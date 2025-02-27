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Может ли Украина стать другом России? Захарова ответила на этот вопрос на примере Британии и США
Может ли Украина стать другом России? Захарова ответила на этот вопрос на примере Британии и США - 27.02.2025 Украина.ру
Может ли Украина стать другом России? Захарова ответила на этот вопрос на примере Британии и США
Может ли Украина стать дружественной России, если учесть потери, которые обе страны понесли за последнее десятилетие? На этот вопрос на брифинге для СМИ в четверг, 27 февраля, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-02-27T17:31
2025-02-27T17:31
2025-02-27T17:31
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Она отметила, что эта тема позволяет провести аналогию между отношениями Лондона и Вашингтона, которые многие десятилетия не были безоблачными, однако сейчас эти две страны демонстрируют максимально глубокое союзничество.Она подытожила, что не первый раз в мире происходят трагические события, разделяющие страны и народы, однако пережив их, государства находят общее, точки соприкосновения, со временем вырастающие в сотрудничество и даже дружбу.Также на брифинге в четверг Захарова ответила на вопрос Украина.ру, какие территориальные претензии Британия имеет к России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, британия, мария захарова, мид, брифинги, сша
Новости, Россия, Украина, Британия, Мария Захарова, МИД, брифинги, США
Может ли Украина стать другом России? Захарова ответила на этот вопрос на примере Британии и США
Может ли Украина стать дружественной России, если учесть потери, которые обе страны понесли за последнее десятилетие? На этот вопрос на брифинге для СМИ в четверг, 27 февраля, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она отметила, что эта тема позволяет провести аналогию между отношениями Лондона и Вашингтона, которые многие десятилетия не были безоблачными, однако сейчас эти две страны демонстрируют максимально глубокое союзничество.
"Я хотела бы даже зачитать вам цитату из британской энциклопедии. Трагедия рождения США, как говорится там, заключалась как для Англии, так и для Соединенных Штатов в том, что тяжелые мрачные воспоминания остались не только об англо-американской войне, но... и о её последствиях. Эти воспоминания затем в течение полутора веков отравляли своим ядом отношения между двумя ветвями англо-американской расы. Что мы сейчас видим? Мы сейчас видим ближайшее союзничество во всем: это и стратегическое партнерство, и родственные отношения, и многое другое. С поправкой на ветер, конечно", - отметила Захарова.
Она подытожила, что не первый раз в мире происходят трагические события, разделяющие страны и народы, однако пережив их, государства находят общее, точки соприкосновения, со временем вырастающие в сотрудничество и даже дружбу.