно было".
"Я бы сказал, лучше не говорить об этом, но у нас есть удивительное оружие", - заявил президент США.
В начале января американский спецназ провел военную операцию, во время которой был захвачен президент Венесуэлы и его супруга. Власти США обвинили их в наркотерроризме. Супруги вину не признают.
