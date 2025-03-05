Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше? - 05.03.2025 Украина.ру
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Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?
Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше? - 05.03.2025 Украина.ру
Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?
Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье" на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?". Украина.ру, 05.03.2025
2025-03-05T14:54
2025-03-05T14:54
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Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье" на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?". Участники: - первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин ЗАТУЛИН; - депутат Госдумы РФ Евгений ФЁДОРОВ; - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в отставке Александр КРАМАРЕНКО; - социолог Евгений КОПАТЬКО; - военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ; - военный эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав КРАПИВНИК.Модератор – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
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видео, украинское досье, украина, россия, сша, дональд трамп, константин затулин, евгений федоров, снг, госдума, украина.ру, видео
Видео, Украинское Досье, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Константин Затулин, Евгений Федоров, СНГ, Госдума, Украина.ру

Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?

14:54 05.03.2025
 
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Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье" на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?".
Участники:
- первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин ЗАТУЛИН;
- депутат Госдумы РФ Евгений ФЁДОРОВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в отставке Александр КРАМАРЕНКО;
- социолог Евгений КОПАТЬКО;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- военный эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав КРАПИВНИК.
Модератор – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
 
ВидеоУкраинское ДосьеУкраинаРоссияСШАДональд ТрампКонстантин ЗатулинЕвгений ФедоровСНГГосдумаУкраина.ру
 
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