https://ukraina.ru/20250319/1061907209.html

Ход султана. Арестован мэр Стамбула, Эрдоган собрался на третий срок

Ход султана. Арестован мэр Стамбула, Эрдоган собрался на третий срок - 19.03.2025 Украина.ру

Ход султана. Арестован мэр Стамбула, Эрдоган собрался на третий срок

В Турции наблюдается резкое обострение политической и экономической ситуации

2025-03-19T16:20

2025-03-19T16:20

2025-03-19T16:22

эксклюзив

украина

турция

стамбул

сша

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эрдоган

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Турецкая прокуратура санкционировала задержание одного из лидеров турецкой оппозиции, мэра города Стамбул Экрема Имамоглу, устроив обыски в его резиденции. Кроме того, были арестованы свыше ста человек, которые были с ним связаны, включая высокопоставленных сотрудников мэрии, известных журналистов и представителей бизнеса.Имамоглу и его соратники обвиняются в организации различных коррупционных схем, отмывании денег, подкупе, взяточничестве и вымогательстве.По предварительным данным следствия, мэр крупнейшего турецкого мегаполиса являлся руководителем преступной группы, участники которой занимались мошенничеством, фальсифицируя результаты закупочных тендеров.Кроме того, мэра подозревают в сотрудничестве с террористами. Судя по всему, речь идёт о представителях организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, укрывающегося на территории США. По мнению турецких властей, эта структура стояла за неудачной попыткой военного переворота летом 2016 года, направленного на силовое смещение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Сразу после задержания Экрема Имамоглу, в Стамбуле запретили проведение митингов и демонстраций, а также ограничили работу общественного транспорта – для того, чтобы предотвратить возможные протестные выступления оппозиции. Также, по данным турецких СМИ, с утра по всей стране наблюдаются перебои с доступом к основным социальным сетям и видеоплатформе YouTube – как это обычно бывает там в момент острых кризисов.Ситуация на улицах города остаётся стабильной, однако избежать экономических потрясений не удалось. Индекс стамбульской биржи BIST 100 рухнул на открытии сразу на 6,87% на фоне ожиданий дестабилизации политической обстановки, после чего она временно прекратила свои торги. Одновременно с ним снова обрушилась турецкая валюта – курс доллара США впервые поднялся выше 41 лиры, что является печальным антирекордом.Причины происходящего вполне очевидны: Экрем Имамоглу, член Республиканской народной партии, уже давно считался главным оппозиционным кандидатом на предстоящих президентских выборах, проведение которых запланировано на 2028 год. Однако действующее турецкое руководство намерено препятствовать его выдвижению, используя для этого все доступные способы.После запроса генеральной прокуратуры Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, полученный им на факультете делового администрирования. Это связано с тем, что будущий мэр в своё время перевёлся в стамбульский вуз из официально не зарегистрированного учебного заведения в непризнанной Турецкой республике Северного Кипра в нарушение существующих академических правил.Такое решение само по себе препятствует его выдвижению на пост президента, потому что, согласно турецким законам, на него не может претендовать человек без оконченного высшего образования. А дело о коррупции и терроризме должно окончательно поставить крест на политическом будущем Экрема Имамоглу, потому что по результатам расследования его могут приговорить к серьёзному тюремному сроку.На фоне этих событий турецкое руководство обсуждает проведение досрочных президентских выборов, которые предположительно могут состояться осенью 2027 года. Это указывает на то, что президент Реджеп Тайип Эрдоган, вступивший в эту должность в 2014 году, всерьез рассматривает возможность переизбрания на третий срок.Согласно действующей Конституции, глава государства имеет право занимать этот пост не более двух сроков подряд. Однако турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч уже заявил, что данная норма закона не будет действовать именно в том случае, если парламент назначит досрочные выборы – открывая лазейку для Эрдогана.Помощник председателя правящей Партии справедливости и развития, глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман открыто рассказал об этом сценарии на встрече с партийным активом."Даст Бог, мы вновь выдвинем нашего президента [Эрдогана] в качестве кандидата на следующих президентских выборах в ноябре 2027 года и вместе решим все проблемы Турции", – заявил Яйман.Эти проблемы действительно велики, особенно в области экономики и финансов. Постоянно растущая инфляция, которая составила в феврале 42%, ударила по доходам турецкого населения, что не лучшим образом сказывается на электоральных рейтингах Эрдогана и его партии.Однако действующий президент по-прежнему сохраняет популярность среди значительной части избирателей, несмотря на то, что на прошлогодних муниципальных выборах оппозиция одержала победу в таких крупных городах, как Анкара, Стамбул и Измир.Впрочем, окончательное решение о переносе выборов пока что не принято. Если же Реджеп Тайип Эрдоган по каким-либо причинам не будет переизбираться на президентский пост, на предстоящие выборы могут выдвинуться лица из его ближайшего окружения.Среди возможных кандидатов от Партии справедливости и развития обычно упоминаются министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, младший сын президента Билал Эрдоган, а также его зять Сельчук Байрактар – совладелец компании Baykar, производящей беспилотные дроны.Отстранение Экрема Имамоглу наносит по турецкой оппозиции серьёзный удар: прочие оппозиционные политики не имеют популярности в общенациональном масштабе. Дальнейшее развитие кризиса в экономике и дестабилизация финансовой системы страны может изменить эту ситуацию. Однако пока что Эрдоган достаточно уверенно удерживает страну под своим контролем.Как сообщает Bloomberg, турецкий президент готовится к встрече с Дональдом Трампом, которая должна состояться в конце апреля. Реджеп Тайип Эрдоган намерен нормализовать отношения с США, заметно испорченные во время правления Демократической партии, а также собирается предложить свои посреднические услуги в урегулировании конфликтов на Украине и в секторе Газа.Ожидается, что в случае успеха этих переговоров, заручившись благосклонностью новой администрации Белого дома, глава Турции может заявить о своем решении избираться на третий срок.Подробности в публикации: От умиротворения Украины выиграют все – Эрдоган

https://ukraina.ru/20250224/1061326901.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Игорь Сердюков

эксклюзив, украина, турция, стамбул, сша, дональд трамп, эрдоган