https://ukraina.ru/20250304/1061516573.html
Главное за ночь 4 марта
Главное за ночь 4 марта - 04.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 4 марта
Российская ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Десять дронов сбито над Ростовской областью, три - над Воронежской, два -... Украина.ру, 04.03.2025
2025-03-04T08:12
2025-03-04T08:12
2025-03-04T08:12
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Российская ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Десять дронов сбито над Ростовской областью, три - над Воронежской, два - над Самарской, по одному - над Курской, Белгородской и Астраханской областями.Ночью БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор.Возгорания, возникшие в результате атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, оперативно ликвидированы, пострадавших нет, заявил врио губернатора Слюсарь. Кроме того, пострадавших и последствий на земле, по его словам, нет при отражении воздушной атаки в небе над Новошахтинском.В Одессе после взрывов фиксируют повреждения критической инфраструктуры и пожары, подтвердили в ТГ-канале МВД Украины.Переговоры России и США по Украине вряд ли могут начаться до возобновления полноценной работы диппредставительств двух стран. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил Песков.Залужный назначен постпредом Украины при Международной морской организации. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Зеленского. Отмечается, что он будет совмещать обязанности посла Украины в Лондоне и постпреда.Оценки РФ и Казахстана по атаке на НПС "Кропоткинская" совпадают, это террористическая вылазка против гражданского объекта, заявили в МИД РФ.У Зеленского нет мотивации заключать мир, он хочет продолжать конфликт на Украине ради удержания власти, заявили в Белом доме.Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.Подробнее о последствиях перепалки в Белом доме - в материале Евгении Кондаковой Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ростовская область, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, минобороны
Новости, Украина, Ростовская область, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Минобороны
Российская ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Десять дронов сбито над Ростовской областью, три - над Воронежской, два - над Самарской, по одному - над Курской, Белгородской и Астраханской областями.
Ночью БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани
, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор.
Возгорания, возникшие в результате атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, оперативно ликвидированы, пострадавших нет, заявил врио губернатора Слюсарь. Кроме того, пострадавших и последствий на земле, по его словам, нет при отражении воздушной атаки в небе над Новошахтинском.
В Одессе
после взрывов фиксируют повреждения критической инфраструктуры и пожары, подтвердили в ТГ-канале МВД Украины.
Переговоры России
и США
по Украине вряд ли могут начаться до возобновления полноценной работы диппредставительств двух стран. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил Песков
.
Залужный назначен постпредом Украины при Международной морской организации. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Зеленского
. Отмечается, что он будет совмещать обязанности посла Украины в Лондоне
и постпреда.
Оценки РФ и Казахстана
по атаке на НПС "Кропоткинская" совпадают, это террористическая вылазка против гражданского объекта, заявили в МИД РФ.
У Зеленского нет мотивации заключать мир, он хочет продолжать конфликт на Украине ради удержания власти, заявили в Белом доме.
Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.
Подробнее о последствиях перепалки в Белом доме - в материале Евгении Кондаковой Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.