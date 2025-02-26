https://ukraina.ru/20250226/1061381464.html

Неполитические ласточки оттепели имени Трампа: россиян хотят видеть на Олимпийских играх в Италии

Неполитические ласточки оттепели имени Трампа: россиян хотят видеть на Олимпийских играх в Италии - 26.02.2025 Украина.ру

Неполитические ласточки оттепели имени Трампа: россиян хотят видеть на Олимпийских играх в Италии

Потепление в отношениях РФ и США после смены американкой администрации не только незамедлительно привело к смене внешнеполитического курса Штатов, о чём не говорит лишь ленивый, но, похоже, большие перемены благодаря Дональду Трампу грядут и в мировом спорте

2025-02-26T18:48

2025-02-26T18:48

2025-02-26T18:48

эксклюзив

россия

украина

италия

дональд трамп

мок

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Во вторник, 25 февраля, на следующий день после принятия Советом Безопасности ООН первой за три года резолюции с призывом к миру на Украине, автором которой выступили как раз-таки американские дипломаты, шведский телеканал SVT, ссылаясь на собственный источник, сообщил, что Международный олимпийский комитет обратился к международным федерациям с призывом допустить российских и белорусских спортсменов к отбору на ближайшую зимнюю Олимпиаду, которая пройдёт 6-22 февраля 2026 года в Италии."Это не значит, что они говорят: "Сделайте это, или вы не получите от нас никаких выплат". Но они чётко дают понять, что хотят найти решение, чтобы нейтральные спортсмены могли участвовать в зимних Олимпийских играх. Они очень хотят разобраться с этим вопросом и надеются, что вскоре мы позволим нейтральным спортсменам пройти квалификацию", – сказал собеседник телеканала.МОК счёл успешными летние Игры-2024 в Париже, в которых приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе. Возможность побороться за награды была у большего количества атлетов, но многие отказались, поскольку выступать без флага и гимна принципиально не хотели (даже само по себе сочетание белого, синего и красного цветов недопустимо вплоть до тренировочной формы). На Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо предлагается использовать ту же схему, но для начала федерации должны дать спортсменам из РФ и Белоруссии возможность пройти квалификацию.Лёд тронулся ещё до возвращения Трампа в Белый домМеж тем несколько федераций зимних видов спорта уже открыли двери для россиян, отстранённых от международных соревнований весной 2022 года.Первой это сделала Международная федерация ски-альпинизма (ISMF). Эта дисциплина появится в олимпийской программе впервые в 2026 году.Далее в декабре, то есть когда Дональд Трамп победил на выборах, но ещё не вступил в должность, аналогично поступил Международный союз конькобежцев (ISU), объединяющий фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. В этих дисциплинах на Олимпиаде будет разыграно 5, 14 и 9 комплектов наград соответственно. В 2022 году из Пекина нейтральные атлеты из России в этих видах привезли 10 медалей: по 1 серебряной и 1 бронзовой у конькобежцев и шорт-трекистов, остальные 6 у фигуристов (золото и серебро одиночниц Анны Щербаковой и Александры Трусовой, серебро и бронза спортивных пар Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов, серебро танцевального дуэта Виктория Синицына/Никита Кацалапов, а также золото в командных соревнованиях, трансформировавшееся в бронзу после аннулирования результата Камилы Валиевой, дисквалифицированной якобы за употребление допинга).Отборочный турнир к Олимпийским играм-2026 по фигурному катанию пройдёт в сентябре в Пекине, и российские спортсмены туда поедут, но в гораздо меньшем количестве, чем хотелось бы. Дело в том, что ISU выделил нашей стране всего по одной квоте в каждом виде, и Федерация фигурного катания России должна до 28 февраля назвать имена основных и запасных участников старта в китайской столице. Вслух их не называют, но с женским одиночным, парами и танцами на льду вроде всё очевидно – путёвки на главный старт четырёхлетия, которого так долго ждали, завоёвывали лидеры в этих дисциплинах: Аделия Петросян, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Степанов/Иван Букин. В мужском одиночном интрига сохраняется (то ли действующий чемпион России Владислав Дикиджи, то ли победитель Финала Гран-при Пётр Гуменник, то ли чемпионы России, имеющие опыт выступления на международной арене, включая Олимпиаду-2022 – Евгений Семененко и Марк Кондратюк).