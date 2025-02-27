Зеленский и имитация выбора: игра в рейтинги в условиях диктатуры - 27.02.2025 Украина.ру
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Зеленский и имитация выбора: игра в рейтинги в условиях диктатуры
Зеленский и имитация выбора: игра в рейтинги в условиях диктатуры - 27.02.2025 Украина.ру
Зеленский и имитация выбора: игра в рейтинги в условиях диктатуры
Словосочетание "имитация выборов" использовано специалистами украинской социологической службы Socis в инфографике к своему февральскому исследованию. По сути это простейший прогноз, при котором учитываются только желающие голосовать и определившиеся с выборами. Однако в нынешней ситуации это похоже на прогноз общеполитической ситуации вообще
2025-02-27T16:24
2025-02-27T16:25
владимир зеленский
валерий залужный
петр порошенко
офис президента
верховная рада
украина
президентские выборы
парламентские выборы
выборы
социология
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На Украине, как только государство хоть как-то институционализировалось, выборы проходили в режиме "имитации выбора". Это когда выбор вроде бы есть и даже идёт какая-то политическая борьба, но в реальности итог предопределён, потому что выбора нет.Именно в условиях имитации выбора побеждали Кучма на выборах 1999 года, Порошенко, Зеленский. Возьмём хотя бы последний случай – в ситуации, когда предлагаются представители старой политический элиты, за 20 лет своей власти загнавшие страну в тупик, и популярный актёр, критикующий эту элиту, выбор как бы очевиден…А вот если имитации не было, а был реальный выбор вектора развития страны, то итоги их обнулялись последующим Майданом. Потому что демократия – это не вседозволенность… Или, как сказал Марк Твен, если бы выборы что-то решали, нас бы к ним не допускали.Сейчас Украина совершает фазовый переход от имитации выбора к имитации выборов – Зеленский зачищает политическое пространство, и если дело дойдёт до голосования, то помимо него, выдвигаться будут чисто технические фигуры, в разной степени контролируемые Офисом президента.Пока что власть демонстрирует намерение выборов не допускать как можно дольше, хотя и не отказывается от них совсем – всё же диктатура Зеленского нуждается хоть в какой-то легитимации. 25 февраля Верховная Рада приняла заявление, по которому выборы пройдут только тогда, когда их захочет провести Зеленский, а 26 февраля Елена Зеленская сообщила, что её муж покинет пост после того, как будет гарантирована безопасность страны (учитывая, что наибольшую опасность для страны представляет сейчас именно Владимир Александрович, это означает "никогда").Тем не менее, о выборах говорят и их результаты прикидывают. Недавно вот были опубликованы результаты опроса, проведённого 5-9 февраля центром Socis среди 2000 граждан Украины. Причём уважаемая социологическая служба дважды оказалась "нарушителем конвенции".Во-первых, Socis первым из наиболее авторитетных социологических служб опубликовал рейтинги основных кандидатов на пост президента Украины. Фактически он сделал это ещё в январе – тогда публиковались данные декабрьского опроса.Ранее ходили слухи, что в 2022 году украинские социологи заключили джентльменское соглашение до конца войны не публиковать электоральные рейтинги, чтобы не подрывать "единство нации" (мы не смогли получить подтверждения этой информации).Собственно, никакого особого смысла их публиковать не было и без всякого соглашения – по причине отсутствия выборов. Но сейчас ведь выборы тоже не назначены. Когда выборы должны были состояться (осенью 2023 и в начале 2024 гг.) результаты не публиковались, хотя опросы проводились.Во-вторых, опрос проводился методом личного интервью (face to face), которым сейчас никто не пользуется – превалируют телефонные опросы по усовершенствованной методике (с использованием компьютера).В нынешних условиях погрешность должна быть ниже (за счёт большего доверия живому человеку по сравнению с телефонным анонимом), но непонятно, насколько реально проведение такого опроса в условиях комендантского часа, террора ТЦК, а в прифронтовых районах – ещё и обстрелов.Ну и, повторимся, системная ошибка, характерная для всех социологических исследований, действует и тут. Проявляться это должно в более высоком уровне поддержки власти и в целом в более воинственных настроениях.Первое обстоятельство оказалось для нас довольно неожиданным – по данным Socis, украинцы не доверяют ни власти, которую поддерживают всего 25%, ни оппозиции (20%).Эти данные противоречат данным этого же исследования, по которым Зеленскому доверяют 40%, а его главному конкуренту Залужному – 74%.Впрочем, это противоречие всё же может хоть как-то быть объяснено – власть в целом ассоциируется не только с президентом, но и с множеством других институтов, доверия к которым намного меньше. Оппозицией же люди считают прежде всего "Европейскую солидарность" и "Батькищину", к которым Залужный отношения не имеет (и ещё непонятно, к чему бы привела такая коллаборация – к росту рейтинга этих партий или к падению рейтинга лондонского отшельника).