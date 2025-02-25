https://ukraina.ru/20250225/1061326266.html

Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра

Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра - 25.02.2025 Украина.ру

Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра

Конечно, фронтовики устали. Конечно, ребята гибнут. Но наши успехи на четвертый год СВО – это не пиррова победа. Мы побеждаем. Просто победа не будет легкой. И если мы не доделаем дело до конца и не освободим Одессу, нам придется начинать новую войну в худших для нас условиях, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-02-25T07:00

2025-02-25T07:00

2025-02-25T07:00

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украина

сумская область

сша

владимир евсеев

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

минобороны

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владимир Валерьевич, Минобороны РФ подтвердило освобождение Улаклы, где ВСУ угодили в мешок. В таком же мешке сейчас оказался Константинополь, зачистка которого тоже произойдёт в скором времени. А как, на ваш взгляд, мы будем разбираться с Богатырем, Алексеевкой и другими селами по обеим берегам реки Волчья? Образно говоря, нам надо выкорчевать этот пенек, который не дает нам широким фронтом войти в Днепропетровскую область.- Очень важно, что по мере нашего продвижения мы ликвидируем боеготовые бригады ВСУ, а не каких-то там мобилизованных, а также выравниваем линию фронта. Особенно это важно в связи с отдельными контрударами противника под Покровском (Красноармейск).Надеюсь, это наше продвижение приведет не только к переносу боевых действий в Днепропетровскую область, но и к активизации Запорожского направления (там мы заждались освобождения нескольких населенных пунктов для выхода к самому Запорожью).Отмечу также, что у нас наметилось хорошее продвижение в Курской области.Наши бои за Малую Локню сейчас носят сковывающий характер. Мы не стали оттуда выбивать ВСУ ценой больших жертв, а режем коммуникации.После освобождения Свердликово нам осталось 4 километра до ключевой трассы снабжения противника "Сумы-Курск", которая контролируется нами с помощью беспилотников. А расстояние между нашими подразделениями, которые атакую врага с запада и с востока, осталось около 14 километров. Это горлышко постепенно сжимается.Кроме того, наши части после освобождения Свердликово зашли на территорию Сумской области. Об этом сейчас не говорят, когда мы освободили Плехово, мы тоже вошли на территорию Сумской области, потому что там было удобно двигаться. На государственную границу сейчас уже никто не смотрит, потому что нам в любом случае придется создавать там буферную зону. А сейчас мы там просто занимаем более выгодные позиции (какие-то холмы).То есть у нас есть хорошие перспективы окружения ВСУ в Судже и севернее Суджи. Мы формируем котел, причем достаточно большой. В целом группировка врага на этом направлении оценивается в 60 тысяч человек (40 тысяч в Сумской области, 20 тысяч под Курском). И если мы сейчас закроем крышку этого котла, в нем окажется 20-тысячная группировка ВСУ.Любой нормальный командир в этой ситуации поставил бы вопрос хотя бы о частичном выводе войск с такого плацдарма, потому что удержать его невозможно.Готовить котлы мы в целом умеем. Вы же помните, как развивалась ситуация под Курахово. Сначала был котел в боях за само Курахово, где мы уничтожили бригаду ВСУ. После Курахово возник второй котел, который мы захлопнули, взяв Андреевку. Теперь мы взяли Улаклы. То есть в этой цепочке котлов уничтожаются боеготовые бригады. И такой подход киевского режима к личному составу привел к очень интересному эффекту.Сами официальные украинские данные говорят, что при общей численности ВСУ в миллион человек у них есть 130 тысяч дезертиров. А поскольку мы постоянно формируем котлы, эта цифра выросла до 200 тысяч. Причем с боля бое бегут не только насильно мобилизованные, но и те, кто воюет достаточно давно. И если дела пойдут так и дальше, никакая мобилизация 18-летних киевский режим не спасет. В какой-то перспективе возможен обвал фронта. Тем более, если военная помощь США для Украины будет ослабевать.- По поводу Курской области вы уверенно сказали котел. Для создания котла нужно сформировать не только внутреннюю, но и внешнюю сторону окружения, чтобы враг не мог деблокировать эту окруженную группировку. Этим мы сейчас занимаемся в Сумской области?- Да. Заход в Сумскую область со стороны Свердликово – это обеспечение внешнего периметра котла. Мы занимаем высоты, чтобы не дать противнику прорваться. Это будет сдерживающим фактором. А сжиматься котел будет внутрь (внутри-сжимать, снаружи-удерживать). А когда мы ликвидируем этот котел, наши войска широким фронтом войдут в Сумскую область, чтобы создавать санитарную зону.Надеюсь, в апреле мы эту задачу решим. Да, темпы наступления там не такие большие, как бы нам хотелось, но там и противник сильный. Помимо многочисленной бронетехники, Украина недавно подтянула туда средства ПВО (С-300), которые нам тоже надо будет уничтожать. То есть Курскую область нам никто просто так не отдаст.Повторюсь, еще с 2015 года Украина свои войска, которые попали в окружение, не спасала и спасать не собирается. Поэтому украинским военнослужащим в Курской области надо четко понимать: "Вас предали. Бегите оттуда, пока не поздно". Хотя лично мне бы очень хотелось, чтобы ни один из них сбежать оттуда не успел.