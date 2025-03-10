"Не считаются с потерями личного состава": Пушилин рассказал о происходящем в Часовом Яре - 10.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250310/1061669276.html
"Не считаются с потерями личного состава": Пушилин рассказал о происходящем в Часовом Яре
"Не считаются с потерями личного состава": Пушилин рассказал о происходящем в Часовом Яре - 10.03.2025 Украина.ру
"Не считаются с потерями личного состава": Пушилин рассказал о происходящем в Часовом Яре
В Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжаются городские бои, ВСУ предпринимают новые попытки перебросить туда резервы, не считаясь с потерями. Об этом 10 марта сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
2025-03-10T11:54
2025-03-10T11:54
новости
донецкая народная республика
россия
часов яр
денис пушилин
киселев
андрей марочко
вооруженные силы украины
россия 24
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058024143_0:0:630:354_1920x0_80_0_0_1ef218f91d9ac2004952398c2c4c3255.jpg
Ранее глава ДНР сообщал о нехватке у ВСУ живой силы и техники в районе Часова Яра, также Пушилин отмечал, что украинские войска всеми силами пытаются удержаться в Часовом Яре, чтобы успеть выстроить за населенным пунктом укрепления.Параллельно заместитель командира отряда ВС РФ с позывным "Филин" сообщал, что украинские военные перебросили под Часов Яр элитный спецбатальон БПЛА "Птахи Мадяра", а военный эксперт Виталий Киселев обнародовал информацию о том, что украинское командование готовится направить под Часов Яр подкрепления из иностранных наемников.Также появлялись сообщения, что ВСУ идут на самые разные ухищрения, чтобы снабдить свою группировку под Часовым Яром. В частности, выяснилось, что военные ВСУ пользуются компанией "Новая почта" для отправки и получения спецгрузов.В этом же интервью Пушилин оценил влияние заморозки передачи разведданных на ситуацию на фронте, отметив, что не слышал от российских военных, чтобы это как-то повлияло на ситуацию на линии боевого соприкосновения, "по-прежнему рассчитываем на свои силы".Также Пушилин отметил, что украинское командование ВСУ приказало перебросить две бригады с Курского направления под Красноармейск и на юг ДНР, чтобы "залатать дыры", которые образовались в обороне ВСУ.В выходные британское издание The Telegraph сообщило, что суджанский "котел" закрывается с десятью тысячами украинских солдат внутри: "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ.В понедельник, 10 марта, британская газета Independent добавила, что украинские военные, находящиеся в Курской области, признают, что терпят поражение на фоне продолжающегося наступления российских сил. В то же время телеграм-канал "Русская весна" уточнил, что вэсэушники массово бегут из поселка Мирный в Суджанском районе.Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил также, что российская армия в ходе боев за минувшую неделю уничтожила на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) около 4,8 тысяч солдат ВСУ и иностранных наемников.О том, когда ВС РФ освободят Часов Яр - в материале До весны на прежних позициях: полковник Киселев о продвижении ВС РФ.
https://ukraina.ru/20250226/1061363805.html
донецкая народная республика
россия
часов яр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058024143_21:0:553:399_1920x0_80_0_0_ac989c67773e49755c5f026359cd9d7f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, россия, часов яр, денис пушилин, киселев, андрей марочко, вооруженные силы украины, россия 24
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Часов Яр, Денис Пушилин, Киселев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Россия 24

"Не считаются с потерями личного состава": Пушилин рассказал о происходящем в Часовом Яре

