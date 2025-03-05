https://ukraina.ru/20250305/1061556118.html

Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?

Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше? - 05.03.2025 Украина.ру

Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье" на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?". Украина.ру, 05.03.2025

2025-03-05T14:54

2025-03-05T14:54

2025-03-05T14:54

видео

украинское досье

украина

россия

сша

дональд трамп

константин затулин

евгений федоров

снг

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061556606_0:93:1474:922_1920x0_80_0_0_4a953cbb9e1adc6aed2e48917559e0fa.jpg

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье" на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?". Участники: - первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин ЗАТУЛИН; - депутат Госдумы РФ Евгений ФЁДОРОВ; - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в отставке Александр КРАМАРЕНКО; - социолог Евгений КОПАТЬКО; - военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ; - военный эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав КРАПИВНИК.Модератор – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украинское досье, украина, россия, сша, дональд трамп, константин затулин, евгений федоров, снг, госдума, украина.ру, видео