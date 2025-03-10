Мирошник раскрыл, сколько мирных жителей в день гибнут от рук ВСУ
16:11 10.03.2025 (обновлено: 16:18 10.03.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
От действий боевиков ВСУ ежедневно гибнут в среднем шесть мирных жителей. Об этом 10 марта на заседании круглого стола по теме "Актуальные проблемы международного гуманитарного права в условиях конфликтов" заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник
По его данным, за годы проведения СВО погибли почти 6,5 тысячи человек, включая 250 несовершеннолетних. Еще 13 200 человек, в том числе 830 несовершеннолетних, получили ранения.
"За прошедшие три года число пострадавших мирных жителей от действий ВСУ в прифронтовых российских регионах превысило 19,5 тысячи человек", — привел Мирошник печальную статистику.
Он уточнил. что приведенные им цифры занижены, но, как правило, они вырастают по мере проведения следственных действий. Кроме того, посол указал на равнодушие к этой трагедии международных организаций и лидеров западных стран, оказывающих поддержку Киеву.
"Продолжение финансирования режима Зеленского — это выделение средств налогоплательщиков своих стран на убийства мирных жителей российских регионов", — заявил Мирошник.
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