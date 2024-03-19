https://ukraina.ru/20240319/1053963390.html

Притаившиеся и молчащие - на двух стульях. Как экс-звезды эстрады стали звездами и где им взять бабло

Притаившиеся и молчащие - на двух стульях. Как экс-звезды эстрады стали звездами и где им взять бабло - 19.03.2024 Украина.ру

Притаившиеся и молчащие - на двух стульях. Как экс-звезды эстрады стали звездами и где им взять бабло

Что не так с нашей эстрадой? С теми самыми звездами, которым мы подражали, а теперь они пытаются молча отсидеться за границей и жалуются на маленькие пенсии? Как они стали звездами и почему теперь не могут заработать на хлеб и молочишко, имея недвижимость в Дубайске и Майамайске?

2024-03-19T08:21

2024-03-19T08:21

2024-03-19T08:21

россия

украина

палестина

ани лорак

алла пугачева

лолита милявская

вооруженные силы украины

эксклюзив

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"12 каких-то просто кривоногих упырей написали какие-то хреновы бумажки".Так сообщила Диана Арбенина о причине отмены её концерта во Владивостоке."Беззаконие! Я не буду молчать!" - пишет Арбенина.Её концерты уже отменили во многих городах. Гастрольный тур сорвался. Неужели из-за "12 кривоногих упырей"?"Простите нас!"В 2014 Арбенина на концерте в Киеве попросила у зрителей прощения "за всех своих российских коллег, которые до сих пор вас не поддержали. Я с вашим народом." Как раз уже шла война на Донбассе, начали погибать люди.В апреле 2022 Арбенина спела новую песню "Не молчи": " Ты идёшь на чужую войну. Никто у нас не спросил. За что проклята эта страна?"Потом Диана Арбенина, вопреки названию своей песни, два года молчала. Высказывалась только в поддержку Израиля, который активно бомбит мирных жителей Палестины.В Палестине - настоящий геноцид, уже больше 30 тысяч погибших, в Палестине начался голод, мирные люди погибают без еды и воды. Арбенина поддерживает. То, что Украина проводила аналогичный геноцид (пусть и в меньших масштабах) на Донбассе, Арбенина не знала. Или делала вид, что не знает.В 2024 Арбенина решила, что "творческая пауза" (на самом деле - политическая) затянулась и поехала в большой гастрольный тур. Но гастроли не получились: отмена за отменой. Улан-Удэ, Казань, Чебоксары, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Ульяновск - везде отменили концерты. И теперь вот Владивосток. Тоже отказ."Я не буду молчать!" - пишет Арбенина.Ну так не молчите уже. Выскажитесь, наконец.Молчащие или притаившиесяАрбенина - из той немногочисленной, но достаточно заметной группы артистов, которые уже два года публично не высказывают свою позицию. Но судя по их предыдущим выступлениям, они не поддерживают армию и политику России.Появился уже новый термин: "притаившиеся". Это наши артисты разной степени известности, которые либо вначале выступили против СВО, либо просто тихо промолчали.Мы за последнее время узнали о них многое: размер их пенсий, гонораров, слышали окрики: "я народный артист, как вы смеете задавать мне вопросы". Не услышали самого главного. Отношение к СВО. Этот вопрос все старательно обходят молчанием.Помочь фронту, провести какой-то сбор - ни в коем случае. Максимум - гуманитарная помощь. И то пока на словах и очень туманно.Как Ани Лорак, которая сказала, что помогает детскому дому в ДНР, но директор этого детского дома сообщила, что впервые об этом слышит. Зато за помощь ВСУ её на Украине неоднократно благодарили (сама Лорак это отрицает).Недавно пришла радостная весть: Ани Лорак подала наконец-то документы на российское гражданство. До этого лауреат многих российских премий, Ани Лорак оставалась гражданкой Украины. Новость, впрочем, невнятная: якобы "кто то из окружения певицы сказал." А Лорак опять молчит. "Ни вашим, ни нашим".И всё бы ничего. Это ведь личное дело каждого человека: его гражданство и политическая позиция. Но почему мы видим Лорак ведущей программ на российском телевидении?