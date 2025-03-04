Главное за ночь 4 марта - 04.03.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 4 марта
Главное за ночь 4 марта - 04.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 4 марта
Российская ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Десять дронов сбито над Ростовской областью, три - над Воронежской, два -... Украина.ру, 04.03.2025
2025-03-04T08:12
2025-03-04T08:12
новости
украина
ростовская область
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
дональд трамп
минобороны
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Российская ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Десять дронов сбито над Ростовской областью, три - над Воронежской, два - над Самарской, по одному - над Курской, Белгородской и Астраханской областями.Ночью БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор.Возгорания, возникшие в результате атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, оперативно ликвидированы, пострадавших нет, заявил врио губернатора Слюсарь. Кроме того, пострадавших и последствий на земле, по его словам, нет при отражении воздушной атаки в небе над Новошахтинском.В Одессе после взрывов фиксируют повреждения критической инфраструктуры и пожары, подтвердили в ТГ-канале МВД Украины.Переговоры России и США по Украине вряд ли могут начаться до возобновления полноценной работы диппредставительств двух стран. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил Песков.Залужный назначен постпредом Украины при Международной морской организации. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Зеленского. Отмечается, что он будет совмещать обязанности посла Украины в Лондоне и постпреда.Оценки РФ и Казахстана по атаке на НПС "Кропоткинская" совпадают, это террористическая вылазка против гражданского объекта, заявили в МИД РФ.У Зеленского нет мотивации заключать мир, он хочет продолжать конфликт на Украине ради удержания власти, заявили в Белом доме.Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.Подробнее о последствиях перепалки в Белом доме - в материале Евгении Кондаковой Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, ростовская область, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, минобороны
Новости, Украина, Ростовская область, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Минобороны

Главное за ночь 4 марта

08:12 04.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Российская ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Десять дронов сбито над Ростовской областью, три - над Воронежской, два - над Самарской, по одному - над Курской, Белгородской и Астраханской областями.
Ночью БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор.
Возгорания, возникшие в результате атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, оперативно ликвидированы, пострадавших нет, заявил врио губернатора Слюсарь. Кроме того, пострадавших и последствий на земле, по его словам, нет при отражении воздушной атаки в небе над Новошахтинском.
В Одессе после взрывов фиксируют повреждения критической инфраструктуры и пожары, подтвердили в ТГ-канале МВД Украины.
Переговоры России и США по Украине вряд ли могут начаться до возобновления полноценной работы диппредставительств двух стран. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил Песков.
Залужный назначен постпредом Украины при Международной морской организации. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Зеленского. Отмечается, что он будет совмещать обязанности посла Украины в Лондоне и постпреда.
Оценки РФ и Казахстана по атаке на НПС "Кропоткинская" совпадают, это террористическая вылазка против гражданского объекта, заявили в МИД РФ.
У Зеленского нет мотивации заключать мир, он хочет продолжать конфликт на Украине ради удержания власти, заявили в Белом доме.
Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.
Подробнее о последствиях перепалки в Белом доме - в материале Евгении Кондаковой Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРостовская областьРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковДональд ТрампМинобороны
 
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Заголовок открываемого материала
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09:24Дубинский потребовал начать импичмент Зеленского
09:00"Закрытие американского кошелька", провалы ВСУ, унижения Зеленского. Главное на Украине на утро 4 марта
08:12Главное за ночь 4 марта
07:36Незакрытый пуп Земли выходит на тропу войны
07:00Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья
06:30Хроника энергетической войны: США хотят СП-1 и 2, а Украина наращивает импорт электроэнергии и газа
06:25Украина может оказаться в военной яме. Украинские эксперты о ситуации
06:15Трампизм в свете борьбы "старых" и "новых" денег
06:00Поликарпов: США замораживают военную помощь Украине и теперь она пересаживается на "европейскую иглу"
05:45"Как сворачивать? Ты чего?" Полетаев о том, почему Европа и Украина не хотят тормозить "поезд войны"
05:30Военный эксперт: ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое, продолжая выдавливать ВСУ в степи Запорожья
05:00Украина будет на переговорах, но потом: Ищенко о том, может ли Киев "вернуть" часть утраченных территорий
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04:00"Старье, но отправить можно": Поликарпов рассказал, почему европейская помощь не решит проблемы ВСУ
03:30"Украине еще терять и терять": Ищенко о том, что означают слова Трампа про "возврат" территорий
00:00"Долго не просуществует" - Трамп о том, кто откажется от сделки по Украине
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20:45Развязка курской авантюры: Ермаков рассказал, когда ВС РФ смогут перерезать главную артерию ВСУ
20:30"Слепыш", "Рать", "Лучезар": историк объяснил, как развитие БПЛА стимулирует разработку лазерного оружия
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