Гораздо интереснее, что, по данным Socis, уровень доверия к Зеленскому на 13-15% ниже, чем в данных КМИС и группы "Рейтинг". Эти данные уже больше похожи на правду и могут быть объяснены как особенностями методики, так и банальными фальсификациями – КМИС работал совместно с "британскими учёными", а "Рейтинг" выполняет заказы Офиса президента и может принимать слишком близко к сердцу пожелания заказчика.Вообще же то, что присутствует дефицит доверия и власти, и оппозиции обещает Украине бурную политическую жизнь…В случае проведения парламентских выборов прогнозируется (та самая "имитация выборов") следующее распределение голосов:- блок В. Залужного – 37,7%;- блок В. Зеленского – 14,1%;- блок П. Порошенко – 8,8%;- блок А. Билецкого* – 6,1% (есть ещё растущий из того же "Азова"** "блок Д. Прокопенко" с результатом 3,8%; почему они даны отдельно и насколько совместимы, мы не знаем, но это и не имеет значения);- блок Д. Разумкова – 5,6%;- блок К. Буданова* – 5,3%;- блок Ю. Тимошенко – 4,3%;- блок С. Притулы – 4,1%.Остальные ещё меньше. В частности, единственная номинально "пророссийская" сила, ОПЗЖ, может претендовать аж на 1,8%.О чём говорят нам эти цифры? Главным образом о том, что имитация выполнена отвратительно, на конкурсе таксидермистов специалисты Socis провалились бы.Мало того, что ни одного из этих блоков не существует в природе, так они и не могут в ней существовать, потому что в парламентских выборах могут участвовать только политические партии, причём не абы какие, а зарегистрированные не менее чем за год до выборов.Прогнозировать же внесение в законодательство изменений, которые бы вернули нормы формирования блоков, существовавшие в украинском избирательном законодательстве на раннем этапе, мы бы не рискнули.Так что это скорее своеобразный рейтинг политического доверия к лидерам списков.Президентские рейтинги более понятные и предсказуемые.Претендовать на выход во второй тур могут только Залужный (37,4%) и Зеленский (21,9%).За третье место могут потолкаться Порошенко (7,7%), Буданов* (4,4%), Билецкий* (3,9%), Тимошенко (3,7%) и Разумков (3,6%).Во втором туре Залужный, соответственно, одной левой побеждает любого конкурента. Например, Зеленского с соотношением 74,9 к 25,1% (где-то мы это уже видели… второй тур 2019 года – 73,2% за Зеленского). Интересно, что в начале декабря соотношение было 68,4 к 31,6%. По двум точкам делать выводы некорректно, но уж очень существенное изменение рейтингов.Если же Залужный участия в выборах не примет (а это более чем вероятно), Зеленский наверняка пойдёт на второй срок – он легко побеждает и Порошенко (66,5 на 33,5%), и Буданова* (53,4% на 46,6%), и Разумкова (67,9 на 32,1%).Основные выводы:1. Данные исследования Socis кажутся нам наиболее близкими к реальной ситуации в общественном мнении.2. Украинское общественное мнение повторяет ошибку 2019 года, причём даже в худшем варианте, упираясь в безальтернативную кандидатуру Залужного.С одной стороны, Зеленскому для юридически корректного переизбрания достаточно просто не допустить Залужного к выборам – автоматически возникает схема имитации выбора.С другой стороны, в 2019 году украинцы думали, что Зеленский лучше Порошенко…* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Запрещённая в России террористическая организацияО предвыборной ситуации на Украине можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Выборы на Украине"
https://ukraina.ru/20250226/1061376852.html
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владимир зеленский, валерий залужный, петр порошенко, офис президента, верховная рада, украина, президентские выборы, парламентские выборы, выборы, социология, партии и движения, мнения
Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Петр Порошенко, Офис президента, Верховная Рада, Украина, президентские выборы, парламентские выборы, выборы, социология, Партии и движения, Мнения

Зеленский и имитация выбора: игра в рейтинги в условиях диктатуры

16:24 27.02.2025 (обновлено: 16:25 27.02.2025)
 
Рейтинги Зеленского и Залужного, февраль 2025 года
Рейтинги Зеленского и Залужного, февраль 2025 года
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Словосочетание "имитация выборов" использовано специалистами украинской социологической службы Socis в инфографике к своему февральскому исследованию. По сути это простейший прогноз, при котором учитываются только желающие голосовать и определившиеся с выборами. Однако в нынешней ситуации это похоже на прогноз общеполитической ситуации вообще
На Украине, как только государство хоть как-то институционализировалось, выборы проходили в режиме "имитации выбора". Это когда выбор вроде бы есть и даже идёт какая-то политическая борьба, но в реальности итог предопределён, потому что выбора нет.
