https://ukraina.ru/20250319/1061907413.html

"Энергетическое" перемирие: кому выгодно?

"Энергетическое" перемирие: кому выгодно? - 19.03.2025 Украина.ру

"Энергетическое" перемирие: кому выгодно?

Один из пунктов вчерашнего соглашения между президентами России и США предполагает взаимное прекращение ударов по объектам энергетики. Более того, Владимир Путин в режиме реального времени отдал приказ прекратить такие удары, а Министерство обороны на следующий день отчиталось о том, что сбило свои БПЛА, направленные на объекты в Николаеве

2025-03-19T16:37

2025-03-19T16:37

2025-03-19T16:37

мнения

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

энергетика

перемирие

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038672838_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_72a1e373ecf86bdfad6b8247787e43c1.jpg

Естественно, возник вопрос – кому более выгодно прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, и почему Трамп столь упорно его добивается?На первый взгляд, прекращение ударов по энергетике выгодно прежде всего Украине, поскольку возможностей для отражения таких ударов у неё немного, а ущерб в виде нарушения работы транспорта и производств (в том числе, военных), – огромный.Однако тут как раз не всё однозначно.На настоящий момент большая часть маневренных мощностей украинской энергетики "выбита" – это касается ТЭС, ТЭЦ и частично ГЭС. Сейчас добиваются мелкие объекты, но, как легко понять, катастрофы в энергетике не произошло – в 1990-е, когда станции работали, ситуация была хуже.Если бы у России была цель в принципе "выключить" Украину, то удары наносились бы по наиболее мощным подстанциям 750 кВ, обеспечивающих переброску электроэнергии между регионами. Удары по ним действительно наносились, но не очень последовательно. Причина имеет скорее политический характер – вывод из строя этих подстанций приведёт к аварийной остановке реакторов украинских АЭС.Во-первых, это будет расценено в мире как удары непосредственно по АЭС и вызовет крайне негативную реакцию.Особую обеспокоенность выражает Китай. Тут дело, наверное, не в миролюбии китайского руководства, а том, что оно опасается таких же ударов по своей инфраструктуре в случае конфликта из-за Тайваня.Во-вторых, следствием аварийной остановки действительно может стать авария по типу чернобыльской.Работающих реакторов РБМК на Украине нет, но как показал опыт Фукусимы, реакторы типа ВВЭР тоже взрываются. Причем и в Припяти, и в Фукусиме на ошибки при проектировании реакторов наложились грубейшие ошибки обслуживающего персонала. Понятно, что проверять, насколько хорошо подготовлен украинский персонал, никто не хочет.В то же время, российская инфраструктура тоже оказалась уязвимой.Украина не имеет достаточного числа мощных ракет, которые могли бы нанести существенный ущерб российским электростанциям. Зато эффективными оказались удары беспилотниками по российским нефтебазам, нефтеперерабатывающим заводам и терминалам. Системные удары начались в январе прошлого года, причём украинские беспилотники долетают до объектов в Ленинградской области и Татарстане.В чём тут интерес США? Есть, как минимум, два момента.Во-первых, ещё прошлая американская администрация выразила обеспокоенность в связи с этими ударами, поскольку они привели к росту цен на нефть и нефтепродукты в глобальном масштабе, что, естественно, негативно сказалось на экономической ситуации в мире.Кстати, топливо для ВСУ в результате ударов тех же ВСУ тоже дорожает, но украинское военно-политическое руководство этим не слишком озабочено, поскольку платит-то всё равно Запад. А вот США в таком развитии событий не заинтересованы.Во-вторых, в феврале этого года ВСУ ударили дронами по насосно-перекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума в Кропоткине Краснодарского края. Она обеспечивает подачу углеводородов из месторождений Казахстана. Доля американского бизнеса (Chevron и ExxonMobil) в поставках по данному нефтепроводу в 2024 году составила более 40%, вместе с другими западными компаниями (Shell) – свыше 65%.Таким образом, прекращение ударов по энергетической структуре выгодно России и США не в меньшей, а возможно и в большей степени, чем Украине.Ключевая проблема, разумеется, в том, что мы можем быть полностью уверены – Украина придерживаться условий перемирия в этом секторе не будет.В частности, можно не сомневаться, что в нужный момент ВСУ не постесняются нанести удар по какому-нибудь из своих энергетических объектов с тем, чтобы обвинить в этом Россию. В случае с ЗАЭС они этим занимаются уже три года, а МАГАТЭ упорно делает вид, что не может определить, откуда прилетел беспилотник*.Ну а что касается ударов по территории России, то украинские СМИ (УНИАН, например) изначально продвигали тезис, что это, дескать, действия "партизан" и следствие неких "конфликтов внутри российского руководства". Только с появлением официальных заявлений ГУР и СБУ относительно нанесения ударов по российской территории в Киеве начали признавать очевидное. Впрочем, и сейчас, бывает, сообщают о "неизвестных беспилотниках", "возможно российского происхождения", а потом без тени стеснения – официальное коммюнике украинских силовиков.Если российская и американская сторона придут к согласию, то они должны предельно жёстко отвечать на подобные провокации.* На самом деле действительно не может – на беспилотнике если что и написано, то Made in Taiwan или China, что не соответствует национальной принадлежности, место запуска не определяется (иначе бы он не долетел), ну а провокацию они по умолчанию должны ожидать от обеих сторон.Об итогах переговоров можно прочитать в статье Виктории Титовой "Разрядка 2.0. О чем на самом деле договорились Путин и Трамп"

https://ukraina.ru/20250319/1061904365.html

https://ukraina.ru/20240426/1045616049.html

https://ukraina.ru/20220912/1038648144.html

https://ukraina.ru/20240315/1053898311.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, энергетика, перемирие, переговоры