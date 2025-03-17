https://ukraina.ru/20250317/1061839261.html

Трамп анонсировал разговор с Путиным: в списке тем - территории, черноморские порты и ЗАЭС

Трамп анонсировал разговор с Путиным: в списке тем - территории, черноморские порты и ЗАЭС - 17.03.2025 Украина.ру

Трамп анонсировал разговор с Путиным: в списке тем - территории, черноморские порты и ЗАЭС

Президент США Дональд Трамп заявил, что на выходных была проделана большая работа, и есть хороший шанс положить конец конфликту на Украине. Он добавил, что намерен провести во вторник, 18 марта, телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным

2025-03-17T09:40

2025-03-17T09:40

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Американский лидер уточнил, что обсудить с ним намерен темы "разделения активов", порты в Черном море, Запорожскую АЭС, а также территории.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф добавил, что глава Белого дома ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель. Также представитель Трампа отметил, что его шеф надеется на то, что его разговор с Путиным будет позитивным и конструктивным.Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что контакты Вашингтона с Москвой являются многообещающими, есть шанс на то, что стороны вскоре объявят о результатах. Он также рассказал СМИ о двух частях мирного плана по Украине."План А заключается в прекращении огня. Он необходим, чтобы перейти ко второму этапу - плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров..." - сказал Рубио, уточнив, что нужно найти способ окончательно закончить этот конфликт таким образом, чтобы соглашение было прочным и уважало потребности каждого.А вот советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, ранее выражавший оптимизм в части украинского урегулирования, заявил, что американские власти могут принять меры против РФ, если она не согласится на предложенный Трампом режим прекращения огня.На прошлой неделе делегации США и Украины договорились в Саудовской Аравии о прекращении огня на 30 дней. Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую Вашингтоном инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть, например, судьбу украинских подразделений в Курской области после того, как они совершили там массу зверских преступлений против мирных граждан.Тем временем СМИ и подполье сообщают, что Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского, даже близкие к нему люди, утверждают, что "Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию.

https://ukraina.ru/20250314/1061803707.html

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новости, сша, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, марко рубио, запорожская аэс