Именно в условиях имитации выбора побеждали Кучма на выборах 1999 года, Порошенко, Зеленский. Возьмём хотя бы последний случай – в ситуации, когда предлагаются представители старой политический элиты, за 20 лет своей власти загнавшие страну в тупик, и популярный актёр, критикующий эту элиту, выбор как бы очевиден…
А вот если имитации не было, а был реальный выбор вектора развития страны, то итоги их обнулялись последующим Майданом. Потому что демократия – это не вседозволенность… Или, как сказал Марк Твен, если бы выборы что-то решали, нас бы к ним не допускали.
Сейчас Украина совершает фазовый переход от имитации выбора к имитации выборов – Зеленский зачищает политическое пространство, и если дело дойдёт до голосования, то помимо него, выдвигаться будут чисто технические фигуры, в разной степени контролируемые Офисом президента.
Пока что власть демонстрирует намерение выборов не допускать как можно дольше, хотя и не отказывается от них совсем – всё же диктатура Зеленского нуждается хоть в какой-то легитимации. 25 февраля Верховная Рада приняла заявление, по которому выборы пройдут только тогда, когда их захочет провести Зеленский, а 26 февраля Елена Зеленская сообщила, что её муж покинет пост после того, как будет гарантирована безопасность страны (учитывая, что наибольшую опасность для страны представляет сейчас именно Владимир Александрович, это означает "никогда").
выстумление Зеленского и гостей из ЕС перед СМИ 24.02.2024
Вчера, 16:17
Диктатура по воле народа. Социологи заверяют Зеленского и весь мир, что он непобедимЗаявления руководства России и США относительно нелегитимности украинского президента, не могли не вызвать ответа на Украине. Уступать в вопросе выборов нельзя, значит надо доказать, что Зеленский в отличной форме, работает с документами, рукопожатие крепкое при помощи ударной социологии. Её и обещал показать бывший президент
Тем не менее, о выборах говорят и их результаты прикидывают. Недавно вот были опубликованы результаты опроса, проведённого 5-9 февраля центром Socis среди 2000 граждан Украины. Причём уважаемая социологическая служба дважды оказалась "нарушителем конвенции".
Во-первых, Socis первым из наиболее авторитетных социологических служб опубликовал рейтинги основных кандидатов на пост президента Украины. Фактически он сделал это ещё в январе – тогда публиковались данные декабрьского опроса.
Ранее ходили слухи, что в 2022 году украинские социологи заключили джентльменское соглашение до конца войны не публиковать электоральные рейтинги, чтобы не подрывать "единство нации" (мы не смогли получить подтверждения этой информации).
Собственно, никакого особого смысла их публиковать не было и без всякого соглашения – по причине отсутствия выборов. Но сейчас ведь выборы тоже не назначены. Когда выборы должны были состояться (осенью 2023 и в начале 2024 гг.) результаты не публиковались, хотя опросы проводились.
Во-вторых, опрос проводился методом личного интервью (face to face), которым сейчас никто не пользуется – превалируют телефонные опросы по усовершенствованной методике (с использованием компьютера).
В нынешних условиях погрешность должна быть ниже (за счёт большего доверия живому человеку по сравнению с телефонным анонимом), но непонятно, насколько реально проведение такого опроса в условиях комендантского часа, террора ТЦК, а в прифронтовых районах – ещё и обстрелов.
Зеленский возмущается
18 февраля, 14:16
Либо диктатура Зеленского, либо иная британская марионетка. Как на Украине готовятся к выборамВладимир Зеленский последнее время с завидным упорством твердит западным СМИ, что украинцы якобы не хотят выборов.
Ну и, повторимся, системная ошибка, характерная для всех социологических исследований, действует и тут. Проявляться это должно в более высоком уровне поддержки власти и в целом в более воинственных настроениях.
Первое обстоятельство оказалось для нас довольно неожиданным – по данным Socis, украинцы не доверяют ни власти, которую поддерживают всего 25%, ни оппозиции (20%).
Эти данные противоречат данным этого же исследования, по которым Зеленскому доверяют 40%, а его главному конкуренту Залужному – 74%.
Впрочем, это противоречие всё же может хоть как-то быть объяснено – власть в целом ассоциируется не только с президентом, но и с множеством других институтов, доверия к которым намного меньше. Оппозицией же люди считают прежде всего "Европейскую солидарность" и "Батькищину", к которым Залужный отношения не имеет (и ещё непонятно, к чему бы привела такая коллаборация – к росту рейтинга этих партий или к падению рейтинга лондонского отшельника).
