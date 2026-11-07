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Три болевые точки Украины: почему Европа будет платить всё больше — Анпилогов

Три болевые точки Украины: почему Европа будет платить всё больше — Анпилогов - 07.11.2026 Украина.ру

Три болевые точки Украины: почему Европа будет платить всё больше — Анпилогов

Военно-промышленный комплекс, энергетика и логистика — три главных узла уязвимости Украины, удары по которым могут вывести её тыл из строя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-07T05:40

2026-11-07T05:40

2026-11-07T05:40

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Отвечая на вопрос, станут ли западные союзники передавать Киеву "Пэтриоты" из действующих армий, чтобы затормозить разрушение украинского тыла, эксперт перевёл разговор в практическую плоскость и перечислил главные узлы уязвимости Украины."Военно-промышленный комплекс, энергетика и логистика. Это три главных узла уязвимости Украины, удары по которым могут вывести ее тыл из строя", — заявил он.Каждый из них работает военные нужды Киева: украинский ВПК производит оружие и ремонтирует технику, энергетика даёт свет и воду заводам и городам, логистика доставляет всё необходимое на фронт.Поэтому, отметил эксперт, для Европы стоимость содержания Украины как страны-наёмника будет расти каждый день.Что удары по энергетике работают, он показал на примере Днепропетровска: после удара в конце октября город на двое суток остался без света и воды. "Фактически город полностью остался без коммунальных услуг", — пояснил аналитик. Причина — удары по мостам с теплоцентралью и ЛЭП через Днепр: "Оказалось, что снабжать город нечем. Электроэнергии просто нет". Та же картина наблюдается и в райцентрах, где заканчивается солярка для генераторов.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия наносит удары по трем болевым точкам Украины, которые выведут ее тыл из строя" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью по теме: "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.

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