В шорт-треке Специальная олимпийская квалификационная классификация (SOQCS) определит участников Игр к 16 января 2026 года на основании результатов квалификационных турниров. Россияне допущены к этапам Кубка мира в канадском Монреале (16-19 октября), американском Солт-Лейк-Сити (23-26 октября), польском Гданьске (20-23 ноября) и нидерландском Дордрехте (27-30 ноября).Списки конькобежцев, которые поедут на Олимпиаду, опубликуют 19 декабря. Учитывать будут очки Кубка мира и баллы SOQCS. Российских спортсменов можно будет увидеть на этапах Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (14-16 ноября), канадском Калгари (21-23 ноября), нидерландском Херенвене (5-7 декабря) и норвежском Хамаре (12-14 декабря).Увидит ли Трамп триумф своего любимчикаНу и какая Олимпиада без хоккея?Однако международная федерация хоккея (IIHF) не получала рекомендаций от МОК о допуске сборной РФ до отбора на Олимпиаду. Да и вопрос, возможно ли вообще участие, остаётся открытым, поскольку IIHF продлила отстранение сборной России на сезон-2024/2025.Если россияне всё же будут выступать, наверняка матчи команды нейтральных атлетов из России будет смотреть Дональд Трамп, но при одном условии – если на лёд выйдет его любимый игрок Александр Овечкин. В копилке капитана Washington Capitals нет олимпийского золота (в Играх в Пхёнчхане, где сборная РФ одержала победу, он не участвовал), и он очень хочет восполнить этот пробел.Президент США неоднократно отмечал успехи российского хоккеиста и называл его великим игроком, а на встрече в Белом доме в 2019 году после победы команды в Кубке Стэнли Трамп и вовсе назвал себя фанатом Овечкина."Да, я слышал высказывания Дональда Трампа о "Вашингтоне" и обо мне. Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты", – говорил хоккеист.Его имя сейчас на слуху не только у всех американцев, поскольку уже в ближайшие недели Овечкин может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, который раньше считался недостижимым.А снег тронется?Неотъемлемая и одна из самых зрелищных часть любой зимней Олимпиады – это соревнования лыжников и биатлонистов. Смогут ли россияне поболеть за своих в Италии, зависит от решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международного союза биатлонистов (IBU).Президент ISU Олле Далин фактически признал намерение МОК допустить россиян на Игры-2026 по прошлогодней схеме, но подчеркнул, что пока РФ и Белоруссия исключены, и их возвращение не обсуждается.На фоне этой неопределённости стало известно, что представитель комиссии спортсменов FIS британец Джеймс Клунье но окончании многодневки Tour de Ski 5 января опросил 139 лыжников, следует ли допустить российских спортсменов к участию в Кубке мира по лыжным гонкам в сезоне-2025/2026. Результат таков:· 51,8% – против;· 34,5% – считают, что россияне могут участвовать как нейтральные спортсмены;· 13,7% – за возвращение с флагом и гимном.Любопытно, кстати, почему опросили не всех 375 лыжников, имеющих в настоящий момент очки в рейтинге Кубка мира?Руководство FIS открестилось от опроса и вообще не в курсе, о чём речь. Официальных подтверждений нет, но выглядит очень правдоподобно. Как сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, норвежцы, шведы, да и вообще скандинавское лобби против нас. Да и Клунье склоняется к тому, что самыми ярыми противниками были представители Норвегии и Швеции, хотя опрос проходил анонимно. Лояльнее всего, с его точки зрения, высказывались итальянцы и спортсмены из стран Центральной Европы.Впрочем, всех под одну гребёнку грести, конечно, не стоит. Так, четырёхкратный чемпион мира норвежец Эмиль Иверсен заявил, что не видит никаких проблем в возвращении россиян.А лидер сборной Норвегии пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо говорил: "Я лишь хочу, чтобы всё побыстрее закончилось и мы снова могли соревноваться".