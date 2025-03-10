Мирошник раскрыл, сколько мирных жителей в день гибнут от рук ВСУ - 10.03.2025 Украина.ру
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Мирошник раскрыл, сколько мирных жителей в день гибнут от рук ВСУ
Мирошник раскрыл, сколько мирных жителей в день гибнут от рук ВСУ - 10.03.2025 Украина.ру
Мирошник раскрыл, сколько мирных жителей в день гибнут от рук ВСУ
От действий боевиков ВСУ ежедневно гибнут в среднем шесть мирных жителей. Об этом 10 марта на заседании круглого стола по теме "Актуальные проблемы международного гуманитарного права в условиях конфликтов" заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник
2025-03-10T16:11
2025-03-10T16:18
новости
россия
украина
мирошник
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
мирные жители
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По его данным, за годы проведения СВО погибли почти 6,5 тысячи человек, включая 250 несовершеннолетних. Еще 13 200 человек, в том числе 830 несовершеннолетних, получили ранения.Он уточнил. что приведенные им цифры занижены, но, как правило, они вырастают по мере проведения следственных действий. Кроме того, посол указал на равнодушие к этой трагедии международных организаций и лидеров западных стран, оказывающих поддержку Киеву."Продолжение финансирования режима Зеленского — это выделение средств налогоплательщиков своих стран на убийства мирных жителей российских регионов", — заявил Мирошник.Также в понедельник, 10 марта, военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил о том, что украинское командование обещает своим военнослужащим безнаказанность за преступления против мирного населения как на оккупированных территориях Курской области и Донецкой Народной Республики (ДНР), так и на самой Украине. Подробности в публикации Убийства женщин и детей: Гагин рассказал, за что ВСУ пообещали безнаказанностьЖестокость украинские военные проявляют не только к мирному населению, но и к своим же сослуживцам. О том, какой ответ получат "кровожадные военные ВСУ" — в публикации Русскоговорящие вэсэушники готовят вооруженное восстание из-за "жестких санкций"— подполье
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новости, россия, украина, мирошник, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, мирные жители
Новости, Россия, Украина, Мирошник, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мирные жители

Мирошник раскрыл, сколько мирных жителей в день гибнут от рук ВСУ

16:11 10.03.2025 (обновлено: 16:18 10.03.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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От действий боевиков ВСУ ежедневно гибнут в среднем шесть мирных жителей. Об этом 10 марта на заседании круглого стола по теме "Актуальные проблемы международного гуманитарного права в условиях конфликтов" заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник
По его данным, за годы проведения СВО погибли почти 6,5 тысячи человек, включая 250 несовершеннолетних. Еще 13 200 человек, в том числе 830 несовершеннолетних, получили ранения.
"За прошедшие три года число пострадавших мирных жителей от действий ВСУ в прифронтовых российских регионах превысило 19,5 тысячи человек", — привел Мирошник печальную статистику.
Он уточнил. что приведенные им цифры занижены, но, как правило, они вырастают по мере проведения следственных действий. Кроме того, посол указал на равнодушие к этой трагедии международных организаций и лидеров западных стран, оказывающих поддержку Киеву.
"Продолжение финансирования режима Зеленского — это выделение средств налогоплательщиков своих стран на убийства мирных жителей российских регионов", — заявил Мирошник.
Также в понедельник, 10 марта, военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил о том, что украинское командование обещает своим военнослужащим безнаказанность за преступления против мирного населения как на оккупированных территориях Курской области и Донецкой Народной Республики (ДНР), так и на самой Украине. Подробности в публикации Убийства женщин и детей: Гагин рассказал, за что ВСУ пообещали безнаказанность
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Жестокость украинские военные проявляют не только к мирному населению, но и к своим же сослуживцам. О том, какой ответ получат "кровожадные военные ВСУ" — в публикации Русскоговорящие вэсэушники готовят вооруженное восстание из-за "жестких санкций"— подполье
 
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