- Вы в начале беседы сказали, что нам надо освободить два населенных пункта, чтобы подойти к Запорожью. Вы имели в виду Орехов и Гуляйполе?- Да. Мы фактически стоим на их окраинах. Просто для их взятия нам надо резать коммуникации. А для этого надо двигаться со стороны Великой Новоселки, чтобы заходить ВСУ в тыл. Когда вы перекрываем гарнизону противника снабжения, населенный пункт быстро оставляется. Другое дело, что это не будет быстро, потому что нам надо избежать потерь.- Я согласен, что торопиться не надо. Но в эту зимнюю кампанию у нас значительно снизился темп продвижения из-за обилия дронов в условиях распутицы, когда мы на перенастройку логистики тратим больше времени, чем на взятие населенных пунктов. Как эту проблему решить? Нам нужно больше РЭБа или больше транспорта с более высокой проходимостью?- Отчасти мы эту проблему начали решать под Часов Яром, когда завесили сеткой 2 километра дороги и сделали ее неуязвимой для украинских дронов. Но понятно, что всего этого нужно больше, потому что вражеские БПЛА создают нам серьезные проблемы.То, что у нас есть дроны на оптоволокне – это хорошо. Но у нас по-прежнему нет гарантий относительно того, что наш РЭБ справится с украинскими беспилотниками, потому что меняются частоты. Все подавлять невозможно, а "Шилки" или "Панцири" везде не поставишь. То есть проблему полностью решить нельзя. Но подходить к ее решению надо с учетом использования всех возможностей.Часов Яр в этом отношении – хороший пример, что мы мыслим нестандартно.С другой стороны, я правда не понимаю, почему мы для уничтожения дронов до сих пор не отправили на фронт ружья, которые находятся на складах МВД. Да и наши надежды на лазерные системы не оправдались. Поэтому, скорее всего, придется сделать упор на уничтожения украинских пунктов управления БПЛА. А выявлять их надо будет с помощью средств радиотехнической разведки.Кстати, я бы не исключил, что в какой-то момент система "Старлинк", которой пользуются ВСУ, начнет ограниченно работать. Понятно, что не все зависит от Маска. Но если бы он от них совсем отключил противника, у него стало бы больше проблем с использованием БПЛА.Наверное, это тоже будет обсуждаться на переговорах России и США. Если Трамп действительно хочет выйти из украинской войны, он должен прекратить использовать эту систему. Я не исключаю такого развития событий, но не могу его гарантировать.А так я с вами согласен, что проблемы с логистикой нельзя преуменьшать. И дело не только в украинских дронах, но и в проходимости. Нам действительно нужно больше гусеничной техники. То есть нам нужно всего и побольше, а также нужно продолжать искать оригинальные решения проблемы.Главное, что все это требует денег и ресурсов. И тут уже многое зависит от эффективности Минобороны.- Правильно ли я понимаю, что одним из показателей того, что США решат выйти из этого конфликта, станет отключение ВСУ от "Старлинка"?- Есть два сценария, по которым Трамп может отказаться от предоставления Украине военной помощи.Первое. США полностью перекладывают ответственность на Европу за судьбу Украины. Европа будет за свой счет покупать у США то же самое американское оружие для передачи Украине, и это будет ломать некоторые европейские государства. Посмотрите на выборы в Германии. Да, АДГ не победила, но в целом тенденция такова, что немецкие элиты постепенно будут меняться.Второе. США частично сохраняют военную помощь Украине. Но как это будет выполнено технически пока непонятно, потому что на территории Америки запущен ряд программ по военному производству в интересах Киева и на нужды европейских армий. Вряд ли Трамп захочет их остановить.Как бы там ни было, до середины лета Украине оружия хватит. Тут не должно быть никаких иллюзий.Наверное, российско-американский диалог будет развиваться. Наши отношения постепенно будут восстанавливаться. Но нам еще предстоит проделать много работы (хотя бы посольства восстановить), а это вызовет больше противодействие Трампу внутри самой Америки. Легко не будет.И я как военный эксперт не вижу возможности, чтобы война прекратилась в этом году. Может быть, к лету ситуация поменяется. Но пока все выглядит так, что СВО надо будет продолжать и в 2026 году.На мой взгляд, для нас принципиально важно освободить юг Украины, потому что это выбьет основу поддержки киевского режима. Ведь уже есть информация, что Зеленский договорился о передаче Великобритании портов Николаева и Одессы и выделить им часть Херсонской области под строительство военных баз. Американцы тоже говорят, что в качестве компенсации за финансовую поддержку киевский режим должен предоставить им не только ресурсы, но и порты.И если мы не освободим юг Украины, задачи СВО не будут выполнены.Надеюсь, после того, как мы полностью форсируем Оскол, мы получим необходимый опыт для подготовки к форсированию Днепра. Может быть, мы приступим к решению этих задач после освобождения Донбасса и Курской области. То есть как минимум еще один год для этого может понадобиться.Резюмирую. Конечно, фронтовики устали. Конечно, ребята гибнут. Но наши успехи на четвертый год СВО – это не пиррова победа. Мы побеждаем. Просто победа не будет легкой. И если мы не доделаем дело до конца, нам придется начинать новую войну в худших для нас условиях.О том, как дальше будут развиваться боевые действия на фоне переговоров - в интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20250221/1061235034.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, сумская область, сша, владимир евсеев, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, сво, дроны, одесса