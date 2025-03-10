https://ukraina.ru/20250310/1061678827.html

Мирошник раскрыл, сколько мирных жителей в день гибнут от рук ВСУ

Мирошник раскрыл, сколько мирных жителей в день гибнут от рук ВСУ - 10.03.2025 Украина.ру

Мирошник раскрыл, сколько мирных жителей в день гибнут от рук ВСУ

От действий боевиков ВСУ ежедневно гибнут в среднем шесть мирных жителей. Об этом 10 марта на заседании круглого стола по теме "Актуальные проблемы международного гуманитарного права в условиях конфликтов" заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник

2025-03-10T16:11

2025-03-10T16:11

2025-03-10T16:18

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По его данным, за годы проведения СВО погибли почти 6,5 тысячи человек, включая 250 несовершеннолетних. Еще 13 200 человек, в том числе 830 несовершеннолетних, получили ранения.Он уточнил. что приведенные им цифры занижены, но, как правило, они вырастают по мере проведения следственных действий. Кроме того, посол указал на равнодушие к этой трагедии международных организаций и лидеров западных стран, оказывающих поддержку Киеву."Продолжение финансирования режима Зеленского — это выделение средств налогоплательщиков своих стран на убийства мирных жителей российских регионов", — заявил Мирошник.Также в понедельник, 10 марта, военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил о том, что украинское командование обещает своим военнослужащим безнаказанность за преступления против мирного населения как на оккупированных территориях Курской области и Донецкой Народной Республики (ДНР), так и на самой Украине. Подробности в публикации Убийства женщин и детей: Гагин рассказал, за что ВСУ пообещали безнаказанностьЖестокость украинские военные проявляют не только к мирному населению, но и к своим же сослуживцам. О том, какой ответ получат "кровожадные военные ВСУ" — в публикации Русскоговорящие вэсэушники готовят вооруженное восстание из-за "жестких санкций"— подполье

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новости, россия, украина, мирошник, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, мирные жители