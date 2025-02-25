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"Без пяти минут полночь": Мерц оценил ситуацию в Европе на фоне "тени" Трампа

"Без пяти минут полночь": Мерц оценил ситуацию в Европе на фоне "тени" Трампа - 25.02.2025 Украина.ру

"Без пяти минут полночь": Мерц оценил ситуацию в Европе на фоне "тени" Трампа

Страны Европы должны самостоятельно укреплять свою обороноспособность на фоне смены курса в Вашингтоне. Такое мнение 25 февраля на пресс-конференции высказал лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого прочат в новые канцлеры ФРГ

2025-02-25T13:16

2025-02-25T13:16

2025-02-25T13:16

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"В Европе сейчас действительно без пяти минут полночь", - сказал Мерц, добавив, что готов к "худшему сценарию", но будет стремиться к хорошим отношениям с США.Он также призвал бороться с набирающей популярность правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая заняла второе место на выборах. Мерц назвал это "последним предупреждением" на пути к тому, чтобы "прийти к общим решениям".Кто такой Мерц, чем он знаменит, и как это связано с Украиной, можно узнать в материалах Ястреб или могильщик старой Европы? В мире оценили перспективы победы Мерца и С Россией придется мириться, поэтому надо дать Киеву Taurus: чем известен "потенциальный" канцлер ФРГ.На фоне разговоров о том, что США "бросит Европу на произвол судьбы" президент Франции Эммануэль Макрон предложил ЕС услуги своего "ядерного зонтика".Британская газета The Daily Telegraph опубликовала слова пожелавшего остаться анонимным французского чиновника, заявившего, что перегнать в ФРГ несколько французских истребителей, несущих ядерное оружие, несложно, зато это могло бы стать "серьезным сигналом" для России.Однако даже на Западе не все позитивно оценивают эту идею, отметила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Зеленского продлили, выборы отменили, Макрон активно "торгует" своим "ядерным зонтиком". Главное на 13.00.

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новости, германия, европа, сша, фридрих мерц, эммануэль макрон, дональд трамп, ес, украина.ру