Гораздо интереснее, что, по данным Socis, уровень доверия к Зеленскому на 13-15% ниже, чем в данных КМИС и группы "Рейтинг". Эти данные уже больше похожи на правду и могут быть объяснены как особенностями методики, так и банальными фальсификациями – КМИС работал совместно с "британскими учёными", а "Рейтинг" выполняет заказы Офиса президента и может принимать слишком близко к сердцу пожелания заказчика.
Вообще же то, что присутствует дефицит доверия и власти, и оппозиции обещает Украине бурную политическую жизнь…
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
25 апреля 2023, 06:39
Украинские выборы — 2024: расстановка силПредсказания Владимира Вольфовича Жириновского в последнее время приобретают пугающую силу. Он же предрекал, что в 2024 году никаких выборов на Украине не будет, как не будет и самого государства, в котором их можно будет проводить…
В случае проведения парламентских выборов прогнозируется (та самая "имитация выборов") следующее распределение голосов:
- блок В. Залужного – 37,7%;
- блок В. Зеленского – 14,1%;
- блок П. Порошенко – 8,8%;
- блок А. Билецкого* – 6,1% (есть ещё растущий из того же "Азова"** "блок Д. Прокопенко" с результатом 3,8%; почему они даны отдельно и насколько совместимы, мы не знаем, но это и не имеет значения);
- блок Д. Разумкова – 5,6%;
- блок К. Буданова* – 5,3%;
- блок Ю. Тимошенко – 4,3%;
- блок С. Притулы – 4,1%.
Остальные ещё меньше. В частности, единственная номинально "пророссийская" сила, ОПЗЖ, может претендовать аж на 1,8%.
О чём говорят нам эти цифры? Главным образом о том, что имитация выполнена отвратительно, на конкурсе таксидермистов специалисты Socis провалились бы.
Мало того, что ни одного из этих блоков не существует в природе, так они и не могут в ней существовать, потому что в парламентских выборах могут участвовать только политические партии, причём не абы какие, а зарегистрированные не менее чем за год до выборов.
Прогнозировать же внесение в законодательство изменений, которые бы вернули нормы формирования блоков, существовавшие в украинском избирательном законодательстве на раннем этапе, мы бы не рискнули.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
30 января, 16:36
Выборы-2025: кто станет новыми "слугами народа"?Главная проблема партийно-политического спектра Украины состоит в том, что его… нет. Многопартийность в стране существует, но толку от неё никакого, поскольку она даже приблизительно не соответствует потребностям общества. Ситуация где-то напоминает начало 1990-х, когда на месте запрещённой компартии возникла пустыня
Так что это скорее своеобразный рейтинг политического доверия к лидерам списков.
Президентские рейтинги более понятные и предсказуемые.
Претендовать на выход во второй тур могут только Залужный (37,4%) и Зеленский (21,9%).
За третье место могут потолкаться Порошенко (7,7%), Буданов* (4,4%), Билецкий* (3,9%), Тимошенко (3,7%) и Разумков (3,6%).
Во втором туре Залужный, соответственно, одной левой побеждает любого конкурента. Например, Зеленского с соотношением 74,9 к 25,1% (где-то мы это уже видели… второй тур 2019 года – 73,2% за Зеленского). Интересно, что в начале декабря соотношение было 68,4 к 31,6%. По двум точкам делать выводы некорректно, но уж очень существенное изменение рейтингов.
Если же Залужный участия в выборах не примет (а это более чем вероятно), Зеленский наверняка пойдёт на второй срок – он легко побеждает и Порошенко (66,5 на 33,5%), и Буданова* (53,4% на 46,6%), и Разумкова (67,9 на 32,1%).
Верховная рада
21 января, 16:54
Выборы президента Украины – 2025. Тупик легитимности и как из него выруливать Дональд Трамп продолжает заявлять, что Россия и Украина должны найти компромисс и подписать мирное соглашение при его посредничестве. Не факт, что из этой идеи что-то получится – кризис ведь не сводится к украинско-российским отношениям, но, в любом случае, достижение поставленной им цели требует решения проблемы легитимности украинской власти
Основные выводы:
1. Данные исследования Socis кажутся нам наиболее близкими к реальной ситуации в общественном мнении.
2. Украинское общественное мнение повторяет ошибку 2019 года, причём даже в худшем варианте, упираясь в безальтернативную кандидатуру Залужного.
С одной стороны, Зеленскому для юридически корректного переизбрания достаточно просто не допустить Залужного к выборам – автоматически возникает схема имитации выбора.
С другой стороны, в 2019 году украинцы думали, что Зеленский лучше Порошенко…
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Запрещённая в России террористическая организация
О предвыборной ситуации на Украине можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Выборы на Украине"
 
Владимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйПетр ПорошенкоОфис президентаВерховная РадаУкраинапрезидентские выборыпарламентские выборывыборысоциологияПартии и движенияМнения
 
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