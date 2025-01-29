https://ukraina.ru/20250129/1060671920.html

Путин поручил поддерживать участников СВО и их семьи

Путин поручил поддерживать участников СВО и их семьи - 29.01.2025 Украина.ру

Путин поручил поддерживать участников СВО и их семьи

Президент России Владимир Путин провёл 29 января в Кремле рабочую встречу с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и обратил внимание на необходимость поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

2025-01-29T19:06

2025-01-29T19:06

2025-01-29T19:06

новости

дагестан

россия

кремль

сергей меликов

владимир путин

минобороны рф

сво

ветераны

социальная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1d/1060671800_0:26:940:555_1920x0_80_0_0_66392fe56a1c4594dede4f6362da8273.jpg

Меликов рассказал президенту о развитии Дагестана. В частности, сообщил глава республики, за 11 месяцев прошлого года промышленность выросла более чем на 6,5%, сельское хозяйство – более чем на 7%."Самое главное, что нам удалось сдвинуть с места и начать динамику повышения заработной платы. Заработная плата в среднем по экономике выросла на 15 процентов и сегодня составляет более 40 тысяч рублей", - сказал руководитель Дагестана.Он уточнил, что в реальном выражении средняя зарплата по республике тоже выросла – на 4,1–4,2%."Но Вы знаете, что мы большую работу проводим, – и она, конечно, не одного года касается, – по выводу из серых схем большого количества предпринимателей, которые работают в различных сферах", - добавил Меликов.Он также рассказал президенту про Закарью Алиева – российского военнослужащего, который в зоне СВО на запорожском направлении один в течение трёх недель удерживал отбитый у ВСУ опорный пункт."Жив, здоров, сейчас проходит курс лечения. Семья на контроле, как и других военнослужащих и тех, кто, к сожалению, не вернулся", - рассказал глава Дагестана."Не забывайте про них", - сказал Путин, обращаясь к Меликову.Президент подчеркнул важность постоянно лично заниматься вопросами поддержки участников СВО и членов их семей.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова обратила внимание на контекст в публикации "Мир через силу" в действии: США искажают суть конфликта на Украине, но Путин всё разъяснил

https://ukraina.ru/20241117/1058975761.html

дагестан

россия

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дагестан, россия, кремль, сергей меликов, владимир путин, минобороны рф, сво, ветераны, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость