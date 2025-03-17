Трамп анонсировал разговор с Путиным: в списке тем - территории, черноморские порты и ЗАЭС
09:40 17.03.2025 (обновлено: 09:42 17.03.2025)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину
Президент США Дональд Трамп заявил, что на выходных была проделана большая работа, и есть хороший шанс положить конец конфликту на Украине. Он добавил, что намерен провести во вторник, 18 марта, телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным
Американский лидер уточнил, что обсудить с ним намерен темы "разделения активов", порты в Черном море, Запорожскую АЭС, а также территории.
"Я думаю, мы будем говорить о территориях. <...> Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", - сказал глава Белого дома.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф добавил, что глава Белого дома ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель. Также представитель Трампа отметил, что его шеф надеется на то, что его разговор с Путиным будет позитивным и конструктивным.
Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что контакты Вашингтона с Москвой являются многообещающими, есть шанс на то, что стороны вскоре объявят о результатах. Он также рассказал СМИ о двух частях мирного плана по Украине.
"План А заключается в прекращении огня. Он необходим, чтобы перейти ко второму этапу - плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров..." - сказал Рубио, уточнив, что нужно найти способ окончательно закончить этот конфликт таким образом, чтобы соглашение было прочным и уважало потребности каждого.
"План А заключается в прекращении огня. Он необходим, чтобы перейти ко второму этапу - плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров..." - сказал Рубио, уточнив, что нужно найти способ окончательно закончить этот конфликт таким образом, чтобы соглашение было прочным и уважало потребности каждого.
А вот советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, ранее выражавший оптимизм в части украинского урегулирования, заявил, что американские власти могут принять меры против РФ, если она не согласится на предложенный Трампом режим прекращения огня.
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