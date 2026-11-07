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Днепропетровск без воды и света: эксперт про удары по мостам и Приднепровской ТЭС

Днепропетровск без воды и света: эксперт про удары по мостам и Приднепровской ТЭС - 07.11.2026 Украина.ру

Днепропетровск без воды и света: эксперт про удары по мостам и Приднепровской ТЭС

Во время массированного удара в конце октября Днепропетровск на двое суток остался без электроэнергии, горячей и холодной воды — город полностью лишился коммунальных услуг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.

2026-11-07T04:33

2026-11-07T04:33

2026-11-07T04:33

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Разговор о том, как российские удары по инфраструктуре меняют жизнь украинских городов, эксперт продолжил на примере Днепропетровска.Анпилогов напомнил, что во время массированного удара в конце октября в Днепропетровске случился блэкаут на двое суток. "Причем не только по электроэнергии – была остановлена подача горячей и холодной воды. Фактически город полностью остался без коммунальных услуг", — пояснил эксперт.По его словам, это связано с продолжающимися российскими ударами. "Во-первых, мостовые переходы. Под одним из мостовых переходов еще и теплоцентраль лежит, которая, судя по всему, была выведена из строя. Во-вторых, линии электропередач, которые перекинуты через Днепр", — перечислил Анпилогов.Эксперт отметил, что до сих пор Днепропетровск справлялся за счёт собственной Приднепровской ТЭС. "Но ее такими ударами от внешнего мира отключили. Оказалось, что снабжать город нечем. Электроэнергии просто нет", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия наносит удары по трем болевым точкам Украины, которые выведут ее тыл из строя" на сайте Украина.ру.Про результаты выборов в США и ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Бавырин: США могут усилить помощь Украине, если Россия сделает так, что Киеву будет совсем плохо".

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