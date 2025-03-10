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"Не считаются с потерями личного состава": Пушилин рассказал о происходящем в Часовом Яре

"Не считаются с потерями личного состава": Пушилин рассказал о происходящем в Часовом Яре - 10.03.2025 Украина.ру

"Не считаются с потерями личного состава": Пушилин рассказал о происходящем в Часовом Яре

В Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжаются городские бои, ВСУ предпринимают новые попытки перебросить туда резервы, не считаясь с потерями. Об этом 10 марта сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"

2025-03-10T11:54

2025-03-10T11:54

2025-03-10T11:54

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Ранее глава ДНР сообщал о нехватке у ВСУ живой силы и техники в районе Часова Яра, также Пушилин отмечал, что украинские войска всеми силами пытаются удержаться в Часовом Яре, чтобы успеть выстроить за населенным пунктом укрепления.Параллельно заместитель командира отряда ВС РФ с позывным "Филин" сообщал, что украинские военные перебросили под Часов Яр элитный спецбатальон БПЛА "Птахи Мадяра", а военный эксперт Виталий Киселев обнародовал информацию о том, что украинское командование готовится направить под Часов Яр подкрепления из иностранных наемников.Также появлялись сообщения, что ВСУ идут на самые разные ухищрения, чтобы снабдить свою группировку под Часовым Яром. В частности, выяснилось, что военные ВСУ пользуются компанией "Новая почта" для отправки и получения спецгрузов.В этом же интервью Пушилин оценил влияние заморозки передачи разведданных на ситуацию на фронте, отметив, что не слышал от российских военных, чтобы это как-то повлияло на ситуацию на линии боевого соприкосновения, "по-прежнему рассчитываем на свои силы".Также Пушилин отметил, что украинское командование ВСУ приказало перебросить две бригады с Курского направления под Красноармейск и на юг ДНР, чтобы "залатать дыры", которые образовались в обороне ВСУ.В выходные британское издание The Telegraph сообщило, что суджанский "котел" закрывается с десятью тысячами украинских солдат внутри: "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ.В понедельник, 10 марта, британская газета Independent добавила, что украинские военные, находящиеся в Курской области, признают, что терпят поражение на фоне продолжающегося наступления российских сил. В то же время телеграм-канал "Русская весна" уточнил, что вэсэушники массово бегут из поселка Мирный в Суджанском районе.Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил также, что российская армия в ходе боев за минувшую неделю уничтожила на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) около 4,8 тысяч солдат ВСУ и иностранных наемников.О том, когда ВС РФ освободят Часов Яр - в материале До весны на прежних позициях: полковник Киселев о продвижении ВС РФ.

https://ukraina.ru/20250226/1061363805.html

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новости, донецкая народная республика, россия, часов яр, денис пушилин, киселев, андрей марочко, вооруженные силы украины, россия 24