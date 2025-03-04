После клятвы Лондона в верности Киеву: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине - 04.03.2025 Украина.ру
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После клятвы Лондона в верности Киеву: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине
После клятвы Лондона в верности Киеву: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине - 04.03.2025 Украина.ру
После клятвы Лондона в верности Киеву: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине
Европейский союз приостановил разработку пакета военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро после того, как Венгрия наложила вето на предыдущую версию документа. Об этом 4 марта написало американское издание Politico
2025-03-04T15:38
2025-03-04T15:38
новости
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
ес
вооруженные силы украины
politico
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В статье уточняется, что разработка пакета помощи приостановлена из-за наложенного Будапештом вето. Также журналисты Politico отметили, что поддержка ВСУ со стороны ЕС не сможет заменить американскую.Интересно, что за пару часов до этого правительство Британии объявило, что возьмет на себя роль лидера в помощи Киеву вместо Вашингтона. А в воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане.Европейские страны заговорили об активизации помощи Украине после того, как утром 4 марта стало известно, что США заморозили поставки военной помощи ВСУ. Американские издание Bloomberg и Fox News уточнили, что Вашингтон идет на этот шаг "до тех пор, пока Трамп не определит, что лидеры страны демонстрируют добросовестную приверженность миру".Также уточнялось, что приостановка американской военной помощи Киеву распространяется на все вооружение, не находящееся на Украине, но в первую очередь касается ракет для ПВО, боеприпасов для HIMARS и снарядов для артиллерии. Точный объем заморозки пока не уточнялся, известно только, что она коснется части последнего транша Джо Байдена на сумму $3,85 млрд.Журналисты The Times также отметили, что если Зеленский продолжит упрямиться и тянуть с подписанием соглашения, то положение украинской армии на поле боя усугубится еще сильнее, и на предстоящих переговорах у Киева на руках будут самые плохие карты.Еще чуть раньше другая американская газета - Wall Street Journal - уточнила, что президент США манипулирует вопросом отмены военной помощи, чтобы принудить Зеленского к дальнейшим шагам, фактически превращая тему в "удавку" для киевского режима.Журналисты американского издания CNN прикинули средний объем военных "расходников", который ВСУ тратят в сутки и пришли к выводу, что приостановку помощи США украинская армия ощутит уже через несколько дней, а самое долгое - недель. И тогда последствия для Украины будут серьезными.О самых главных событиях дня рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Горестное признание Трампа, "удавка" помощи Зеленскому, обновленный Залужный.
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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, ес, вооруженные силы украины, politico
Новости, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, ЕС, Вооруженные силы Украины, Politico

После клятвы Лондона в верности Киеву: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине

15:38 04.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Европейский союз приостановил разработку пакета военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро после того, как Венгрия наложила вето на предыдущую версию документа. Об этом 4 марта написало американское издание Politico
"Прямая ссылка на организацию новых поставок военной помощи Украине, предложенная шефом евродипломатии Каей Каллас, была убрана из документа решений Совета ЕС, представленного на рассмотрение представителям стран Евросоюза", - говорится в материале.
В статье уточняется, что разработка пакета помощи приостановлена из-за наложенного Будапештом вето. Также журналисты Politico отметили, что поддержка ВСУ со стороны ЕС не сможет заменить американскую.
- РИА Новости, 1920, 04.03.2025
12:40
Венгрия поддержала приостановку военной помощи США УкраинеПравительство Венгрии поддерживает решение США приостановить оказание военной помощи нынешнему руководству Украины. Об этом заявил представитель венгерского правительства, госсекретарь Золтан Ковач.
Интересно, что за пару часов до этого правительство Британии объявило, что возьмет на себя роль лидера в помощи Киеву вместо Вашингтона. А в воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане.
Европейские страны заговорили об активизации помощи Украине после того, как утром 4 марта стало известно, что США заморозили поставки военной помощи ВСУ. Американские издание Bloomberg и Fox News уточнили, что Вашингтон идет на этот шаг "до тех пор, пока Трамп не определит, что лидеры страны демонстрируют добросовестную приверженность миру".
Также уточнялось, что приостановка американской военной помощи Киеву распространяется на все вооружение, не находящееся на Украине, но в первую очередь касается ракет для ПВО, боеприпасов для HIMARS и снарядов для артиллерии. Точный объем заморозки пока не уточнялся, известно только, что она коснется части последнего транша Джо Байдена на сумму $3,85 млрд.
"Белый дом заставит Зеленского отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по добыче редкоземельных металлов, которую две страны должны были подписать в пятницу", - написала британская газета The Times.
Журналисты The Times также отметили, что если Зеленский продолжит упрямиться и тянуть с подписанием соглашения, то положение украинской армии на поле боя усугубится еще сильнее, и на предстоящих переговорах у Киева на руках будут самые плохие карты.
Еще чуть раньше другая американская газета - Wall Street Journal - уточнила, что президент США манипулирует вопросом отмены военной помощи, чтобы принудить Зеленского к дальнейшим шагам, фактически превращая тему в "удавку" для киевского режима.
Журналисты американского издания CNN прикинули средний объем военных "расходников", который ВСУ тратят в сутки и пришли к выводу, что приостановку помощи США украинская армия ощутит уже через несколько дней, а самое долгое - недель. И тогда последствия для Украины будут серьезными.
О самых главных событиях дня рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Горестное признание Трампа, "удавка" помощи Зеленскому, обновленный Залужный.
 
НовостиУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжо БайденЕСВооруженные силы УкраиныPolitico
 
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