11:54 10.03.2025
 
Фото: © EPA-EFE/OLEG PETRASYUK, Часов Яр
Фото: © EPA-EFE/OLEG PETRASYUK, Часов Яр
Читать в
ДзенTelegram
В Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжаются городские бои, ВСУ предпринимают новые попытки перебросить туда резервы, не считаясь с потерями. Об этом 10 марта сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
"Городские бои продолжаются в Часовом Яре. Противник продолжает на данном этапе еще перебрасывать туда дополнительные резервы, также не считаясь с потерями", - сказал Пушили.
Ранее глава ДНР сообщал о нехватке у ВСУ живой силы и техники в районе Часова Яра, также Пушилин отмечал, что украинские войска всеми силами пытаются удержаться в Часовом Яре, чтобы успеть выстроить за населенным пунктом укрепления.
Параллельно заместитель командира отряда ВС РФ с позывным "Филин" сообщал, что украинские военные перебросили под Часов Яр элитный спецбатальон БПЛА "Птахи Мадяра", а военный эксперт Виталий Киселев обнародовал информацию о том, что украинское командование готовится направить под Часов Яр подкрепления из иностранных наемников.
Также появлялись сообщения, что ВСУ идут на самые разные ухищрения, чтобы снабдить свою группировку под Часовым Яром. В частности, выяснилось, что военные ВСУ пользуются компанией "Новая почта" для отправки и получения спецгрузов.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
26 февраля, 11:13
Вам посылка! Беженец из Часов Яра рассказал, что ВСУ получают на почтеВоенные ВСУ пользуются компанией "Новая почта" для отправки и получения военных грузов. Об этом 26 февраля агентству РИА Новости рассказал беженец из Часова Яра Павел Морковин
В этом же интервью Пушилин оценил влияние заморозки передачи разведданных на ситуацию на фронте, отметив, что не слышал от российских военных, чтобы это как-то повлияло на ситуацию на линии боевого соприкосновения, "по-прежнему рассчитываем на свои силы".
Также Пушилин отметил, что украинское командование ВСУ приказало перебросить две бригады с Курского направления под Красноармейск и на юг ДНР, чтобы "залатать дыры", которые образовались в обороне ВСУ.
В выходные британское издание The Telegraph сообщило, что суджанский "котел" закрывается с десятью тысячами украинских солдат внутри: "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ.
В понедельник, 10 марта, британская газета Independent добавила, что украинские военные, находящиеся в Курской области, признают, что терпят поражение на фоне продолжающегося наступления российских сил. В то же время телеграм-канал "Русская весна" уточнил, что вэсэушники массово бегут из поселка Мирный в Суджанском районе.
"Тиски вокруг города сжимаются на глазах", — отмечается в посте.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил также, что российская армия в ходе боев за минувшую неделю уничтожила на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) около 4,8 тысяч солдат ВСУ и иностранных наемников.
О том, когда ВС РФ освободят Часов Яр - в материале До весны на прежних позициях: полковник Киселев о продвижении ВС РФ.
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияЧасов ЯрДенис ПушилинКиселевАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныРоссия 24
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45"Делается всё, что должно": Песков высказался о поимке британских шпионов
13:32Песков рассказал об ожиданиях РФ от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии
13:28"Никаких сроков нет": Песков рассказал об освобождении Курской области
13:27Михаил Поликарпов: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале
13:21"Когда пушки заткнулись". Что сегодня происходит в Донецке
13:12Нидерландский политик призвал дать Киеву быстро проиграть
13:10"Неприятное пробуждение": в конгрессе США заметили важные изменения в поведении Зеленского
13:10СК направил в суд дело экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ
13:06Черниговские актрисы играют мужчин: в нескольких театрах города остались только женщины
13:03"Я восстановил армию": Трамп заявил о мощи США против сил России, Китая и Ирана
13:00Никакого второго шанса и "заманчивое" предложение, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 10 марта
12:52США закрывают 83% программ USAID – Госдеп
12:47Русскоговорящие вэсэушники готовят вооруженное восстание из-за "жестких санкций"— подполье
12:46"До встречи в Одессе!": Тину Канделаки хотели обмануть мошенники, что из этого вышло - фото
12:38Последний шанс Киева: судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии
12:29ВСУ "ослепли" под Курском: в США оценили последствия заморозки передачи разведданных Киеву
12:24Лавров назвал обнадеживающими слова администрации Трампа об урегулировании на Украине
12:22Переговоров России и США на этой неделе не ожидается — Захарова
12:14В МИД РФ рассказали о высылке британских шпионов
12:08Кого прогнули, а кто ещё держится, каковы конечные цели Европы на Украине и что дальше - Трухачёв
Лента новостейМолния