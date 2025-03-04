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Главное за ночь 4 марта

Главное за ночь 4 марта - 04.03.2025 Украина.ру

Главное за ночь 4 марта

Российская ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Десять дронов сбито над Ростовской областью, три - над Воронежской, два -... Украина.ру, 04.03.2025

2025-03-04T08:12

2025-03-04T08:12

2025-03-04T08:12

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Российская ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Десять дронов сбито над Ростовской областью, три - над Воронежской, два - над Самарской, по одному - над Курской, Белгородской и Астраханской областями.Ночью БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор.Возгорания, возникшие в результате атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, оперативно ликвидированы, пострадавших нет, заявил врио губернатора Слюсарь. Кроме того, пострадавших и последствий на земле, по его словам, нет при отражении воздушной атаки в небе над Новошахтинском.В Одессе после взрывов фиксируют повреждения критической инфраструктуры и пожары, подтвердили в ТГ-канале МВД Украины.Переговоры России и США по Украине вряд ли могут начаться до возобновления полноценной работы диппредставительств двух стран. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил Песков.Залужный назначен постпредом Украины при Международной морской организации. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Зеленского. Отмечается, что он будет совмещать обязанности посла Украины в Лондоне и постпреда.Оценки РФ и Казахстана по атаке на НПС "Кропоткинская" совпадают, это террористическая вылазка против гражданского объекта, заявили в МИД РФ.У Зеленского нет мотивации заключать мир, он хочет продолжать конфликт на Украине ради удержания власти, заявили в Белом доме.Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.Подробнее о последствиях перепалки в Белом доме - в материале Евгении Кондаковой Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ростовская область, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, минобороны