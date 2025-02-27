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По обвинению в терроризме заочно арестован командир бригады ВСУ, вторгшейся в Курскую область

По обвинению в терроризме заочно арестован командир бригады ВСУ, вторгшейся в Курскую область - 27.02.2025 Украина.ру

По обвинению в терроризме заочно арестован командир бригады ВСУ, вторгшейся в Курскую область

Комбриг 61 отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Андрей Федичев обвиняется в совершении террористического акта на территории Курской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ

2025-02-27T15:35

2025-02-27T15:35

2025-02-27T15:35

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Андрей Федичев проходит по уголовному делу, которое расследует главное военное следственное управление СК России. Украинский офицер обвиняется в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствие установило, что 6 августа 2024 года военнослужащие 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ под руководством Федичева, вооруженные боевым оружием и боеприпасами, незаконно вторглись на территорию Российской Федерации.Суд избрал (заочно) Федичеву меру пресечения в виде заключения под стражу. Украинский военнослужащий объявлен в международный розыск.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Владимир Зеленский 24 февраля в присутствии лидеров ЕС заявил о намерении устроить торг территориями, захваченными ВСУ и иностранными наёмниками в Курской области.Тем временем Армия России освободила в Курской области населенный пункт Никольский Актуальное интервью на эту тему: Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск

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новости, курская область, россия, владимир зеленский, ск рф, всу, кто, уголовное дело, терроризм, криминал