Он называл российских лыжников "классными" и выражал сожаление из-за отстранения Александра Большунова, с которым у них было много "прекрасных дуэлей". Кто знает, может, через год, в феврале 2026 года, мы увидим ещё не одну такую дуэль? Трёхкратный олимпийский чемпион из России готов дать фору всем своим соперникам и совсем недавно одержал победу на международном старте, причём в Италии. Новость о том, что Большунов отправился в Европу, озадачила общественность. Он выиграл ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic классическим стилем на 30 км, что важно, она проходила не под эгидой FIS."В этой гонке нам разрешил участвовать сам Трамп, поэтому всё хорошо", – сыронизировал тогда спортсмен.Позже, объясняя свои слова, лыжник, улыбаясь, сказал: "Никаких шуток. Трамп же есть во всех соцсетях, любой желающий может ему написать. Не всем же он отвечает. Мне посчастливилось – он ответил".Судя по тому, что олимпийский чемпион планирует ещё провести сборы за границей, с американским президентом договорённость достигнута.А его отец Александр Большунов-старший заявил, что в каждой шутке есть доля правды."Но без шуток. Если действительно Трамп даст добро, то всё будет! Потому все они в одной лодке. Так устроен мир, к сожалению", – добавил он.Решающий моментВсе эти позитивные сигналы – это, конечно, хорошо, но не стоит ждать серьёзных изменений раньше выборов нового главы МОК, а состоятся они 20 марта. Себастьян Бах, при котором спорт и стал частью большой политики, уходит с этого поста. К счастью, среди его потенциальных преемников есть люди, которые за честную борьбу и не имеют ничего против возвращения российских спортсменов на мировую арену.В их числе президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) швед Йохан Элиаш. На встрече с членами Международной ассоциации спортивной прессы 25 февраля он заявил, что МОК должен защищать нейтралитет спортсменов любой ценой.За обеспечение участия в Олимпийских играх спортсменов со всего мира, включая зоны конфликтов, также выступает знаменитая зимбабвийская пловчиха двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри.На то, кто в конечном итоге возглавит МОК, оказать влияние может никто иной как Трамп, считает депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова."Надо смотреть, кто из кандидатов как договорится с американскими компаниями-спонсорами: кто из них представит более убедительную программу, чтобы добиться прироста количества спонсоров МОК. И в этом аспекте Трамп, наверное, сможет каким-то образом воздействовать на ситуацию, если, например, скажет, что подкинет какое-то количество спонсоров, а МОК это стопроцентно необходимо", – пояснила она.Фаворитами Журова считает президента Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) британца Себастьяна Коу и вице-президента МОК испанца Хуана Антонио Самаранча – младшего (его покойный отец возглавлял МОК 20 лет). Первый из них допустил возвращение российских и белорусских спортсменов в случае подписания мирного договора по Украине, а второй в сентябре 2024 года говорил о необходимости восстановления России в качестве полноправного члена олимпийского движения, добавив, однако, что Олимпийский комитет России (ОКР) "всё ещё в состоянии вопиющего нарушения Олимпийской хартии".А тем временем новый министр спорта, он же глава ОКР Михаил Дегтярёв сделал всё, чтобы у международных функционеров не было причин придраться.В 2023 году Исполком МОК отстранил ОКР из-за включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, так вот с декабря региональные олимпийские советы перестали быть членами ОКР, поэтому теперь, как выразился Дегтярёв, нет даже формальных причин для какого-то бана. МОК об этом уведомили, письма с требованием допустить российских олимпийцев до отбора направлены во все зимние международные федерации. Ждём ответа!Наметившиеся изменения не могут не радовать, конечно, но вот от чего избавиться до конца всё равно не удалось, так это политизация спорта, ведь для получения статуса нейтрального атлета россиянам нужно, помимо всего прочего, доказать, что они не высказывались о ситуации вокруг Украины и в поддержку СВО.О политизации спорта – в материале Сергея Котвицкого Дело Харлан. Как Украина отменила мировой спорт на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241223/1059891544.html

https://ukraina.ru/20250206/1060881559.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, италия, дональд трамп, мок