Или как Лолита Милявская, которая после "голой вечеринки" то собирается церковь строить, то вроде бы уже не собирается. "Построила храм" постепенно преобразовалось в "помогает организовать роспись храма в Мелитополе".У Лолиты отменили 30 концертов. Она по прежнему делает вид, что не понимает, из-за чего. Ну неужели только из-за "голых одежд"?В интернете легко можно найти интервью Лолиты на украинском телевидении, где на вопрос ведущих: как вы, человек с западной Украины, чувствуете себя в Москве? - Лолита отвечает:- А что надо делать с москалями? Их надо пользовать. Вот я их и пользую.Использовать, значит, надо. Ну-ну.Поговорим о деньгахТем более что это - самое главное, что волнует наших звёзд.Вот Лолита дала интервью, в котором уже привычно занялась финансовым эксгибиционизмом.Она рассказала, какая у неё нищенская пенсия: 23 тысячи рублей. Пенсии певице хватает только "на оплату коммуналки".И в том же интервью, буквально через запятую: только налогов за прошлый год в России заплатила 10 миллионов рублей. Дочка с мамой живут в резиденции в Болгарии.Все эти подробности артистка сама вынесла на свет божий, и сама об этом бесконечно говорит. Не на что жить! Еле хватает пенсии на коммуналку.Кстати, "коммуналка" - это действительно серьёзный вопрос для многих артистов, так как основная их недвижимость находится за рубежом.У большинства наших звёзд эстрады и кино есть престижное жильё в США или в Европе. Или, как теперь стало модно, в Дубае. У Орбакайте - особняк в Нью-Йорке и квартира в Майами. У Агутина с Варум квартиры и дом в США. У Малинина - в Мюнхене. Там же живут и учатся их дети. А "коммуналка", оплата школ, ежегодные налоги?Приходится артистам приезжать в Россию, или как они говорят, в "эту страну", давать концерты. Но их стали активно отменять.Концерты Орбакайте отменили почти во всех городах страны, кроме Санкт-Петербурга.А в Москве, в Кремле, где должен был состояться концерт, в том числе, с её участием, выступление отменила сама Кристина. Певица сообщила, что заболела и не может выйти на сцену.Эта отмена состоялась, скорее всего, по другой причине. И причина очень показательная. Когда звёзды (или их родственники ) начинают говорить, они сразу же вынуждены отменять сами себя.Алла Пугачёва и Стас Михайлов"Нормальные люди в эту страну не возвращаются", - сказала Алла Пугачёва в своём видео ответе Стасу Михайлову.Стас Михайлов же заявил в интервью, что все уехавшие из России "ещё приползут сюда, и на коленях будут стоять". Алла Пугачёва почему-то решила, что это было сказано лично ей.В итоге сама Кристина, получается, оказалась в роли "ненормальной", так как Пугачева умудрилась высказаться как раз во время её гастрольного тура и перед выступлением Орбакайте в Кремле.Как стать звездой?Основная причина всего того, что происходит сейчас со "звёздами" - деньги.Звёзды кино и эстрады получают запредельно высокие гонорары в России. Это очень доходный бизнес.Для того, чтобы стать коммерчески успешной звездой эстрады в России, сегодня надо потратить около миллиона долларов, так говорят продюсеры. Заказать песни, аранжировки, студию, музыкантов, вложиться в свет, звук, коллективы на сцене.И самое главное: ротация на радио и появление на телевидении. В передачах типа "Вечерний Ургант" (вот откуда бешеные деньги у ведущих рейтинговых развлекательных программ).А сам певец или певица? Их творчество? Это вообще почти не имеет значения.Каким образом певица Анна Асти (настоящее имя - Ганна Дзюба, юрист из города Черкассы) получила множество российских музыкальных премий России в 2022 и 2023 годах?Это победительница "Песни года" и премии "Золотой граммофон" в 2022. Песня Асти называется "По барам"."Жара мьюзик" и "Топ хит мьюзик" в 2023. Опять "По барам"."Золотой граммофон" и "Песня года" в 2023. Песня "Царица".Неужели это действительно такие популярные песни в России? Или эти премии - просто часть коммерческого продвижения в России украинской исполнительницы? Дзюба на момент получения всех этих наград оставалась гражданкой Украины, она получила гражданство России только в конце 2023 года, несколько месяцев тому назад.