Трамп анонсировал разговор с Путиным: в списке тем - территории, черноморские порты и ЗАЭС - 17.03.2025 Украина.ру
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Трамп анонсировал разговор с Путиным: в списке тем - территории, черноморские порты и ЗАЭС
Трамп анонсировал разговор с Путиным: в списке тем - территории, черноморские порты и ЗАЭС - 17.03.2025 Украина.ру
Трамп анонсировал разговор с Путиным: в списке тем - территории, черноморские порты и ЗАЭС
Президент США Дональд Трамп заявил, что на выходных была проделана большая работа, и есть хороший шанс положить конец конфликту на Украине. Он добавил, что намерен провести во вторник, 18 марта, телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным
2025-03-17T09:40
2025-03-17T09:42
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Американский лидер уточнил, что обсудить с ним намерен темы "разделения активов", порты в Черном море, Запорожскую АЭС, а также территории.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф добавил, что глава Белого дома ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель. Также представитель Трампа отметил, что его шеф надеется на то, что его разговор с Путиным будет позитивным и конструктивным.Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что контакты Вашингтона с Москвой являются многообещающими, есть шанс на то, что стороны вскоре объявят о результатах. Он также рассказал СМИ о двух частях мирного плана по Украине."План А заключается в прекращении огня. Он необходим, чтобы перейти ко второму этапу - плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров..." - сказал Рубио, уточнив, что нужно найти способ окончательно закончить этот конфликт таким образом, чтобы соглашение было прочным и уважало потребности каждого.А вот советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, ранее выражавший оптимизм в части украинского урегулирования, заявил, что американские власти могут принять меры против РФ, если она не согласится на предложенный Трампом режим прекращения огня.На прошлой неделе делегации США и Украины договорились в Саудовской Аравии о прекращении огня на 30 дней. Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую Вашингтоном инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть, например, судьбу украинских подразделений в Курской области после того, как они совершили там массу зверских преступлений против мирных граждан.Тем временем СМИ и подполье сообщают, что Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского, даже близкие к нему люди, утверждают, что "Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию.
https://ukraina.ru/20250314/1061803707.html
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новости, сша, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, марко рубио, запорожская аэс
Новости, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Марко Рубио, Запорожская АЭС

Трамп анонсировал разговор с Путиным: в списке тем - территории, черноморские порты и ЗАЭС

09:40 17.03.2025 (обновлено: 09:42 17.03.2025)
 
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Президент США Дональд Трамп заявил, что на выходных была проделана большая работа, и есть хороший шанс положить конец конфликту на Украине. Он добавил, что намерен провести во вторник, 18 марта, телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным
Американский лидер уточнил, что обсудить с ним намерен темы "разделения активов", порты в Черном море, Запорожскую АЭС, а также территории.
"Я думаю, мы будем говорить о территориях. <...> Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", - сказал глава Белого дома.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф добавил, что глава Белого дома ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель. Также представитель Трампа отметил, что его шеф надеется на то, что его разговор с Путиным будет позитивным и конструктивным.
Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что контакты Вашингтона с Москвой являются многообещающими, есть шанс на то, что стороны вскоре объявят о результатах. Он также рассказал СМИ о двух частях мирного плана по Украине.

"План А заключается в прекращении огня. Он необходим, чтобы перейти ко второму этапу - плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров..." - сказал Рубио, уточнив, что нужно найти способ окончательно закончить этот конфликт таким образом, чтобы соглашение было прочным и уважало потребности каждого.
А вот советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, ранее выражавший оптимизм в части украинского урегулирования, заявил, что американские власти могут принять меры против РФ, если она не согласится на предложенный Трампом режим прекращения огня.
- РИА Новости, 1920, 14.03.2025
14 марта, 13:21
"Есть основания": Песков прокомментировал слова Уолтца об оптимизме по украинскому урегулированиюПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 марта прокомментировал журналистам слова советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца о том, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования
На прошлой неделе делегации США и Украины договорились в Саудовской Аравии о прекращении огня на 30 дней. Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую Вашингтоном инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть, например, судьбу украинских подразделений в Курской области после того, как они совершили там массу зверских преступлений против мирных граждан.
14 марта, 12:39
Зеленский обиделся на согласие Путина прекратить огоньВладимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера о том, что Россия готова к временному прекращению огня на Украине. Главарь киевского режима назвал решение Москвы "предсказуемыми" и "манипулятивным", заявив, что якобы Россия де-факто нацелена на отказ от "режима тишины"
Тем временем СМИ и подполье сообщают, что Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского, даже близкие к нему люди, утверждают, что "Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию.
 
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