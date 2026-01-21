Трамп похвастался "удивительным оружием" США - 21.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260121/tramp-pokhvastalsya-udivitelnym-oruzhiem-ssha-1074601890.html
Трамп похвастался "удивительным оружием" США
Трамп похвастался "удивительным оружием" США - 21.01.2026 Украина.ру
Трамп похвастался "удивительным оружием" США
Президент США Дональд Трамп прокомментировал телеканалу News Nation гипотезу о якобы применении американскими силами звукового оружия при похищении главы Венесуэлы Николаса Мадуро
2026-01-21T10:58
2026-01-21T10:58
новости
сша
венесуэла
украина
дональд трамп
николас мадуро
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066652111_0:14:2535:1440_1920x0_80_0_0_c5355bd6d078077f4b443a301d5bcd97.jpg
"У нас есть оружие, о котором никто не знает", - заверил американский лидер.Он добавил, что "не хотел бы, чтобы у кого-то еще оно было".В начале января американский спецназ провел военную операцию, во время которой был захвачен президент Венесуэлы и его супруга. Власти США обвинили их в наркотерроризме. Супруги вину не признают. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
венесуэла
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066652111_0:0:2265:1698_1920x0_80_0_0_ba7349102358da30d38fd35f2831e577.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, венесуэла, украина, дональд трамп, николас мадуро, украина.ру
Новости, США, Венесуэла, Украина, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Украина.ру

Трамп похвастался "удивительным оружием" США

10:58 21.01.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление президента США Д. Трампа
Заявление президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп прокомментировал телеканалу News Nation гипотезу о якобы применении американскими силами звукового оружия при похищении главы Венесуэлы Николаса Мадуро
"У нас есть оружие, о котором никто не знает", - заверил американский лидер.
Он добавил, что "не хотел бы, чтобы у кого-то еще оно было".
"Я бы сказал, лучше не говорить об этом, но у нас есть удивительное оружие", - заявил президент США.
В начале января американский спецназ провел военную операцию, во время которой был захвачен президент Венесуэлы и его супруга. Власти США обвинили их в наркотерроризме. Супруги вину не признают.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВенесуэлаУкраинаДональд ТрампНиколас МадуроУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:43Так и не дождавшись Трампа: Макрон улетел из Давоса
11:30Выросло число пострадавших из-за атаки дрона в Адыгее
11:16Минфин РФ не выплатит долги Российской империи
10:58Трамп похвастался "удивительным оружием" США
10:53ЧП в Дебальцево в ДНР: что известно к этому моменту
10:41ФСБ предотвратила теракт в Уфе, Франция запросила учения НАТО в Гренландии. Главные новости
10:31Железняк нашел виноватого в критической ситуации в Киеве
10:15Новые регионы России восстанавливают дороги и налаживают экспорт в Белоруссию
10:07Лидеры Европы "с тревогой ожидают приближения урагана Трамп" - пресса Франции
10:07Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 января
10:00Скандал вокруг Гренландии похоронил украинский "план процветания". Хроника событий на утро 21 января
09:59"Добропольский котёл": ВС РФ завершают зачистку Нового Шахово
09:22Какие силы рискует разбудить Трамп: Ясинский о неожиданных сценариях в Латинской Америке и не только
09:15СК РФ расследует атаку БПЛА ВСУ на жилой квартал Горловки
08:58Трамп вылетел в Давос после вынужденной смены борта - CNN
08:37Армия России продолжает наступление на Богуславском направлении
08:19Высочайшее мастерство инженеров ВС РФ, депопуляция Киева и атрофия ЕС. Главное к этому часу
08:09Режим ЧС, пожар: ПВО расправилась с 75 дронами над Россией
07:38Вылетевшему в Давос самолету Трампа пришлось вернуться в США
07:17Зеленский отказал Кличко во встрече для обсуждения энергокризиса - Times
Лента новостейМолния