Невероятные гонорары звёздПевец Юлиан недавно в интервью раскрыл, сколько стоило, по крайней мере, раньше, в прошлые годы, появление артиста в передаче "Песня года": 13 тысяч долларов.Юлиан должен был отдать эти деньги за появление в "Песне" композитору Игорю Крутому. Но он отказался, поэтому он, как и подавляющее большинство артистов, не мог даже рассчитывать на какие-то премии.Но гонорары известных звезд, которые вышли на эту орбиту с помощью денег, связей, членства "в клане", легко позволяют им появляться в самых рейтинговых передачах.Только из-за того, что были отменены новогодние концерты Лолиты, она потеряла около 25 миллионов рублей.Кристина Орбакайте за тур по России только за те концерты, которые состоялись, получила около 100 миллионов рублей.Гонорары в кино тоже, мягко говоря, не маленькие.Иноагент Чулпан Хаматова до своего отъезда из России получала в кино за съёмочный день 500 тысяч рублей.Алексей Серебряков (раньше давал интервью, утверждал, что "в России процветает "псевдопатриотизм", национальная идея России - сила, наглость и хамство") - 700 тысяч в день.Попутный вопрос: почему народные артисты Российской федерации Хаматова и Серебряков не отказываются от своих званий, если им так ненавистна Россия?Съёмочный день Нагиева - 1 миллион 500 тысяч рублей.Кристина Асмус - 1 миллион в день.Павел Деревянко и Филипп Янковский - 400 тысяч в день.Конечно, если на гонорары артистов средства находят продюсеры, это их личное дело. Но львиная доля этих баснословных гонораров - деньги государства.Ну а звёзды эстрады "снимают кассу" на гастролях.Недвижимость в Дубайске и МаймамскеТеперь же артисты вынуждены ещё и беспокоиться о своей собственности, нажитой за годы коммерческого успеха.И вот поэтому "владельцы дачи в Майами" и превратились в "молчаливых". Иначе их сильно прижмут там, в США и Европе, где их дом.И поэтому же они будут рваться сюда "поработать".Лолита, которая бесконечно везде говорит о своей пенсии и коммуналке, на самом деле, озвучивает то, что является для всех этих людей самым важным.Отменяя концерты, вы вырываете у них из рук станок, на котором они зарабатывали. И казалось бы, они могли бы лицемерно заявить что-то в поддержку СВО, и продолжать себе работать дальше. Но нельзя, потому что недвижимость на Западе.Вот и вся драматургия их "трагедии". Это "трагедия" людей, которые продолжают пытаться сидеть на двух стульях.И гражданином Украины хочется остаться, и в России зарабатывать. И недвижимость свою сохранить, и на "коммуналку" заработать. И промолчать, и "кассу собрать" на гастролях."Мне без пропитания никак нельзя!" - как говорил гражданин Шариков.А не то, что им не дают заниматься творчеством или не дают жить и работать в России. "Ущемляют её свободу самовыражения через музыку", - пишут в петиции "в защиту Милявской" сообщество ее поклонников (есть уже и такое).Да нет, со свободой самовыражения как раз всё в порядке. И через музыку, и как мы видели, и не через музыку. Не дают зарабатывать "большое бабло". Да и то не всем, за всеми не уследишь.Что дальшеЧто будет дальше с ползущими, притаившимися и молчащими?Постепенно всё образуется."Старожилы" эстрады уйдут постепенно и сами. Уже хотя бы в силу возраста.Хоть Лолита и пугала всех, что на 70-летие опять наденет тот обтягивающий комбинезон, в котором она появилась на "голой вечеринке". Надеть-то она наденет, сомнений нет. Да кто же придёт смотреть?Появятся молодые исполнители. Они уже есть. Просто у них нет денег на ротации и появление в телешоу.Наш шоу-бизнес, кино и ТВ начнут, наконец, жить по другим законам. Меньше коммерции, больше творчества.А если не начнут?Тогда на экранах телевизоров будут продолжать танцевать и петь всё те же "коммерческие проекты". Но очень не хочется.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

россия, украина, палестина, ани лорак, алла пугачева, лолита милявская, вооруженные силы украины, эксклюзив