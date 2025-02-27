По обвинению в терроризме заочно арестован командир бригады ВСУ, вторгшейся в Курскую область - 27.02.2025 Украина.ру
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По обвинению в терроризме заочно арестован командир бригады ВСУ, вторгшейся в Курскую область
По обвинению в терроризме заочно арестован командир бригады ВСУ, вторгшейся в Курскую область - 27.02.2025 Украина.ру
По обвинению в терроризме заочно арестован командир бригады ВСУ, вторгшейся в Курскую область
Комбриг 61 отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Андрей Федичев обвиняется в совершении террористического акта на территории Курской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2025-02-27T15:35
2025-02-27T15:35
новости
курская область
россия
владимир зеленский
ск рф
всу
кто
уголовное дело
терроризм
криминал
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Андрей Федичев проходит по уголовному делу, которое расследует главное военное следственное управление СК России. Украинский офицер обвиняется в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствие установило, что 6 августа 2024 года военнослужащие 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ под руководством Федичева, вооруженные боевым оружием и боеприпасами, незаконно вторглись на территорию Российской Федерации.Суд избрал (заочно) Федичеву меру пресечения в виде заключения под стражу. Украинский военнослужащий объявлен в международный розыск.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Владимир Зеленский 24 февраля в присутствии лидеров ЕС заявил о намерении устроить торг территориями, захваченными ВСУ и иностранными наёмниками в Курской области.Тем временем Армия России освободила в Курской области населенный пункт Никольский Актуальное интервью на эту тему: Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск
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новости, курская область, россия, владимир зеленский, ск рф, всу, кто, уголовное дело, терроризм, криминал
Новости, Курская область, Россия, Владимир Зеленский, СК РФ, ВСУ, КТО, уголовное дело, терроризм, криминал

По обвинению в терроризме заочно арестован командир бригады ВСУ, вторгшейся в Курскую область

15:35 27.02.2025
 
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© ВОЕНСЛЕД / Telegram
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Комбриг 61 отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Андрей Федичев обвиняется в совершении террористического акта на территории Курской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
Андрей Федичев проходит по уголовному делу, которое расследует главное военное следственное управление СК России. Украинский офицер обвиняется в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следствие установило, что 6 августа 2024 года военнослужащие 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ под руководством Федичева, вооруженные боевым оружием и боеприпасами, незаконно вторглись на территорию Российской Федерации.
"В Суджанском районе Курской области подчиненные Федичева по его приказу, угрожая применением оружия, запугивали местное население, занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению", - сказано в официальном сообщении.
Суд избрал (заочно) Федичеву меру пресечения в виде заключения под стражу. Украинский военнослужащий объявлен в международный розыск.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Владимир Зеленский 24 февраля в присутствии лидеров ЕС заявил о намерении устроить торг территориями, захваченными ВСУ и иностранными наёмниками в Курской области.
Тем временем Армия России освободила в Курской области населенный пункт Никольский
Актуальное интервью на эту тему: Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск
 
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