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Может ли Украина стать другом России? Захарова ответила на этот вопрос на примере Британии и США

Может ли Украина стать другом России? Захарова ответила на этот вопрос на примере Британии и США - 27.02.2025 Украина.ру

Может ли Украина стать другом России? Захарова ответила на этот вопрос на примере Британии и США

Может ли Украина стать дружественной России, если учесть потери, которые обе страны понесли за последнее десятилетие? На этот вопрос на брифинге для СМИ в четверг, 27 февраля, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-02-27T17:31

2025-02-27T17:31

2025-02-27T17:31

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Она отметила, что эта тема позволяет провести аналогию между отношениями Лондона и Вашингтона, которые многие десятилетия не были безоблачными, однако сейчас эти две страны демонстрируют максимально глубокое союзничество.Она подытожила, что не первый раз в мире происходят трагические события, разделяющие страны и народы, однако пережив их, государства находят общее, точки соприкосновения, со временем вырастающие в сотрудничество и даже дружбу.Также на брифинге в четверг Захарова ответила на вопрос Украина.ру, какие территориальные претензии Британия имеет к России.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, британия, мария захарова, мид, брифинги, сша