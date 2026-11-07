https://ukraina.ru/20261107/tysyacha-porshnevykh-geraney-v-tumane-voennyy-ekspert-pro-udar-kotoryy-slomal-pvo-1084320230.html

Тысяча поршневых "Гераней" в тумане: военный эксперт про удар, который сломал ПВО

Тысяча поршневых "Гераней" в тумане: военный эксперт про удар, который сломал ПВО - 07.11.2026 Украина.ру

Тысяча поршневых "Гераней" в тумане: военный эксперт про удар, который сломал ПВО

Удар, в котором было задействовано больше 1000 российских дронов, оказался неожиданно результативным: ВСУ привыкли к реактивным "Гераням" и расслабились, а поршневые "Герани" сломали эту логику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-11-07T05:11

2026-11-07T05:11

2026-11-07T05:11

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На реплику о том, что результаты ударов по западной Украине, когда под прикрытием тумана в небо подняли массу поршневых "Гераней", киевский режим точно не спрячет, эксперт ответил коротко: "Конечно". А затем объяснил, почему противник этот удар не отразил.Анпилогов напомнил: украинцы сами признают, что удар, в котором было задействовано больше 1000 российских дронов, оказался неожиданно результативным. Ставка делалась не на единичные прорывы, а на массовость — и массовое применение дронов за один вылет дало эффект.Причина, по словам эксперта, в том, что противник привык к реактивным дронам и перестал воспринимать угрозу всерьёз. "Они ведь привыкли к тому, что с нашей стороны в основном летят реактивных дронов. Отсюда была некая расслабленность: "Все равно перехватывать их нечем. Пусть летят. Будем сбивать их складами и производственными линиями ВПК", — пояснил Анпилогов.А поршневые "Герани", поднятые в небо в плохую видимость, этот расчёт опрокинули. "Это показало, что мы творчески подходим к нанесению глубоких ударов, применяя все средства поражения", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия наносит удары по трем болевым точкам Украины, которые выведут ее тыл из строя" на сайте Украина.ру.Про результаты выборов в США и ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Бавырин: США могут усилить помощь Украине, если Россия сделает так, что Киеву будет совсем плохо".

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