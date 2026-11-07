Днепропетровск без воды и света: эксперт про удары по мостам и Приднепровской ТЭС - 07.11.2026 Украина.ру
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Днепропетровск без воды и света: эксперт про удары по мостам и Приднепровской ТЭС
Днепропетровск без воды и света: эксперт про удары по мостам и Приднепровской ТЭС - 07.11.2026 Украина.ру
Днепропетровск без воды и света: эксперт про удары по мостам и Приднепровской ТЭС
Во время массированного удара в конце октября Днепропетровск на двое суток остался без электроэнергии, горячей и холодной воды — город полностью лишился коммунальных услуг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.
2026-11-07T04:33
2026-11-07T04:33
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Разговор о том, как российские удары по инфраструктуре меняют жизнь украинских городов, эксперт продолжил на примере Днепропетровска.Анпилогов напомнил, что во время массированного удара в конце октября в Днепропетровске случился блэкаут на двое суток. "Причем не только по электроэнергии – была остановлена подача горячей и холодной воды. Фактически город полностью остался без коммунальных услуг", — пояснил эксперт.По его словам, это связано с продолжающимися российскими ударами. "Во-первых, мостовые переходы. Под одним из мостовых переходов еще и теплоцентраль лежит, которая, судя по всему, была выведена из строя. Во-вторых, линии электропередач, которые перекинуты через Днепр", — перечислил Анпилогов.Эксперт отметил, что до сих пор Днепропетровск справлялся за счёт собственной Приднепровской ТЭС. "Но ее такими ударами от внешнего мира отключили. Оказалось, что снабжать город нечем. Электроэнергии просто нет", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия наносит удары по трем болевым точкам Украины, которые выведут ее тыл из строя" на сайте Украина.ру.Про результаты выборов в США и ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Бавырин: США могут усилить помощь Украине, если Россия сделает так, что Киеву будет совсем плохо".
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Днепропетровск без воды и света: эксперт про удары по мостам и Приднепровской ТЭС

04:33 07.11.2026
 
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Во время массированного удара в конце октября Днепропетровск на двое суток остался без электроэнергии, горячей и холодной воды — город полностью лишился коммунальных услуг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.
Разговор о том, как российские удары по инфраструктуре меняют жизнь украинских городов, эксперт продолжил на примере Днепропетровска.
Анпилогов напомнил, что во время массированного удара в конце октября в Днепропетровске случился блэкаут на двое суток.
"Причем не только по электроэнергии – была остановлена подача горячей и холодной воды. Фактически город полностью остался без коммунальных услуг", — пояснил эксперт.
По его словам, это связано с продолжающимися российскими ударами. "Во-первых, мостовые переходы. Под одним из мостовых переходов еще и теплоцентраль лежит, которая, судя по всему, была выведена из строя. Во-вторых, линии электропередач, которые перекинуты через Днепр", — перечислил Анпилогов.
Эксперт отметил, что до сих пор Днепропетровск справлялся за счёт собственной Приднепровской ТЭС.
"Но ее такими ударами от внешнего мира отключили. Оказалось, что снабжать город нечем. Электроэнергии просто нет", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия наносит удары по трем болевым точкам Украины, которые выведут ее тыл из строя" на сайте Украина.ру.
Про результаты выборов в США и ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Бавырин: США могут усилить помощь Украине, если Россия сделает так, что Киеву будет совсем плохо".
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04:33Днепропетровск без воды и света: эксперт про удары по мостам и Приднепровской ТЭС
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