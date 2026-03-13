Газовый спор длиной в вечность. Украина перекрыла российский транзит, но претензии до сих пор остались

Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу "Газпрома" на арбитражное решение, обязывающее российскую компанию выплатить $1,37 млрд украинской государственной компании "Нафтогаз". Об этом Global Arbitration Review сообщил 13 марта

2026-03-13T20:13

Международное разбирательство против "Газпрома" украинский "Нефтегаз" инициировал в сентябре 2022 года. Иск связан с соглашением от 2019 года, по условиям которого Россия поставляла газ потребителям в Европе через Украину. В мае 2022 года объемы поставок сократились, после чего украинская сторона заявила, что "Газпром" платит за транзит газа меньше положенного по контракту. Российская сторона это отрицала.Действительно, поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема – до 40-42 млн кубометров в сутки. Но произошло это из-за того, что Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Созрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских вооруженных сил. Для транзита газа в Европу остался только один вход – газоизмерительная станция "Суджа"."Газпром" тогда заявил, что по техническим причинам не может перенести все объемы на "Суджу". Однако обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены. Тем не менее, "Нефтогаз" через международный арбитражный суд потребовал от "Газпрома" оплату за неоказанные услуги.Международный арбитражный суд в Цюрихе в июне 2025 года вынес решение в пользу украинского "Нефтогаза". Истец направил российской компании требование о взыскании $1,37 млрд во исполнение решения. В сумму вошли долг за транзит газа через Украину по соглашению от 2019 года, штрафные санкции и компенсация расходов на юристов."Газпром" просил швейцарский суд отменить это постановление, однако инстанция отказала в удовлетворении ходатайства и оставила решение в силе.С другой стороны, в июне 2025 года петербургский арбитражный суд запретил "Нефтогазу Украины" получать и приводить в исполнение в любом государстве кроме России любые судебные решения против "Газпрома", связанные с соглашение о транзите газа через Укратну от 30 декабря 2019 года. Также наложен запрет на судебные разбирательства с "Газпромом" за рубежом. Это были обеспечительные меры, предпринятые в защиту интересов российской компании.Теперь вопрос в том, какие могут быть последствия решения швейцарского суда для российского газового концерна и может ли оно каким-то образом повлиять на решения европейских стран, связанными с попытками изъять замороженные российские активы.По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, споры между "Газпромом" и "Нефтегазом Украины" идут не один десяток лет. Фактически с момента заключения первых контрактов между компаниями уже возникли споры по поводу газового транзита, напомнил он в интервью Украина.ру. Разница только в том, что тогда эти споры решались более мягко, а теперь они имеют другую тональность, подчеркнул Пикин."Другой вопрос, как решение арбитражного суда будет реализовано на деле. Идея изъять что-то у России не новая, неважно, идет ли речь о Российской Федерации или о "Газпроме". Это только вопрос реализации. Но "Газпром" свои деньги в Европе не хранит, а расчеты осуществляются в российских банках. Многое из того, что за границей принадлежало "Газпрому", уже не газпромовское", - рассказал эксперт.Пикин засомневался в возможности изъять часть замороженных российских денег на основании решения Международного арбитражного суда в Цюрихе по делу "Газпрома". По его словам, тут главное то, что речь идет о разных субъектах."Однако для того, чтобы что-то забрать, в современном мире не надо даже какого-то правового акта. В этом мире забирает сильный. Вот и все", - сказал Пикин.Газовые вопросы всегда были политические, констатировал эксперт. Политика стояла даже за строительством первого газопровода, который шел в Германию пятьдесят с лишним лет назад, отметил он."В отличие от газа, нефть только с ведением санкций стала более политизированной. До этого нефть была более или менее биржевым товаром", - подытожил Сергей Пикин.Российско-украинская газовая войнаИстория газовых конфликтов между Россией и Украиной началась уже в первые годы украинской независимости. Первым спорным вопросом стали оплаты поставок российского газа и его стоимость для Украины. В феврале 1993 года долг Украины перед РАО "Газпром" превысил 138 млрд рублей, и российская сторона объявила о приостановке поставок газа. Украинские власти тогда заявили, что намерены прекратить транзит газа в Западную Европу.Новый виток газового кризиса разразился в российско-украинских отношениях в 2005-2006 гг, когда Киев инициировал переход в газовой сфере на рыночные отношения с Россией. Украинские власти предложили Москве расплачиваться за транзит деньгами, а не газом, а российская сторона на это ответила повышением стоимости газа для Украины.К октябрю 2007 года украинская сторона вновь накопила задолженность за газ в размере 1,3 миллиарда долларов. России и Украине тогда удалось договориться о сроках погашения долга, и они были выполнены. Поставки не прекращались.Однако в 2008 году долг украинской стороны за поставляемый "Газпромом" газ снова вырос, из-за чего компания была вынуждена ограничить подачу газа на Украину. "Нафтогаз" пригрозил сокращением транзита газа в Европу на 60 млн кубов в сутки. Спор все-таки удалось решить.Новый газовый конфликт между двумя странами начался в конце декабря 2008 года. Тогда Россия обвинила Украину в воровстве российского газа, а Киев в одностороннем порядке вышел из переговорного процесса 31 декабря. С 1 января 2009 года "Газпром" прекратил поставки газа на Украину, а 7 января украинские власти перекрыли транзитные газопроводы. От этого пострадали многие европейские страны, прежде всего в Восточной Европе."Газовый" конфликт удалось разрешить 19 января 2009 года, когда был подписан десятилетний контракт на поставку и транзит российского газа через ГТС Украины в Европу. Однако из-за внутреннего политического кризиса, который начался в 2013 году, газовый долг Украины опять стал увеличиваться и в апреле 2014 года он составил 3,5 млрд долларов. Этот вопрос был решен новым газовым контрактом, который был согласован при посредничестве Европейской комиссии.Выкупив предусмотренный договоренностями обязательный объем газа, украинская сторона в ноябре 2015 года прекратила закупку газа у России. Вместо этого она стала покупать топливо, приобретенное по реверсу в Европе.В 2014 году началась история международных судебных разбирательств между "Газпромом" и "Нефтегазом". Тогда компании подали взаимные иски в Стокгольмский арбитраж.Украинская компания "Нафтогаз" требовала от российского контрагента компенсировать более низкую загрузку украинской газотранспортной системы по сравнению с зафиксированным в контракте на транзит уровнем в 110 миллиардов кубометров. Свои потери от снижения объемов прокачки в Киеве оценили в 16 миллиардов долларов. В свою очередь, российская компания обвинила "Нафтогаз" в невыполнении требования "бери или плати" в 2012-2017 годах и потребовала компенсации убытков в размере 56 миллиардов долларов. В 2017 году Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу "Нафтогаза", но "Газпром" обжаловал эти решения.Вопрос украинского транзита потерял прежнюю значимость для России с прокладкой газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2". В 2025 году Украина полностью прекратила транзит российского газа через свою территорию, а сама Европа заявила о намерении полностью отказаться от поставок российского газа до 2027 года. Однако не исключено, что новые геополитические реалии, повлиявшие на глобальный рынок энергоносителей, заставят Европейскую комиссию пересмотреть прежние решения. При этом необходимо отметить, что "Северные потоки" были взорваны и есть основания утверждать, что это было сделано украинскими диверсантами с помощью специальных сил Великобритании и/или США.

2026

Татьяна Стоянович

