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Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?
Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше? - 05.03.2025 Украина.ру
Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?
Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье" на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?". Украина.ру, 05.03.2025
2025-03-05T14:54
2025-03-05T14:54
2025-03-05T14:54
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снг
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Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье" на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?". Участники: - первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин ЗАТУЛИН; - депутат Госдумы РФ Евгений ФЁДОРОВ; - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в отставке Александр КРАМАРЕНКО; - социолог Евгений КОПАТЬКО; - военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ; - военный эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав КРАПИВНИК.Модератор – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
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Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?
Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье" на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?".
- первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ
по делам СНГ
, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин ЗАТУЛИН
;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в отставке Александр КРАМАРЕНКО;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ
;
- военный эксперт, офицер ВС США
в отставке Станислав КРАПИВНИК
.
Модератор – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру
" Искандер ХИСАМОВ.