Три болевые точки Украины: почему Европа будет платить всё больше — Анпилогов - 07.11.2026 Украина.ру
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Три болевые точки Украины: почему Европа будет платить всё больше — Анпилогов
Три болевые точки Украины: почему Европа будет платить всё больше — Анпилогов - 07.11.2026 Украина.ру
Три болевые точки Украины: почему Европа будет платить всё больше — Анпилогов
Военно-промышленный комплекс, энергетика и логистика — три главных узла уязвимости Украины, удары по которым могут вывести её тыл из строя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-11-07T05:40
2026-11-07T05:40
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Отвечая на вопрос, станут ли западные союзники передавать Киеву "Пэтриоты" из действующих армий, чтобы затормозить разрушение украинского тыла, эксперт перевёл разговор в практическую плоскость и перечислил главные узлы уязвимости Украины."Военно-промышленный комплекс, энергетика и логистика. Это три главных узла уязвимости Украины, удары по которым могут вывести ее тыл из строя", — заявил он.Каждый из них работает военные нужды Киева: украинский ВПК производит оружие и ремонтирует технику, энергетика даёт свет и воду заводам и городам, логистика доставляет всё необходимое на фронт.Поэтому, отметил эксперт, для Европы стоимость содержания Украины как страны-наёмника будет расти каждый день.Что удары по энергетике работают, он показал на примере Днепропетровска: после удара в конце октября город на двое суток остался без света и воды. "Фактически город полностью остался без коммунальных услуг", — пояснил аналитик. Причина — удары по мостам с теплоцентралью и ЛЭП через Днепр: "Оказалось, что снабжать город нечем. Электроэнергии просто нет". Та же картина наблюдается и в райцентрах, где заканчивается солярка для генераторов.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия наносит удары по трем болевым точкам Украины, которые выведут ее тыл из строя" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью по теме: "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.
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Три болевые точки Украины: почему Европа будет платить всё больше — Анпилогов

05:40 07.11.2026
 
© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE
- РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE
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Военно-промышленный комплекс, энергетика и логистика — три главных узла уязвимости Украины, удары по которым могут вывести её тыл из строя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос, станут ли западные союзники передавать Киеву "Пэтриоты" из действующих армий, чтобы затормозить разрушение украинского тыла, эксперт перевёл разговор в практическую плоскость и перечислил главные узлы уязвимости Украины.
"Военно-промышленный комплекс, энергетика и логистика. Это три главных узла уязвимости Украины, удары по которым могут вывести ее тыл из строя", — заявил он.
Каждый из них работает военные нужды Киева: украинский ВПК производит оружие и ремонтирует технику, энергетика даёт свет и воду заводам и городам, логистика доставляет всё необходимое на фронт.
Поэтому, отметил эксперт, для Европы стоимость содержания Украины как страны-наёмника будет расти каждый день.
Что удары по энергетике работают, он показал на примере Днепропетровска: после удара в конце октября город на двое суток остался без света и воды. "Фактически город полностью остался без коммунальных услуг", — пояснил аналитик.
Причина — удары по мостам с теплоцентралью и ЛЭП через Днепр: "Оказалось, что снабжать город нечем. Электроэнергии просто нет". Та же картина наблюдается и в райцентрах, где заканчивается солярка для генераторов.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия наносит удары по трем болевым точкам Украины, которые выведут ее тыл из строя" на сайте Украина.ру.
Актуальное интервью по теме: "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.
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