"Не всех устраивает возобновление российско-американских контактов": Путин подверг критике элиты Запада
16:43 27.02.2025 (обновлено: 17:01 27.02.2025)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
© POOL
Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире, поэтому противится диалогу Москвы и Вашингтона. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер обратил внимание сотрудников ФСБ на стремительно меняющуюся картину международных отношений. Он отметил прагматизм новой администрации Белого дома, демонстрирующей прагматизм, что положительно сказывается на создании условий для решения старых больших проблем.
"Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире, и эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток. А главное, как и прежде, нам важно твёрдо защищать свои национальные интересы, суверенитет, жизнь и свободы наших граждан от любых угроз", - сказал Путин.
16:19Контакты с новой администрацией США вселяют надежды - ПутинНовая администрация Белого дома демонстрирует прагматизм, что позволяет надеяться на лучшее в решении международных проблем. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
По мнению президента, в этой связи ФСБ необходимо продолжать системную работу по всем профильным направлениям. Прежде всего это относится к борьбе с международным терроризмом.
Также на эту тему 27 февраля высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробности в публикации "Мир" с оружием на 3,5 млрд евро: Захарова высказалась об украинской упертости ЕС