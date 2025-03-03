https://ukraina.ru/20250303/1061496038.html

"Гнев разъедает изнутри", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 марта

"Гнев разъедает изнутри", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 марта - 03.03.2025 Украина.ру

"Гнев разъедает изнутри", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 марта

На Украине признали большие потери из-за халатности командования. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-03-03T13:06

2025-03-03T13:06

2025-03-03T13:06

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михаил драпатый

вооруженные силы украины

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Сухопутные войска ВСУ признали, что 1 марта одно из подразделений их войск стало целью ракетного удара ВС РФ, есть погибшие и раненые. Перед этим в соцсетях была обнародована информация об ударе по полигону в Черкасском Днепропетровской области, где находились украинские военные 157-й отдельной механизированной бригады во время построения."1 марта одно из подразделений Сухопутных войск Вооружённых сил Украины стало целью вражеского ракетного удара. К сожалению, есть погибшие и раненые. Командование и личный состав Сухопутных войск ВСУ выражает глубокие соболезнования близким и знакомым военнослужащих, погибших в результате этого ракетного удара. Сейчас продолжается тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия", — отмечалось в сообщении Сухопутных войск ВСУ.Военной службе правопорядка и правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация для обеспечения максимальной прозрачности расследования, подчеркнули в Сухопутных войска.Как заявили два источника издания "Украинская правда", речь идёт о нескольких десятках погибших и до сотни раненых.Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подчеркнул, что лично следит за каждым шагом, чтобы выяснить всё посекундно."Потому что у меня тоже болит. Потому, что изнутри разъедает гнев", — подчеркнул Драпатый.Он отметил, что "ждал первых данных, чтобы не быть голословным","Теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, - все понесут ответственность. Никто не спрячется за объяснениями или формальными рапортами", — пригрозил Драпатый.По словам командующего, он предполагает, что правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии."Но я этого не допущу. Назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли "отмазаться. Тех, кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, тех, кто самоутверждается не в бою, а притесняя подчинённых, - все они позорят Вооружённые силы Украины", — написал Драпатый в соцсетях.Ранее украинские и российские источники сообщили о том, что в результате удара по полигону погибло несколько десятков украинских военных. При этом перед ударом над полигоном был замечен российских беспилотник. Однако командование это не остановило и оно назначило на полигоне построение.Обстрелы и налётыУтром 3 марта Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппарата: три БпЛА – над территорией Липецкой области, два БпЛА – над территорией Ростовской области и два БпЛА – над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 15 ударов по этому региону России.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 52 единицы различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 17 снарядов калибром 155 мм и сброс ВОП с БпЛА. Также в Донецке, Харцызске и Макеевке объявлялась ракетная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 22 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 4; Алёшки — 5; Днепряны — 2; Пролетарка — 4; Голая Пристань — 3; Каховка — 4", — указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Каховка, Новая Каховка.Позднее в администрации Новокаховского округа сообщили об обстреле ВСУ."В результате артиллерийского обстрела повреждены два многоквартирных дома: выбито 20 окон, повреждены стены, пороги и кровля", — указывалось в публикации.В 11:00 губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о пострадавших от украинских ударов."Три мирных жителя Херсонской области получили ранения вследствие киевской агрессии. В селе Челбурда (Пролетарка) Алешкинского МО в ходе обстрела жилой застройки пострадала 40-летняя женщина. С ранениями обеих рук она госпитализирована в Скадовскую ЦРБ. В пгт Днепряны Новокаховского ГО ранены двое мужчин. Оба доставлены на лечение в Каховскую райбольницу", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.Также, отметил он, ВСУ подвергли обстрелам и атакам дронов Алёшки, Голую Пристань, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Новую Маячку, Старую Збурьевку. Пострадавших нет, нанесён ущерб зданиям.Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлку Малиновка и сёлам Бессоновка, Устинка и Черемошное, хуторам Угрим и Церковный выпущено 14 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников, все из них были сбиты системой ПВО. Сегодня ночью в селе Бессоновка в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи — в населённом пункте частично отсутствует электроснабжение. Аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с МО РФ", — писал Гладков.В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Двулучное, Долгое, Новопетровка, Принцевка и хутор Леоновка атакованы 13 беспилотниками, 10 из которых сбиты и подавлены. В селе Двулучное от удара FPV-дрона на территории частного домовладения повреждена хозпостройка."В Волоконовском районе село Тишанка подверглось двум обстрелам, в ходе которых было выпущено 5 боеприпасов. Повреждены частный дом, надворная постройка, легковой автомобиль, социальный объект и линия электропередачи. Аварийные службы восстановили электроснабжение в 7 населённых пунктах: хутора Заяровка, Волчий-Первый, Григорьевка, Бочанка, Шаховка, Зелёный Клин и Верный. В селе Тишанка работы по восстановлению продолжаются", — сообщил губернатор.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущено 3 артснаряда в ходе одного обстрела и произведены атаки 4 беспилотников. Также поступила информация, что в ночь на 2 марта в посёлке Горьковский в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника были разрушены три дома.В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущено 28 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 11 беспилотников. Повреждён недействующий социальный объект."В Шебекинском муниципальном округе посёлок Красное, сёла Безлюдовка, Муром и Ржевка подверглись атакам 15 беспилотников, 13 из которых подавлены. В селе Муром в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников разрушены два частных домовладения и надворная постройка", — рассказал Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаются крайне напряжёнными.Подробнее об ударе по полигону - в новости "Все молчат": Украина скрывает массовую гибель вэсэушников после удара "Искандером"".

https://ukraina.ru/20250303/1061483566.html

https://ukraina.ru/20250302/1061478501.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, вячеслав гладков, владимир сальдо, херсонская область, михаил драпатый, вооруженные силы украины